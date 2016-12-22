وتستمر المجازر الصحفية : جهاز الأمن يُصادر(4) صحف مختلفة

(حريات)

وتستمر المجازر الصحفية : جهاز الأمن يُصادر(4) أعداد من صحف مختلفة

صادر جهاز الأمن السوداني يوم (الأربعاء 21 ديسمبر 2016) أعداد صحف: )الأيام)، )التيار(، )الصيحة(،)والأهرام اليوم(.

ويوم (الثلاثاء 20 ديسمبر 2016) صادر عدد صحيفة (الجريدة).

وقال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز: هدف جهاز الأمن من الضغط على صحيفة (الجريدة) هو (تركيعها) وإجبارها على التراجع عن سياستها التحريرية المنحازة للمواطن السوداني، والناقلة لهمومه.

وأكد أشرف: لن تُغيِّر (الجريدة) خطها التحريري مهما كانت التكاليف.

وشدَّد رئيس تحرير صحيفة (الجريدة): لن نُحيِد، ولن نستجيب للضغوط الأمنية، وسنواصل كصحفيين في خطنا المهني.

وخلال الفترة: بين (الاثنين 28 نوفمبر2016)، و(الأربعاء 21 ديسمبر 2016)، بلغت حصيلة المصادرات الأمنية كالآتي:

مصادرة (30) عدد من (مُجمل) الصحف.

مصادرة (9) أعداد من صحيفة (الجريدة):

وكما هو ملاحظ، فإن الاستهداف الأمني طال غالبية الصحف، على الأقل، بمصادرة (3) أعداد من غالبيتها.

والهجوم الأخير من قبل جهاز الأمن دافعه تجربة العصيان المدني.

وجهاز الأمن غير راض عن التغطية الصحفية، لصحف، حول لظاهرة العصيان المدني.

ويعمل جهاز الأمن على حجب المعلومات، عبر المصادرة، الترويج لأخبار غير صحيحة، وتحييد النشر الصحفي، ذلك بأن تبتعد الصحف عن نشر الحقائق.

وحصيلة الصحف التي صادرها جهاز الأمن منذ بدء ظاهرة العصيان المدني، عدد (30) صحيفة، كما يلي:

(الأربعاء 21 ديسمبر 2016): (الأيام)، )التيار(، )الصيحة(، )الأهرام اليوم(.

(الثلاثاء 20 ديسمبر 2016): (الجريدة).

(الجمعة 16 ديسمبر 2016): (الجريدة).

(السبت 10 ديسمبر 2016): (الجريدة)، (المستقلة).

(الجمعة 9 ديسمبر 2016): (الجريدة).

(الأربعاء 7 ديسمبر 2016): (الجريدة).

(الثلاثاء 6 ديسمبر 2016): (الميدان).

(الأحد 4 ديسمبر 2016): (الجريدة)، و(الميدان).

(السبت 3 ديسمبر 2016): (الصيحة).

(الجمعة 2 ديسمبر2016): (الصيحة) و(الوطن).

(الخميس 1 ديسمبر 2016): (التيار)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

(الأربعاء 30 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

(الثلاثاء 29 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، و(اليوم التالي).

(الاثنين 28 نوفمبر2016): (الأيام)، و(الجريدة).

تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected] )

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الأربعاء 21 ديسمبر 2016).

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)