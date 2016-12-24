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    • قلق على صحة المعتقل / مسعود محمد الحسن

    December 24, 2016  

    11(حريات)

    يعانى المعتقل / مسعود محمد الحسن من نزيف فى اللثة ولا يستطيع الأكل لحالة إلتهاب اللثة الحاد مما جعله فى حالة هزال شديد .

    ورفض جهاز الأمن عرضه على طبيب .

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