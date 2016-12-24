نشطاء المؤتمر الشعبي ينتقدون المواقف الضبابية لقيادتهم

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

​(بيان ناشطي المؤتمر الشعبي)​

قال تعالى :- (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ).

١/ ظلت عضوية المؤتمر الشعبي تتابع في الفترة الأخيرة المواقف الضبابية والتصريحات السالبة من حزب المؤتمر الوطني ازاء التقيد والإلتزام بمخرجات الحوار الوطني .

٢/ بوصفنا أعضاء ناشطين في المؤتمر الشعبي نؤكد أننا ملتزمون اولا بقيم الإسلام و ثوابته التي تبناها المؤتمر الشعبي من اتاحة للحريات العامة و إلزام الشورى و مرجعية المؤسسات و الوفاء بالعهد و الميثاق و كل ما هو مشهور عرفا و مخطوط نصا في البرنامج العام لحزب المؤتمر الشعبي.

و ملتزمون ثانيا بخطه السياسي الحالي و لوائحه التنظيمية المنصوص عليها جميعا في النظام الأساسي للحزب .

٣/ نحن في المؤتمر الشعبي فاصلنا لأجل التقويم و الإصلاح في مسيرة حركة الإسلام القاصدة ألا تحرفها الأهواء عن سبيل الله و شاهدين بالحق قائمين بالقسط، و جاهدنا لتحقيق الحكم الراشد و العدل بين كافة الناس و لا ندعي كمالا ؛ بل اعترفنا بقصورنا و كافحنا بجانب المختلفين معنا و قدمنا مراجعات لبعض اخطائنا كل ذلك شهادة لله و تعبدا له و إعمارا لأرض الوطن و ما لم نثق و نطمئن إلى وجود الجدية في تنفيذ ما تعاهدنا عليه من ذلك ؛ فلن نشارك في تدابير الحكومة القادمة و لن نرضى بأي نوع من أنواع التسوية .

٤/ نهيب بكل عضوية المؤتمر الشعبي الملتزمة عدم الانجرار وراء وعود سرابية وتسويف لحقوق اهل السودان الكاملة في الحرية والكرامة والحكم الرشيد. ونؤكد إننا ملتزمون حزبيا كما عهدنا تنظيمنا في كل تاريخه . وماكنا طائفية ولاتبع وتلك هي قيمة الشوري ومسؤولية الإنسان المؤمن بل تعاهدنا على قيم وتوالينا على مبادئ سنظل عليها مادام القائمون على الأمر ملتزمون بها .

٥/ نلخص مطالبنا في التالي :

أ – بيان حرص الأمانة العامة ودقتها في تنفيذ مخرجات الحوار، وتنوير الراي العام بسيره عبر منبر إعلامي دوري وحث الحكومة على تهيئة المناخ العام بتنفيذ خارطة الطريق المجازة من الجمعية العمومية للحوار لتحقيق الحكم الراشد .

ب – عدم مشاركة المؤتمر الشعبي في تدابير الحكومة القادمة الا بعد إجازة التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات وقانون جهاز الأمن والمفوضيات .

ج – تحديد ميقات إنعقاد المؤتمر العام وعدم تسويف إجراءاته.

​الموقعون هم :-​

1- محمدالحسن هاشم.

2- عبدالقادر محمود.

3- د. النذير صالح عبدالله

4- طارق سعدالله.

5-. د.محمد فقيري.

6-. راشد دياب.

7- هشام عثمان الشواني.

8- ياسر عبدالله الفاضلابي.

9- محمد ابراهيم نور الدين.

10- قصي عبدالله

11- بلقيس محمد.

12- سلمي عبدالله.

13-علي محمد علي ادريس.

14- سهام احمد محمد علي.

15- جلال آدم محمد.

16- عيسي شابو

17-.عادل الخير.

18-محمد ادريس.

19- حسن الرشيد.

20- عبدالحي الترابي.

21-عوض الكريم العربي.

22– عمر قريش.

23- النذير عبدالكافي.

24- عبدالحليم قسم الله المحامي.

25- عمر احمد عبدالماجد.

26- أنور شيبة.

27- اسماعيل فرج الله.

28- د.عمار السجاد.

29- علاء الدين بلة عبيد.

30-.متوكل عباس

31- زكريا بابكر.

32-محمد عثمان حسن.

33- معتصم عبدالله ابراهيم.

34- أبكر فلاتي.

35- الصديق محمد أحمد.

36- محمد صلاح.

37- الزبير علي الزبير.

38- محمد أبشر الحمدي.

39- أحمد علي بادي.

40-صلاح محمود محمد ادم.

41- بدر الدين السيد.

42- ابو القاسم جمال الحويج.

43.عبدالله محمد خير

44- وليد عبد الرحيم.

45- معاذ عبدالله أحمد علي.

46- آدم حسن.

47- معتز الخضر

48- محمد عبد السلام الترابي.

49- السيد محمد الشنقيطي.

50 مجتبي رجب.

51 شهاب الدين أحمد سعيد.

52- عثمان محجوب جبريل.

53- احمد محمد.

54- محمد يس صالح.

55- ياسر عبد الملك إبراهيم.

56- امجد عادل حمزة.

57- فاطمه سليمان علي.

58- القاسم عبدالله الظافر .

59- محمد السني.

60 – خطاب معتصم.

61- عبدالحليم يوسف حسن محمد.

62- فخرالدين حسن عبدالله.

63- الجيلي يس خلف الله.

64- الشعراني محمد احمد.

65- سميرة النعيم.

66- محمد خليفة مصطفى.

67- حنان ابراهيم عباس.

68- الصادق الزين سالم.

69- حسين منصور عبد الماجد.

70- عبدالله عيسى السماني.

71- فاطمة عبيدالله.

72- عثمان سعران.

73- أحمد الحبر الشيخ .

74- حسن عرمان محمد.

75- هشام يوسف .

76- الخضر الازرق .

77- تغريد محمد بلة

78- عثمان محمد بخيت.

79- عثمان كرار ابراهيم.

80- مسلم احمد فرح.

81- الجعلي أحمد فضول.

82- د.عوض محمد يوسف.

83- أمير صديق الشفيع.

84- علوية صابر تاج الدين.

85 بدر درار محمد.

86- صدام. احمد محمد.

87 – عبدالرحمن ادم احمد محمد.

88 – محمدمحمود .

89- احمد محمود محمد.

90- ايمن موسي محمد .

91- علويه صابر تاج الدين.

92- نجم الدين ابراهيم الطاهر .

93- انور الضي الامين .

94- مئن احمد صديق .

95- احمد عزو .

96- علي ادم ابوبكر .

97- النزير حسن ابراهيم .

98- زين العابدين نورالدين.

99- محمد علي أحمد محمد زين.

100- عبدالمعز علي محمد .

101- ياسر الفاتح الجوخ .

102- محمد الدومة يحي.

103- فتح الرحمن مصطفى.

104- الجيلي يس خلف الله .

105- عبدالهادي مختار يعقوب.

106- خالد عطا.

107- يوسف ريحان.

108- عوض الله البلولة محمد قسم الله.

109- فوزي الفجو .

110- د.عصام الدين عبدالماجد

111- سيد هشام السيد.

112- عبدالعظيم زين العابدين.

113- صالح مكي صالح.

114- ياسر محمد سعيد .

115- عبد المجيد عبدالمنعم الخبير.

116- عبد المنعم الطاهر.

117- معتزالخضر.

118- عبدالمعز علي محمد .

119- د. جمال مختار.

120- عريبي آدم جرو.

121- مدثر آدم عبدالله.

122- ابراهيم ودالشيخ.

123- أبوالخير حسين منصور.

124- محمد عبد الحفيظ .

125- محمود ادريس غلاتي

126_الفاتح محمد حسن

127ـ ابراهيم محمد اسحاق

128- تهاني جودة

129- فارس خالد .

130- محمد سليمان.

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