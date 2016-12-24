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    • جهاز الامن يرفض الادلاء باي معلومات عن المعتقل أحمد حضرة

    December 24, 2016  

    محمد عطا(حريات)

    أفادت أسرة الاستاذ / أحمد حضرة المعتقل لدى جهاز الأمن منذ 19/12/2016 بأنه لا تتوفر عنه معلومات حتى اللحظة .

    ورفض جهاز الامن استلام اي اغراض او ملابس او الادلاء باي معلومات عن وضعه او مكان احتجازه.

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