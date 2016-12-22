بيان من لجنة اطباء السودان المركزية

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة اطباء السودان المركزية

(بيان مهم)

الأطباء الشرفاء :

تحية و احتراما

ظلت لجنة أطباء السودان المركزية تتابع عن كثب مجريات الاحداث في مستشفى بحري التعليمي وذلك بعد مطالبة الاطباء لادارة المستشفي بمستحقاتهم المتأخرة لمدة أربعة أشهر ، وقد أظهرت الإدارة تعنتا واضحا في التعامل مع مطالب الاطباء و قد تمثل في :

– عدم الإعتراف بمستحقاتهم رغم تأخرها.

-رفض الجلوس مع الأطباء للوصول لحل للمشكلة .

-التعامل الأمني مع الأطباء وطردهم من الحوادث بواسطة أمن المستشفى.

عليه فقد قام الأطباء في مستشفى بحري(قسم النساء والتوليد و قسم العظام) برفع مذكره لإدارة مستشفى بحري في الثامن من ديسمبر الجاري مفادها أنه إذا لم تصرف المرتبات في غضون 48 ساعة سيدخل الأطباء في إضراب و بعدها تم رفع إخطار بالإضراب في يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري مع تغطية الحوادث حتى الثانية ظهرا و قد تم طرد النواب من الطوارئ بالقوة و بعدها قرر النواب العودة للعمل في الطوارئ و الدخول في إضراب مفتوح عن الحالات الباردة منذ 19 ديسمبر الجاري .

الأطباء الأماجد :

لقد أكدت هذه الإدارة أنها لا تعطي اهتماما لمصلحة المواطن ولا الطبيب على حد سواء ، و لا تكترث لحل مشاكل الأطباء فكان التعنت الواضح والتعامل اللا أخلاقي بإخراج الأطباء بالقوة من حوادث النساء والتوليد ،

ولم تتوقف عند هذا الحد فحسب بل واصلت إلى أبعد من ذلك بالقيام برفع شكوى ضد الأطباء الى مجلس التخصصات الطبية مفادها ان هؤلاء الأطباء خالفوا لوائح المجلس بإضرابهم عن الحوادث ، تزويرا لحقيقة إخراجهم عنوة منها بواسطة أفراد أمن المستشفى ، وكذلك قد قامت بإرجاع جزء من نواب جراحة العظام لمجلس التخصصات لنفس السبب سابق الذكر .

الأطباء الشرفاء :

لقد جسدت فرعية مستشفى بحري مثالا يحتذى به في المهنية بالتعامل الحكيم مع إدارة المستشفى وذلك بعدم الإستجابة للاستفزازات ،والالتزام بتغطية الطوارئ ،وعدم الإستجابة لضغوطات الإدارة بشق صف وحدة الاطباء.

ختاما:

اننا في لجنة أطباء السودان المركزية نعمل من أجل تحسين الواقع الصحي في البلاد ، و الذي عانى من سوء الإدارة في المستشفيات كثيرا ، و ما قدمه أطباء السودان في أكتوبر و نوفمبر ما هو الا خطوة أولى نحو التغيير ، و ستكون الثانية أبعد موطئا و أعمق أثرا ، و سنكون صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه سلب حقوق الأطباء ، واضعين نصب أعيننا مذكرتنا التي اقترب ميعادها..

دامت وحدة الأطباء

إعلام اللجنة

22 ديسمبر.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)