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    • المدعي العام : غياب الديمقراطية سبب رئيسي في تفشي الفساد بالبلاد

    December 23, 2016  

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    أقرّ صلاح عبد الله ، المدعي العام ، بان غياب الديمقراطية هو السبب الرئيسي في تفشي الفساد بالبلاد .

    وقال في حديثه بورشة التي أقامها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد ، أمس ، إن ظاهرة الفساد تستشري في الأنظمة الشمولية وتقل في الدول التي تحكم بالديمقراطية.

    وحذر محمد الحافظ نصر ، نائب المراجع العام ، في حديثه المسؤولين من إنكار تفشي الفساد في البلاد ، قائلاً : ( من ينكر هذا الفساد المستشري يعرض نفسه للسخرية).

    ويؤكد حديث المدعي العام صحة ما ظلت تردده (حريات) على الدوام بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدء جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً .

    وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !

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