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    • الحركة الشعبية تنعي المناضل كوكو آرات

    December 23, 2016  

    رحل بعد مسيرة نضالية حافلة بالصمود والتضحيات والإسهام الثوري الرفيق المناضل الكبير العم / كوكو آرات رئيس مركز الدو ( بيام كاودا) في الحرب الأولي ، وعضو المجلس الاستشاري، وعضو المؤتمر الاول للحركة الشعبية ( شقدوم ١٩٩٤)، واحد ابرز قيادات القضاء الأهلي ، قدم الراحل إسهامات كبيرة عبر مسيرته النضالية التي امتدت لأكثر من ستون عاما.

    والحركة الشعبية اذ تنعيه، تنعي مناضلا صلبا ورجل مواقف لا يعرف أنصاف الحلول ،مصادم وغيور علي شعبه وقضاياهم العادلة، وبرحيله فقدت الحركة الشعبية احد ابنائها المخلصين.

    ونقل تعازي قيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والإدارة المدنية بالإقليم بكل مؤسساتها ، وتعازي زعماء الادارة الأهلية بالمناطق المحررة لأسرة الفقيد وأهله وأصدقائه ورفاقه في الثورة والنضال.

    (الرب أعطي والرب أخذ ، فليكن اسم الرب مباركا)

    (أنا لله وانا اليه راجعون)

    جاتيقو اموجا دلمان

    الناطق الرسمي باسم اقليم جبال النوبة / جنوب كردفان

    كاودا ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦م

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