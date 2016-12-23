التجلي الأخير: تعيين (لص منازل) بمنصب دستوري رفيع!

(حريات)

كشفت الصدفة عن تعيين حكومة المؤتمر الوطني لـ (لص منازل) بمنصب رفيع في ولاية من الولايات ، بحسب ما ذكرت صحيفة (الإنتباهة) المقربة من عمر البشير ، أمس 22 ديسمبر .

وأوردت الصحيفة – بالنص : ( تعرف مسؤول بإحدي السلطات العدلية المعروفة على قيادي في حكومة ولائية قريبة من المركز خلال حفل إستقبال حكومة الولاية لوفد من الخرطوم خلال اليومين الماضيين).

وأضافت: ( إن القيادي ضبط قبل أعوام أثناء ممارسته مهنة (السرقة ليلاً) وتمت محاكمته جراء ذلك لكنه تفاجأ خلال المناسبة التي أقيمت قبل يومين بوجود القيادي في منصب رفيع بحكومة الولاية).

وسخر النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي من وصول الإجرام إلى هذه الحدود الوضيعة لدرجة تعيين (حرامية يقفزون أسوار المنازل) في مناصب دستورية !

وكتب ناشط : ( ولم التعجب فعمر البشير نفسه قفز قبله ، ولا يزال).

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