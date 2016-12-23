وزارة الصحة : (85%) من المصابين بالايدز من الشباب

(صحف – حريات)

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن اكتشاف ( 1.500) حالة اصابة بمرض الايدز خلال العام الجاري، ونوهت لظهور (1.528) حالة اصابة بالايدز مصاحبة بالدرن، ونبهت الوزارة الى ان (85%) من المصابين بالايدز من الشباب.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن بلوغ عدد المصابين بالإيدز في السودان (٥٦) ألف مريض، ولفتت الى ان (5.140) مصاباً منهم يتلقون العلاج،

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية د. الشيخ عبد الله الشيخ، في حديثه بالاحتفال باليوم العالمي للايدز بمقر الوزارة ، أمس ، ان عدد المصابين بالايدز في السودان يقدر بـ (56) ألف مريض حتى هذا العام.

ومن جانبه حمّل محمد عوض ، مدير ادارة مكافحة الايدز والامراض المنقولة جنسياً بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ، بعض الكوادر الصحية مسؤولية التمييز بين مرضى الايدز وغيرهم من المرضى، واعتبر الوصمة من اكبر التحديات التي تحد من اكتشاف حالات جديدة، واشار في الوقت ذاته لوصول عدد المتعايشين مع الايدز الى (30) ألف متعايش.

وحذر د. الشيخ عبد الله ، ممثل المنظمات الداعمة والعاملة في مجال الايدز ، من عزوف المرضى عن تلقي العلاج، وقال ان (9%) فقط من المصابين يخضعون للعلاج، واضاف ان ثلثي المصابين لا يعلمون اصابتهم بالايدز، وزاد (معظم المواطنين لا يلجأون للفحص الطوعي خوفاً من المرض).

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