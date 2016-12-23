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    • مليشيات الجنجويد تغتال الأستاذ يعقوب حسين

    December 23, 2016  

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    اغتالت مجموعة مسلحة من مليشيات الجنجويد الأستاذ/ يعقوب حسين أبكر ، في منزله بمحلية (مكجر) بولاية وسط دارفور ، مساء أمس الخميس 22 ديسمبر .

    وقال أحد أقارب القتيل لـ (حريات) ، ان الشهيد يعقوب سقط نتيجة لغياب الأمن و(عربدة) المليشيات المسلحة التي ( تسرح وتمرح في أرجاء دارفور دون حسيب أو رقيب).

    وأضاف انهم قاموا بتسجيل بلاغ لدى الشرطة ، قائلاً ( مافي شيئ بحصل الحكومة ما بتقبض جنجويدي ).

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