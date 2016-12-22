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    • رئيس لجنة بالمجلس الوطنى : تجار المخدرات تمكنوا من تغيير سجلاتهم العدلية (الفيش)

    December 22, 2016  

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    أقر رئيس لجنة بالمجلس الوطنى بان تجار المخدرات تمكنوا من تغيير سجلاتهم العدلية (الفيش).

    وقال عبد الله علي مسار رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى ، فى مناقشة حول أداء وزارة الداخلية أمس ، إن تجار مخدرات بولايات دارفور اصبحوا يمتلكون أسلحة وجيشاً وأقوى من كل الناس ، مؤكدا ان بعضهم سحبوا ملفاتهم (الفيش) الخاصة من السجلات الرسمية حتى لا تعرف تفاصيل عدلية عنهم بغية المواصلة في تجارة المخدرات.

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