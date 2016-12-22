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    • مـن مــــآثـــر الـعـصــيــان الــمـــدنـــى : وحــدة الـــمـشــــاعــر

    December 21, 2016  

    84443(حريات)

    فى العصيان المدنى ، لم تكتشف جماهير الشعب السودانى قدرتها على مواجهة نظام الفساد الشامل ، وحسب ، وانما كذلك اكتشفت وحدتها على اساس الكرامة الانسانية ، غض النظر عن كل الانتماءات الضيقة .

     (شاهد هذا المقطع المؤثر لأحد المواطنين):

     

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    التعليقات

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    2 تعليق على “مـن مــــآثـــر الـعـصــيــان الــمـــدنـــى : وحــدة الـــمـشــــاعــر”

    1. عبدالمنعم الصديق في December 21st, 2016 4:39 pm

      نواصل نقاوم / من غير ما نساوم / شويه شويه نعمل ونزيد التراكم / وبى اسلوب مسالم / شباب النت يواصلو / العاملين يماطلو / والعاطلين يطوفو على الأحياء ويناصرو / وكل بعيد عليهم يصلوه ويراسلو / حديث الثوره يبقى مافيش غيرو هم / تتفاكر الناس دروبها تديرها فى كل ملم / لم تجد علاج يزيل كل الألم / السر فى الأراده يللا القومه يا عم .

    2. Salah Ibrahim في December 21st, 2016 6:53 pm

      يا ود بلدي ويا أخوي. أحبكم ياخ﻿

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