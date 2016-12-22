كسلا : استمرار تجارة البشر !!!

( صلاح التوم – حريات )

تمكنت شرطة ولاية كسلا، أمس الأربعاء، من إطلاق سراح 26 من الرهائن محتجزين لدى بعض تجار البشر في منطقة الشبيك بمحلية نهر عطبرة ، كانوا في طريقهم للخرطوم .

واعلنت الشرطة عن القبض على أربعة متهمين .

ووصف مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء يحيى الهادي سليمان، العملية بــ الإنجاز الكبير)، الذي قامت به وحدة شرطة الطوارئ.

وجدير بالذكر أن ولاية كسلا تعد من اكثر الولايات السودانية التى تنتشر فيها تجارة البشر خاصة على طول حدود الولاية مع دولتي اثيوبيا وارتريا .

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