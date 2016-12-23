بيان من قوى الإجماع حول الأوضاع السياسية الراهنة

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

تحــالف قــــوى الاجمـــاع الـوطني

بيــــــــــــــــــــــان

يا جماهير شعبنا الأبي

ان نظام الاسلام السياسى الديكتاتورى الفاشل لم ينتظر كثيرا , حتى يفضح زيف حواره المزعوم , وقبل ان يجف المداد الذى كتب به توصياته ,اعلن عن جملة من الاجراءات الاقتصاديه الجائره التى زادت من المعاناه والافقار الذى تسببت فيه سياساته المنحازه كليا للفئات الراسمالية الطفيلية سارقة قوت الشعب ودواء المرضى , وفى مواجهة حالة الرفض الواسعه لهذه السياسات ظل النظام الفاشى طوال تاريخه الاسود يستخدم كل ادوات القمع لايقاف مد الحركة الجماهيرية الصاعدة ,والتى كانت امتداداً لتراكم نضالى جماهيري باسل منذ مجيئه فى يونيو المشئوم ,وتظل انتفاضه سبتمبر 2013م علامه بارزة ومضيئة كسرت هيبة النظام وما كان سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء الا تعبيراً عن هلع النظام واحساسه بالعزلة ,كما كشفت عن بسالة الجماهير وطبيعة النظام الفاشية وتعطشه للدماء, واستخدامه حتى للمليشيات البدائية فى مواجهة الصعود الجماهيرى الذي لم يتوقف ولن يتوقف حتى يتم اسقاط نظام الجوع والفساد والاستبداد .

لقد اثبتت الحركة الجماهيريه حيويتها وتصاعدها المتمثل فى هبات الطلبة المتكررة و احتجاجات ابناء الوطن فى معسكرات النزوح فى دارفور ,والحركات المناهضة للسدود وبيع الاراضى فى الجريف والشجرة وعصيان الفوله واضراب الاطباء الخ .

إن العصيان فى 27 نوفمبر و19 ديسمبر والذى شاركت فى مأثرته جماهير المدن الاقليمية وابناء الوطن فى المهاجر رسم ملامح صورة هامة وجديدة للوعي السياسي والاجتماعي فى مسيرة العمل الجماهيرى المعارض للنظام, فلقد استقطبت الدعوة للعصيان جموع كبيرة من الشعب السوداني بمختلف فئاته والتي ظلت تعلن تأييدها وتفاعلها معه , مما اربك حسابات النظام المبنية على أن قدراته الامنية والعسكرية المتوهمة كفيلة باستمرار حكمه الى الابد .وهذا احد اهم اسرار نجاح العصيان , حيث وجد النظام نفسه مذهولا وعاجزاً امام الاستجابة الواسعة لدعوة العصيان , لقد دعمت خطوة العصيان التي انطلقت من المجموعات الشبابية وحدة المعارضة بقواها السياسية والتنظيمات الفئوية والمجموعات الشبابية والنسوية والنقابات والفئات ومنظومات المجتمع المدني حينما تبنت موقفا سياسيا موحدا بتبنيها للعصيان المدني ودعمه ومشاركتها فيه بهدف اسقاط النظام ,كما اعاده الاعتبار لسلاح العصيان المدني المجرب كوسيلة ناجعة من وسائل النضال السلمي لاسقاط الانظمة الديكتاتورية .

يا جماهير شعبنا الثائرة .

ان قوى الاجماع الوطني تراهن على وعي الشعب وارادته الثورية فى مواجهة بعض التحركات المشبوهة التى تقودها قوى اقليمية ودولية ومحلية لاجهاض هذا الحراك الثوري وقطع الطريق امامه بتسويات تبقي على النظام او بتغيير شكلي فيه لضمان استمراره حفاظاً على مصالح الطبقة الراسمالية الطفيلية التي مكنها النظام من ثروات البلاد وحفاظاً على استمرار ربط البلاد براس المال الاستعماري الدولي وصيغه الاستعمارية الجديدة . فان قوى الاجماع الوطنى تحزر وتعمل على فضح هذه السيناريوهات ومواجهتها, وان ارادة الشعب هى الغالبه . كما تثمن موقف الشعوب الحرة ودعمها لمسيرة نضال شعبنا .

يا جماهير شعبنا الباسلة:

ايماناً من قوى الاجماع الوطني بضرورة التنسيق بين كل قوى ومكونات هذا الحراك الثوري فقد تصدينا لهذه المهمة واستكمالاً لما بدأناه ,نعمل على الاتصال بكافة القوى السياسية المعارضة والتنظيمات والمجموعات الشبابية والطلابية والنسوية والمهنية والنقابات ومنظمات وتنظيمات المجتمع المدني للاتفاق على آلية لتنسيق وتوحيد الجهود لاسقاط هذا النظام والانتقال من حالة المبادرات الاحادية الى المبادرات والفعل والموقف الجماعي الموحد والذي من خلاله نهدف الى تنظيم وتوحيد كل الحركة الجماهيرية الصاعدة باستكمال لجانها للانتفاضة في الاحياء واماكن العمل ووسط العمال والصناع والحرفيين والمزارعين والتي تتصدى لقضايا جماهيرها الحياتية اليومية وتنظيمهم والعمل معهم بغرض الوصول الى اعلان الاضراب السياسي والعصيان المدني المفتوح والانتفاضة الشعبية حتى سقوط النظام وتفكيك مؤسساته والغاء سياساته وقوانينه وخلق بديل وطني ديمقراطي يحقق تطلعات شعبنا ببناء وطن امن ومستقر تسوده العدالة والديمقراطية والتنمية والسلام .

يا جماهير شعبنا الابي

مواصلة لنهجها القمعىي وفى تجاوز حتى لقوانينها التى وضعتها بيدها طقمة نظام الفساد والاستبداد قامت اجهزة النظام الامنية المرعوبة باعتقال المئات من المناضلين هادفة بذلك ايقاف مد الحركة الجماهيرية ولن تنجح في ذلك لان الجماهير المؤمنة بقضيتها وهدفها لن تتوقف الا بتحقيق اهداف حراكها باسقاط النظام . وهنا نحي كل المناضلين المعتقلين بمعتقلات النظام كما نحي بصفة خاصة المعتقلين من الطلاب والشباب ونطالب النظام باطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً .

النصر حليف شعبنا

المجد والخلود للشهداء

تحالف قوى الاجماع الوطنى

21 ديسمبر 2016 م

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)