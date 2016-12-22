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    • إعتقالات لكوادر المؤتمر السوداني بالشمالية

    December 22, 2016  

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    في إستمرار لمنهج القمع والاستبداد ومحاولات النظام إخماد بركان الثورة الذي بدأ في الإنفجار قامت قوات الشرطه بمدينة كريمة بإعتقال الاستاذ ياسر عبدالرؤوف رئيس حزب المؤتمر السوداني بالولاية الشمالية بالإضافه الي اعضاء الحزب احمد تاج السر واحمد عطاالله وعبدالناصر عوض فضيل .

    ويأتي هذا الاعتقال امتدادا لاعتقالات كثيرة طالت قيادات واعضاء الحزب بعد نشاط الحزب التصعيدي لإسقاط النظام.

    ٢١ديسمبر ٢٠١٦.

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