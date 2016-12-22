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    • مبروك موسي جودة ورشا عوض

    December 22, 2016  

    85554(حريات)

    تهنئ أسرة (حريات) الزميلين الصحفيين / موسى جودة ورشا عوض بمناسبة عقد قرانهما وتتمني لهما حياة زوجية سعيدة .

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