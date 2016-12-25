بانوراما العصيان العاصي ما بوصو !

حسن وراق حسن

المدينة الفاضلة او اليوتوبيا لا توجد في الواقع و انما هي عالم افتراضي يجسد قيم و مثل رفيعة يحلم بها المثاليون وتعتبر مرجعية لما يدور في مخيلتهم . حكومة الانقاذ تعيش في عالم يوتوبي تحلم بحكم بلا معارضة او معارضة مخلصة Loyal Opposition عبارة عن تمومة جرتق للنظام الذي فشل حتي في رسم خارطة طريق لشكل المعارضة التي يريدها لينتهي الي مجموعة افراد اعياها النضال وبدأت تلهث Loll Out للحاق بقطار الثروة بعد ان يئسوا من معارضة السلطة . تتعدد اشكال المعارضة ولكل شكل قوته و ضعفه و الياته و توقيته والعصيان المدني آخر اشكال المعارضة و اقربها لاسقاط الانظمة مهما تسلحت بترسانة القوة و البطش و التنكيل ونجاح العصبان بعتمد علي تزايد حماقات النظام .

العصيان في عين امو غزال !!

@ الحكومة تري ان العصيان فاشل بينما تري المعارضة عكس ذلك وبين الفشل و النجاح تكمن حقيقة الحراك في الاصرار علي اسقاط النظام من قبل الجماهير وفيالدفاع عن بقائه الذي يرتبط بنحقيق اهداف الجماهير وهذا ما لا يستطع النظام تحقيقه او اتباع طرق مساومة و تنازلات و مرونة في امتصاص. غضب المعارضة وهذا ايضا من المستحيلات لان الشعب لا يثق في حكومة ادمنت الكذب و المراوقة و عدم الايفاء بالوعود بالاضافة الي ان هنالك مجموعة داخل النظام يرعبها التغيير بكافة اشكاله و في ذهنها حماقات ماضي التمكين والتي وإن سقطت عن ذاكرة المواطنين وهذا مستحيل فلن تسقط عن ذاكرة المجرمين .

سكة غير اللاعب !!

@ الخطاب الحكومي تجاه العصيان و انصاره لن يقود الي التهدئة و هنالك من يري ان علي جماهير الشعب السوداني الاستكانة و السمع و الطاعة فقط و عدم ابداء اي سكل من المعارضة و هذه نظرة غير حكيمة سوف تفاقم حدة المعارضة التي بدأت تستشعر خداع الحكومة التي ادمنت سباسة اخفاء او طمس الحقائق Hush Policy وكان هذا الشعب مجموعة قطيع. الاوضاع الراهنة ليست فب صالح الحكومة و حتي الايام القادمة تنذر بالكثير من المخاطر ولن يفد خطاب الحكومة الحالي إلا في صب الزيت علي نار الثورة الشعبية خاصة وان الحكومة الفت نفسها في مازق الطريق المسدود او ما يعرف ب Impass ولن تجد من يدافع عنها لانها ستفشل في تلبية طموحاتهم و طلباتهم .

الفيك بدربو والعليك اتناساهو !

@ الحكومة تبحث عن كبش فداء escape goat او شماعة تعلق عليها فشلها دون مواجهة الحفيقة وشانها شأن كل الانظمة الديكتاتورية المستبدة في نعت العمل الثوري المعارض بانه عمل تخريبي و عمالة للكيان الصهيوني الذي تسعي الحكومة بكل ما اوتيت من فرصة في الخفاء و في العلن للتطبيع مع هذا الكيان بعدما وجدت ان الطريق الي جنة الامريكان التي منحوها كل اسرار الاخوان المسلمين و الافغان العرب و ملفات الارهابيين لا تشفي غليل امريكا التي تشترط التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الذي لم بعد هنالك مصطلح يقبله العقل يسمي العمالة للاسرائيل التي اصبحت قبلة للحكومة قبل المعارضة .

باطن الارض خير من ظاهرها!

@ كل احزاب المعارضة شاركت جماهيرها في العصيان المدني بشكل حضاري بدون اي هتافات او شعارات والهدف واحد والنتيجة تمرين ناجح استعدادا للعصيان الكبير . ما لم تدركه الحكومة و تتحسب له ، ان العصيان المدني اصبح حقيقة لا يمكن تقييمها الآن بانها فاشلة يكفي انها رسخت في اذهان الجميع بأنه السلاح الوحيد الذي سيسقط الحكومة فقط مسالة وقت ليس الا . الجميع يقذفون بكرة العصيان في عب الحكومة كي ترتكب حماقة تلهب العصيان ولعل استهداف الحزب الشيوعي. دون سائر الاحزاب سيعجل بتسريع حماقات الحكومة ضد حزب وطني و وجوده شرعي قبل قيام الانقاذ خروجه للعلن كان لمصلحة النظام وعودته للسرية ليس بالامر العسير سيما وان ذلك يجد قبول واقبال و رغبة الشيوعيين .

نككككككتة!

@ جماعة كانوا بصلوا في الجامع طلعوا بعد الصلاة في واحد فيهم وقع جنب باب المسجد مات.. اترحموا عليهوا وقالوا مات على حسن الخاتمة ومصيروا الجنة.. معاهم حلفاوي متلقي حجج قال ليهم: جنة بتاع ايه.!! الزول ده وقع بره خط تمنتاشر..

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