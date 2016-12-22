بطل بزالنجى يبتدر الاحتجاج بالسكين

(حريات)

طعن أحد التجار بمدينة زالنجى ضابطاً إدارياً داخل سوق مدينة زالنجي صباح أمس الثلاثاء احتجاجا على فرض السلطات غرامة مالية عليه لإغلاق دكانه يوم الاثنين التزاماً بالعصيان.

واوضح شهود عيان لـ(راديو دبنقا) ان السلطات المحلية اغلقت المحلات التجارية التي اضرب أصحابها عن العمل يوم العصيان المدني 19 ديسمبر ، وفرضت عليهم ثلاثة خيارات اما الغرامة 500 جنيها أو الإغلاق لمدة ثلاثة شهور أو سحب الرخصة . وارسلت السلطات المحلية الضابط الادارى حسين سندورة للقيام بالمهمة ، وعند وصوله أمام المحل أصر علي أن يدفع التاجر الغرامة ، وحين رفض ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية ، ( يبدو ان المتنفذ كشف خلالها عن المعتاد من نزق وقلة ادب الظلمة ) ، فانتهت المشادة بتسديد طعنة بالسلاح الأبيض الي الضابط الإداري ، نقل على اثرها الي مستشفي زالنجي وهو في حالة خطرة.

وتشير (حريات) الى ان ظلمة الانقاذ ظلوا لسنين عددا يراهنون على سماحة اهل السودان ويعتقدون بانهم يمكن ان يرتكبوا كل المظالم دون ان يجدوا الرد المناسب ، ولكن يبدو ان الكيل قد طفح ، وعلى كلٍ (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ). وفي رواية (من قتل دون مظلمته فهو شهيد ).

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