مليشيات الجنجويد تغتال الأستاذ يعقوب حسين

(حريات)

اغتالت مجموعة مسلحة من مليشيات الجنجويد الأستاذ/ يعقوب حسين أبكر ، في منزله بمحلية (مكجر) بولاية وسط دارفور ، مساء أمس الخميس 22 ديسمبر .

وقال أحد أقارب القتيل لـ (حريات) ، ان الشهيد يعقوب سقط نتيجة لغياب الأمن و(عربدة) المليشيات المسلحة التي ( تسرح وتمرح في أرجاء دارفور دون حسيب أو رقيب).

وأضاف انهم قاموا بتسجيل بلاغ لدى الشرطة ، قائلاً ( مافي شيئ بحصل الحكومة ما بتقبض جنجويدي ).

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