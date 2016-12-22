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مـن مــــآثـــر الـعـصــيــان الــمـــدنـــى : وحــدة الـــمـشــــاعــر
December 21, 2016
فى العصيان المدنى ، لم تكتشف جماهير الشعب السودانى قدرتها على مواجهة نظام الفساد الشامل ، وحسب ، وانما كذلك اكتشفت وحدتها على اساس الكرامة الانسانية ، غض النظر عن كل الانتماءات الضيقة .
(شاهد هذا المقطع المؤثر لأحد المواطنين):
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2 تعليق على “مـن مــــآثـــر الـعـصــيــان الــمـــدنـــى : وحــدة الـــمـشــــاعــر”
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نواصل نقاوم / من غير ما نساوم / شويه شويه نعمل ونزيد التراكم / وبى اسلوب مسالم / شباب النت يواصلو / العاملين يماطلو / والعاطلين يطوفو على الأحياء ويناصرو / وكل بعيد عليهم يصلوه ويراسلو / حديث الثوره يبقى مافيش غيرو هم / تتفاكر الناس دروبها تديرها فى كل ملم / لم تجد علاج يزيل كل الألم / السر فى الأراده يللا القومه يا عم .
يا ود بلدي ويا أخوي. أحبكم ياخ