الحكومة تتكلم بـ street language !!

صلاح التوم

أصبحت عادة ما تصاحب الاحتجاجات الشعبية وصيحات الشعب ومطالبات المواطن المغلوب على أمره اللغة الانفعالية و”لغة الشارع” من قبل بعض المسئولين والحكام عندنا ، والتي صار يجوز فيها كل شئ ، السب واللعن والتشويه , والكذب, والافتراء و القذف …الخ يحدث كل ذلك في خروج سافر وتعدى “قبيح ” للقيم الاسلامية والدينية ومطلبات المرحلة التي يعيش فيها السودان من تردى وتراجع واضح في السياسات الاقتصادية.

إن المرحلة التى يمر بها الشعب باتت لا تحتمل لكل تلك التفوهات الجارحة والمستفزة ، فالسودان ملك لكل السودانيين وليس فئة دون أخرى فإن التجريح والاساءة التى تمارس في وجه المواطن من قبل بعض مسئولى الحكومة ، مثل ” حانطلع زيته ” و ” حنساوي راسه ” و ” يلحس كوعو ” و ” عميل ومرتزقة ” و ” اطلعوا واجهونا ” …الخ كلها تنصب علي الحزب الحاكم باكثر مما تنصب علي الاخرين من سواد الشعب .

فليس من المقبول أن تلجأ الدولة ممثلة في الحزب الحاكم واتباعه لاطلاق الالسن بفاحش القول و بجملة من العبارات المقذعة والشتائم اللاذعة علي شاكلة الاراذل ,العملاء , فاقدي الوطنية , وقطع الايدي ، ومن عجرفتهم اطلقوا عليها اسم ” التصريحات النارية ”

ومن غير المعقول أن تفقد الحكومة أعصابهما لمجرد أن بعض القوي السياسية التى ولدت من صلب الشعب وشباب وشابات السودان ، قرروا اسقاط الحكومة بالوسائل التي ارتضوها دون تخريب او دمار لمكتسبات الامة لاسباب يرونها ضرورية ومن حقهم الذي ضمنه لهم الدستور ، وهذا موقف سياسي لا يستدعي وصف متخذيه بأنهم كذا وكذا ولا بتهديدهم باعتقالهم ومطالبتهم بالنزول للشارع لقتلهم .

إن هذا العنف والتشدد اللفظي يعد خروج سافر علي أدب الحكم الراشد وهذا السلوك من الحزب الحاكم ليس جديدا فقد تعودنا أن نسمع مثل هذه الشتائم مرارا وتكرارا ، وما دام الحزب الحاكم يهيمن على كل مفاصل الدولة ويتجكم في معظم وسائل الاعلام فما الخوف أذن ؟

وبهذه الافعال لا أرى غير أن بعض المسئولين ما هم الا وحوش كاسرة، متعطشــــة للدماء، لا تتبــــع ســـوى غرائزها

أن هذه القدرة المسخرة لاستفزاز الشعب على عجـــل ودون تفكيــــر مسبــــق، يجب أن يُعــــاد فيــــها النظـــر ، خاصة من قبل ” المتفلسفين ” من حزب الانقاذ ، فلدينا في موروثنا الإسلامي أثر نبويّ يقرر أصالة ضبط النفس، ويوضح كيف أنها علامة على الـقوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس الشديد بِالصُّرَعَةِ ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) رواه البخاري، والصُّرعة أي الذي يغلب الناس بقوته. فالقوة تتجلي في القدرة على ضبط النفس !!

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