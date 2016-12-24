عرمان : عيد ميلاد مجيد ولتسع بلادنا الجميع

(حريات)

عيد ميلاد مجيد

ولتسع بلادنا الجميع

الى المسيحيين من بنات وأبناء شعبنا

الى الكنائس والمآذن علي ضفاف النيل

صباح ميلاد المسيح إبن الناصرة، رسول المحبة والسلام.

لكم التهاني وأجمل الأماني

لا تحزنوا، فان السودان سيعود، أرضاً لجميع الديانات السماوية والإفريقية، فالمجد لله في الأعالي وعلي الأرض السلام وبالناس المسرة.

أرضنا عرفت المسيحية قبل أوروبا، والعذراء كانت إمرأة سوداء في كنيسة فرس وبوهين.

ونرفع الأكف داعين بالخير والخلاص للقساوسة المسيحيين القابعين في سجون النظام ظلما، كما نرفع الأكف من أجل كنائسهم ودور العبادة التي ظلت تتعرض لإعتداءات مستمرة من قبل ذات النظام.

ولا نفرق بين أحد من رسله، فالديانات جميعها نزلت على الأرض بركة وسلاماً.

ونبعث بالتهنئة في عيد الميلاد المجيد بصورة خاصة للمسيحيين في جبال النوبة الشامخة، ولمسيحيي النيل الأزرق العصية، ولكافة مسيحيي السودان.

ولنحتفل بالفجر الذي سيشقنا عما قريب.

ياسر عرمان

الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان

٢٤ ديسمبر ٢٠١٦م.

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