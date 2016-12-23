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    • سنتر الخرطوم وبقايا ذكريات بمناسبة الكريسماس واعياد الميلاد

    December 23, 2016  

    محمد فضل علي .. كندا

    Merry Christmas and happy new year

    نتوجه بالتهنئة الصادقة للاخوة المسيحيين داخل البلاد واينما تواجدوا في دول المهجر الافتراضية والمنافي المفروضة بمناسبة اعياد الكريسماس والميلاد ونتمني ان يعود الامن والاستقرار الي ربوع الوطن السودان وتزول الظروف الاستثنائية الطويلة التي دفعت الناس الي مغادرة الوطن دون رغبتهم وفي الذاكرة صورة ذلك الوطن الجميل والسودان الذي كان يحتفل باعياده المختلفة دون مزيدات سياسية او طائفية وتنصهر كل مكوناته وتشارك بعضها البعض الاعياد والمناسبات الدينية والوطنية بصورة تلقائية بعيدا عن مكسبات الطعم والعلاقات العامة واجندة السياسية في سنين مضت واصبحت ذكريات في خرطوم تلك الايام وبقية مدن التي كانت تتزين لتلك المناسبات بصورة انيقة ومتحضرة وراقية .

    ونشارك الطوائف المسيحية علي امتداد الوطن العربي فرحة اعيادهم ونختص اولئك الذين يعيشون ظروف استثنائية ويصارعون علي مدار الساعة من اجل البقاء في ظل تراكم الفظائع وبسبب حالة الفصام والازمة الاخلاقية والفشل الذريع للنظام العالمي القائم وبعض دوله الكبري في تحليل وفهم وادارة الازمات.. نتمني حدوث المعجزة التي تعيد الاشراق والبهاء لبلادنا وسائر بقاع العالم الاخري ميري كريسماس وعيد ميلاد سعيد.

    www.sudandailypress.net

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