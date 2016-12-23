البشير وعصابته من البلانتيجينتز

شوقي بدري

لا تزال بعض الدول الاوربية ملكية ، وهي الملكية الدستورية . وقديما كانت الملكية في اوربا تعني السلطة المطلقة . وساعدت الكنيسة في ترسيخ فكرة ان الملك هو ظل الله في الارض . ووجدت الكنيسة الحماية والدعم من الملكية والاقطاع . وكان ولا يزال القس يمتلك سلطة كبيرة في مجتمعة ويسير حياة الناس . خاصة في شرق اوربا بعد انهيار الشيوعية . والكنيسة كانت تعتبر الخروج علي الملك نوع من الكفر . ونفس الشئ وهذه الفتاوي يصدرها علماء السلطان لصالح البشير وعصابته .

من الاسر الملكية في اوربا، اسرة رومانوف في روسيا. ولقد اطاحت بها الثورة الجمهورية في 1917 قبل ان تطيح الثورة الشيوعية بالجميع. وذبحت اسرة القيصر الذي كان معتقلا . وفي النمسا كنت اسرة الهابسبيرق . وبسبب قتل ولي عهدها في سراييفو 1914 نشبت الحرب العالمية الاولى. وكانت نهاية القيصرية واستقلال المجر وتشيكوسلوفاكية ودول يوغوسلافيا وجزء من بولندة .

اسرة البوربون اطاحت بها الثورة الفرنسية . ولكن الثورة اتت بما هو افظع من الملكية لقد اتت بالامبراطور نابليون الذي كان دكتاتورا وجر كل اوربا في حروب عانى منها الجميع . ووقع ثقلها كالعادة علي كاهل المواطن البسيط . وتواصلت حروب فرنسا حتي بعد نصف قرن من التخلص من نابليون . وجر نابليون الثالث اوربا في حرب شملت كثيرا من الدول الاوربية وانتهت بهزية النمسا وحلفاءها بواسطة نابليون الثالث الذي حارب معه الجنود الافارقة والجزائريون الخ . وكانت معركة سولفرينوا التي شارك فيها 600 الف جندي وبسبب الاسلحة الرشاشة والمدافع العملاقة ، كانت اكبر مجزرة في وقتها .

الاشتراكيون في كثير من الدول لا يعارضون الملكية الدستورية في بلادهم لأن اغلبية السكان يريدون هذا وللأغلبية الحق في الديمقراطية . وبعض الاوربيين قد استوردوا الملوك عندما انقطع نسلهم . والعائلة المالكة البريطانية اليوم التي تعظم في كندا ونيوزيلندة واستراليا واماكن اخرى هي المانية . عرفت باسرة ساكس كوبرق قوتا . واظن انني قد قرأت قديما انهم عرفوا ب ..هانوفر,,. ولكن اثناء الحرب العالمية الاولى غيروا اسمهم الى وينزا وهو القصر في ضاحية وينزا خارج لندن مراعاة لشعور البريطانيين . والملك اللالماني عندما احضروه الي بريطانيا لم يتكلم الانجليزية .

العائلة المالكة في السويد اسمها برنادوت . وكبيرها استورد من فرنسا بعد الحروب النابولونية . وكان جنرالا في جيش نابليون . ما يعجبني فيه انه كان رجلا عمليا جدا وبراقماتيا . اعترضت الكنيسة علية لانه كاثوليكي فاعلن برتستانتيته. اعترضوا علي اسمه الاول جيم بايتست برنادوت . فغير اسمه الى قوستاف. وهذا الاسم يحمله الملك الحالي . طالبوه بالتوسع واسترجاع فنلندة ، كان يعرف طعم الحرب مع روسيا وهزيمة وتشتيت الجيش الروسي في صقيع روسيا . اتجه الي النرويج التي هي اسهل , واستمرت النرويج كجزء من السويبد الى استقلالها في 1905 . كان لا يغادر فراشة الا اذا كانت درجة الحراة 26 درجة في الغرفة . ولا تزال توجد مقاييس الحرارة في كل غرف القصر الملكي . البرد والصقيع الروسي اصاب الجنود الفرنسيون بالهلع .

الحروب تأتي بتغييرات بعضها جيد . المرأة في اليابان كانت لا تجد الاحترام ولا تزال المرأة في اليابان تناضل للحصول علي حقوقها . ولقد مكنها احتلال امريكا لليابان في الحرب من الحصول علي حق التصوين لاول مرة . والمرأة في بريطانيا تحررت كثيرا خلال الحرب العالمية الاولى لانها عملت في المصانع والمكاتب وصار لها استقلال اقتصادي . وحصلت علي حق الانتخاب عندما تصل الي عمر الثلاثين . هذه الايام يحاول الرجال في السويد استرداد بعض حقوقهم . فدعم كل الاطفال المالي الي سن الثامنة عشر يذهب فقط للزوجة . والرجال الذين ذهبوا لاحواض السباحة في يوم 8 مارس طردوا لانه يوم المرأة العالمي . ولا يسمح فيه بدخول الرجال .

نعود لموضوع البشير ورصفاءة من البلانتيجينتز . انهم الاسرة التي سيطرت علي بريطانيا لعدة قرون . قديما لم يكونوا من النبلاء . كانوا من القراصنة الذين امتهنوا سفك الدماء والنهب والاغتصاب لم يعرفوا الله والتوحيد ولم يكن لهم رادع . اشتهروا بانهم لا عهد لهم . يوقعون على الوثائق ويغدرون بالاخ والاب والصديق . ما يهمهم هو المال والسلطة والنساء . وبعضهم كان من اكبر المثليين في العالم . هنا يكون وجه الشبه مع البشير وعصابته .

في اسكندنافية يعرف النرويجيون . ب نورمين . وتعني رجال الشمال . ومن اسكندنافية اتى متوحشون طوال القامة يحبون القتال ونشر الدمار . ولقد انطلقوا بسفنهم الخفيفة الى جنوب روسيا عن طريق نهر الفولقا , وكانت بريطانيا احدى محطاتهم في رحلاتهم للنهب والسلب . بعضهم استقر في شمال غرب فرنسا وجنوب المانيا وعرفوا بالنورمانديين . كان الاسكندنافيون يتناولون انواعا من الفطر المسببة للهلوسة . وتجعلهم لا يهابون الموت ويذدادون وحشية . والمخدرات التي تأتي بالكونتينرات ليست لاستهلاك الشارع السوداني . وان كان بعضها يجد طريقة للشارع والشباب والجامعات الخ . انها لرباطة البشير ومجرمي الجنجويد . ولقد كان الجنود الامريكان في حرب فيتنام يتناولون حبوب الهلوسة والميثفيتامين التي تطرد النوم وتنشط الجنود . وسلاطين باشا قد اورد في كتابة السيف والنار انه قد استعان في هروبه من امدرمان بالحبوب المنشطة التي ساعدته لمواصلة ركوب الجمال لايام بعيدا عن امدرمان . وكانت قد ارسلت له من مصر بواسطة الانجليز .

وبسبب وحشية النورمانديين ومقدرتهم القتالية العالية استعان بهم الملوك في نزاعاتهم . ولقد ذاق العالم الاسلامى وحشيتهم ممثلة في رتشارد قلب الاسد الذي ذبح 300 الف من المدنيين في القدس من اليهود والمسلمين . وكان من اشهر المثليين عالميا مثل هتلر وكتشنر والاسكندر الاكبر الخ . ومن العادة ان المثليين لا يحبون العنف وسفك الدماء . ورتشارد قلب الاسد لم يكن يتحدث الانجليزية . وقتله جندي فرنسي من خلف الاسوار بسهم اخترق ظهرة بعد ان خلع درعه ليستجم . وكان الجندي بيير قاتل ريتشارد نكرة لدرجة انهم لم يعطوه خوذة وكان يضع طنجرة طبخ لحماية رأسه .

النورمانديون بقيادة وليم اجتاحوا انجلترة وقاموا بقتل الملك هارولد الثاني . ومن العادة ان لا يقتل الملوك في الحروب قديما ،ولكن قد يطالبون بفدية او تنازلات معينة . ولقد فرضت الضرائب في انجلترة لدفع فدية لملك فرنسا لتخليص رتشارد قلب الاسد . ولكن جثة الملك الانجليزي كما قرأت قديما كانت مقطعة لدرجة ان تعرفوا علي جزء منه بسبب وشم فقط . وجعل النورمانديون الانقلو ساكسون مواطنين من الدرجة الثانية . وطرد النبلاء الانقلوساكسون وحل محلهم النورمانديون . وكان المواطن الانجليزي قد يعدم لاصطياده وعلا ، بتهمة السرقة لأن كل شي ملك للمك النورماندي . ولم يتكلموا اللغة الانجليزية .

لان البلانتيجينتز لا امان لهم فلقد اغتيل وليم بسهم من ظهرة وهو يمارس هوايتة الصيد . واحتل اخوه هنري الاول الحكم . واوجع الناس بالضرائب و وامتلاك النساء وكان له من الاطفال خارج الزواج العشرات . بالرغم من ان الملك

هو راعي الكنيسة وظل الله في الارض .كملك ولكن كان يتمتع بقدر كافي من اللؤم والخبث والغدر . التصق بتوماس بيكيت الرجل القوي والمشهور بتدينه . هنري الثاني لم يكن قوى الشخصية ولم يتمتع بالكاريزما وصار نديمة ومرافقه في رحلات الصيد وحله وترحاله . وسعي هنري الثاني لتنصيب صديقه الحميم في اعلى منصب ديني وهو اسقف كنتنبري . وكاتدرائية كنتنبري كانت اكبر مركز ديني في جنوب انجلترة . وواصل البلانتيجينتز . فرض الضرائب وبناء القصور الفاخرة والقلاع والتباهي بانجازاتهم التي افقرت المواطن . الا يذكرنا هذا بالسد … السد الرد الرد بالسد ؟ . ومن ضرائب هنري الثاني التي فرضها علي السكان والممتلكات ما عرف بضريبة صلاح الدين لاستعادة القدس . وكانت عشرة في المئة من القيمة لكل شئ. وذهبت تلك الاموال في بناء القصور وجيب الملك . مثل فلوس البترول والجبايات والعمولات والذهب اليوم ورفع الدعم الذي لم يكن موجودا اصلا . ولو عاش البشير في عهد البلانتينقينتزلتفوق عليهم جميعا ولاعطى تصرف الجنجويد النورماندين اسما حميدا بالمقارنة .

الاسقف توماس بيكيت لم يستطع تقبل كل مصائب هنري الثاني واضطر لمعارضته . ووضع الاسقف من المفروض ان يكون اعلى من الملك لانه ممثل سلطة الله علي الارض . وعندما تعب ملك البلانتيجينتز من الاسقف ارسل له فرسانه . وكان الاسقف يناشدهم لكي لا يسفكوا دمه داخل بيت الله . وان يقالوه خارج الكاتدرائية .ولكنهم اصروا علي قتله داخل الكاتدرائية بضربة سيق شقت راسه لنصفين ثم قطعوه . وهنالك اشارة للمكان الذي قتل فيه . ويحضر المسيحيون سيرا على الاقدام للحج في كاتدرائية كنتنبري وزيارة موقع مصرع توماس بيكيت . والحج ليس وقفا علي المسلمين . واقسى حج هو حج البوذيين الذين يمشون لآلاف الكيلومتوات . ويطرحون انفسهم ارضا بعد كل عدة خطوات . ويحضر الامريكان ومواطني امريكا اللاتينية للحج الى سنتياقو في شمال غرب اسبانيا لانها معقل المسيحية ووقفت امام الزحف الاسلامي . ويسير البعض الى روما وقد يواصلون السير الي القدس . وهذا يحدث اليوم . والمسلمون يشتكون مر الشكوى لبضع ايام في الحج الذي يتم بالطائرات والحافلات . وان كان رجال الدين يستغلون الحجاج في اوربا ويديرون حتى بيوت الدعارة . والكيزان جعلوا من سرقة الحجاج احدى سبل كسب العيش في السودان ، بجانب نهب الزكاة .

بخل وسيطرة هنري الثاني علي المال وحرمان حتي عائلته جعلت ابنه الملك المتوج وكل اسرته ويشمل هذا زوجته يتآمرون ضده واستعانوا حتى بملك فرنسا ضده . والبلانتيجينتز ليس عندهم ولاء والغدر من طباعهم ، مثل البشير وعصابته لا يهمهم سوى المال والنساء . والدين بالنسبة لهم مطية للوصول الى اهدافهم .

قال لي شخص مستفسرا ليه البشير بيرقص وبيصلي في كرسي ؟ ردي كان … ده من المحن السودانية .

هنري الثالث كان اسوا من سلفة فرض الضرائب بشراسة ولكن ومن انجازاته وستمنستر والمباني الفاخرة في لندن التي لا تزال قائمة الي اليوم . وكان اطول باعا في المؤامرات من سلفه . وفرض الضرائب وسرق ووضع المال في جيبه . وكأنه كوز .

وعندما كبر فساد الملك اضطر النبلاء والبارونات من وضع حد لجشع وفساد الملك وحاصروه وفرضوا عليه ما عرف بالماقنا كارتا او الميثاق الاعظم ولا تزال بنود هذ الميثاق موجودة في الدستور الامريكي والدستور البريطاني وبعض دساتير العالم . اهم البنود هي انه لا يمكن محاكمة رجل حر بدون قانون الدولة . واعطى حرية للكنيسة . ولكن هنري الثالث مثل كل عشيرته يوافقون ويوقعون ولكنهم مثل الانقاذ لا يلتزمون ابدا .ولا تهمهم الا سلامتهم ,, الكنكشته ,, علي كرس الحكم .

وجد هنري الثالث الذي لم يكن محاربا قويا ويتمتع الجبن ، رجلا قويا متزمتا في دينه ومحاربا متمرسا وهو رجل شجاع اسمه سايمون مانفورد ، لم يكن من النبلاء وربما كان تمرجيا او مراسلة او تاجر حمير ذي ناس الانقاذ لا يهم .المثل السوداني يقول كان الباشا دارك العسكر تتبارك . او الدار دارنا والسلطان خالنا . وصارسايمون ذراع الملك اليمنى وجعله الملك نبيلا. وقربه لدرجة انه زوجه اخته الينا التي كان من المفروض ان تتزوج من احد الملوك او البارونات الكبار . وربما لكي يحتفظ هنري الثالث ب ,,دوطة ,, شقيقته من اراضي وقصر وضياع وتقدم لزوجها كميراثها كاميرة .ولانها لم تتزوج من نبيل ،وهنري الثالث لا يحب غير السلطة والمال ، مثل الكيزان اليوم . لم يعط حتى شقيقته حقها . وتحت ظروف الحاجة وربما بضغط من زوجته استدان سايمون المال . بضمانة صهره الملك . وغضب الملك وهدد بوضع اخته وزوجها في السجن ثم طردهم الي فرنسا .

اتي هنري الثالث باللوسريين واطلق يدهم في البلاد ووضعهم فوق القانون الذي اشارت اليه الماقنا كارتا . وفرضت الضرائب وحاول هنري الثاني ان يتوسع في فرنسا وهزم ثلاثة مرات, وتمرد المواطنون في قاستوني الذين كانوا تحت حكمه . وبإنتهازية الكيزان استنجد هنري الثالث بصهره سايمون بعد قطيعة 5 سنوات وكان سايمون قد عاد من الحروب الصليبية وقد اكتسب مهارة حربية كبيرة . واخضع سايمون المتمردين . وقام بقطع كروم البعض وهذا عقاب قاسي لشعب ينتج النبيذ . وفي احدي المعارك هرب هنري الثالث من المعركة مما جعل سايمون يقرعه ويهينه . لأن الملوك لا يهربون من المعارك . وبعد ان استتب الحال ، انقلب هنري الثالث علي صهره وقدمه للمحاكمة بتهمة القسوة في قاستوني , ولكن النبلاء صوتوا ضد محاكمة سايمون . وقال سايمون للملك انت فاشل وستظل فاشلا ولا فائدة ترجى منك . ولم ينس الملك الاهانة .

وجد هنري الثالث فرصة في امكانية احتلال سيسيليا والحصول علي منطقة جديدة للنهب. وقام بفرض ضرائب جديدة . ووجد النبلاء ان الحرب علي بعد 1700 كيلو متر من بلادهم لا تهمهم . وبينما الملك يتوقع حضورهم بالاموال . لتموين حرب سيسيليا ، دخل عليه النبلاء يتقدمهم سايمون . ووضعوا شروطا قاسية لم يكن امام هنري الثالث سوى ان يوافق عليها ليضمن تركهم له . وطرد اللوسريين .

واتى ما عرف ب ,, بروفشن اوف اكسفورد ,, واقسم الجميع امام الرب وتعاهدوا على تكوين لجنة من 15 عشر نبيلا وبرلمانا لتسيير الدولة . ولكن الملك كان يتعهد امام الله والشعب بكل شي وهو يعرف انه لن يلتزم . ولقد لعب البشير بالصادق المهدي والكثيرين واقسم بالطلاق وبالله وكل مقدس وهو عالم بانه مثل سماسرة البهايم يحلف كاذبا

و لن يلتزم بأي شئ .

بعد اربعة سنوات تنصل هنري الثالث من كل وعوده وارجع اللوسريين وكون جيشا ضخما لا يستطيع النبلاء وسايمون تكوين جيش مثله وكان عدد جيش الملك ضعف عدد اعداءه . وبالرغم من هذا انهزم الملك واضطر علي الاستسلام وتسليم سيفه لصهره وغريمه الذي ابقى علي حياته وحياة ابن الملك الامير ادوارد . ولسنة كاملة عاش الملك مع سايمون وكان سايمون الحاكم الفعلي . ونسيى سايمون مقدرة صهره علي الخداع والتلون . واستطاع ان يقنع التبلاء بأنه سيعطيهم كل ما يطلبون . والنبلاء في النهاية لم يعجبهم سيطرة رجل من غير النبلاء علي مقاليد الحكم . واستغل الامير ادوارد عدم تشدد سايمون وفر الي النبلاء . وكونوا جيشا كبيرا . وبدلاعن البقاء خلف الاسوار . اراد سايمون ان يحارب بشجاعة ونبل خارج الاسوار . وكان هنري الثالث بجانبه مرتدييا لباس فرسان سايمون .

ووضع ادوارد 12 من خير فرسانه لاغتيال سايمون والتركيز عليه فقط . وبعد موت 4000 من جنود سايمون تمكن الفرسان من جرحه برمح . وقبضوا عليه , وانتزعوا خصيتيه والقموه الخصيتيبن ثم قاموا بتقطيعيه وحملوا رأسه علي سنان رمح .

سايمون كان رجلا نبيلا حارب بشرف . من يحتارب ضدهم الشعب السوداني اليوم لا يعرفون الشرف والنبل . وهم ابعد البشر عن الدين والتدين . من الخطا والجرم، ان يثق الانسان بالكوز والمتأسلمين .

ان ما قام به الاباطرة والملوك من جرائم في حق البشرية لا يمكن غفرانه . وانا لا يمكن ان ادعوا للملكية . ولكن بعض الانظمة التي قضت علي الملكية كانت اسوأ من الملكية بمراحل. في الشرق اللاوسط مثلا ، كانت الملكية تعتبر نزهة بالمقارنة بما حدث من مذابح لم تنتهي الي اليوم في العراق مثلا . ولقد هللنا جميعا لسقوط الملكية في العراق.

الكثير من اصدقائي من اليوغوسلاف . وهم اميل الى العنف وعدم المعقولية ولكنهم اصيلون ويقدرون الصداقة جدا ويمارسون الوفاء والوقوف مع الصديق. امازحهم كثيرا بانهم يتصرفون برعونة . قام اليوغوسلاف بين الحربين بقتل راديتش الكرواتي واليوم يقدس الكروات راديتش وتوجد صورته في كل مكان . وكان توجمان رئيس كرواتيا بعد الانفصال يحب ان يظهر امام تلك الصورة . اغتال اليوغسلاف الملك الكساندر في باريس وقد كان في طريقه ليتعاون مع فرنسا ضد تغول المانيا وتأهبها للحرب .

وعند نشوب الحرب انضم الكروات والاسلوفاك والبلغار لهتلر . وهتلر قد قال … لقد كرهت الشيوعية لانها تساويني انا السيد الآري بالاسلاف الخنازير ….. وكلمة اسلاف في الاسكندنافية والالمانية تعني عبد . العقلية البشرية محيرة في كثر من الاوقات .

وقام الكروات بادارة معسكرات الاعتقال بواسطة استاشا بتصفية اكثر من مئة الف من الصرب و70 الفا من اليهود و40 الفا من الغجر لماذا ؟ ولماذا قتلنا نحن الاشقاء في الجنوب ونصفهم بالعبيد وقتلنا اهلنا في دارفوروجبال النوبة والنيل الازرق . ان قراءة التاريخ تعطينا فرصة لاكي نفكر ونتمعن …. ما هو الغلط في داخلنا ؟

عندما احس الامير بيتر الصربي ان لا قدرة له لمحاربة هتلر خاصة بعد انضمام كرواتيا في الشمال وبلغاريا في الجنوب وايطاليا من الشرق وهزيمة كل الدول الاوربية اراد ان يجنب شعبه الدمار وحاول شراء الوقت . ولكن اتفاقه مع هتلر اعتبر خيانة . واضطرالامير للهجرة الي بريطانيا . وفقد الصرب ربع عدد السكان . وحطمت صربيا تماما . ولا يزال الصرب يفتخرون بقوتهم وشجاعتهم وتفردهم الخ .

وحتي في حربهم ضد الالمان حارب ميخائيلوفتش مع الشتنيك لوحدهم وحارب جوزيف بروس تيتو مع البارتزان الشيوعيين لوحدهم وتحاربوا فيما بينهم . وبعد الحرب قدم ميخائيلوفتش والشتنيك للمحاكمة . بواسطة الشيوعيين .

كركاسة

عندما يبدي المريض رأيه في مرضه يفرح الدكتور في اوربا لانه لا يحتاج لأن يشرح ابجديات المرض كما مطلوب منه للمريض وعليه الاستماع للمريض لأن التواصل والثقة بين الاثنين هي بداية العلاج . اذا ابدى المريض رأيه بالرغم من تعليمه يغضب الطبيب في السودان . وتكون الجملة … انت دكتور ؟ لا انا لست بدكتور ولكني امتلك عقلا وانا لست خروفا في يد قصاب .

التاريخ باب مفتوح علينا ولوجه ، لكي نستفيد ونوسع ادراكنا . وياتي عادة من يقول ان هذا العلم له فرسانه ولا يحق لغير المتخصصين بالدخول فيه . العلم مبذول اليوم . وفي متناول اليد . يجب ان لا نتهيب من اخذ العلم . الاجيال القديمة ستولي ولكن علي الشباب البحث عن التاريخ الحقيقي بعيدا عن غسيل المخ .

قلت لأحد المتحذلقين . انتم تأخذون من كاتب الشونة وطبقات ضيف الله ، ديل قروا في السوربون ولا هارفارد ؟

التحية ع . س . شوقي بدري

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