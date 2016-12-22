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    • قمرية عمر محمد حسين ، الادارة تمنعها من التدريس وطلابها يصفقون لشجاعتها

    December 21, 2016  

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    بدأت بعض ادارات التعليم المنصاعة لأجهزة أمن النظام فى ملاحقة المعلمين على خلفية العصيان المدنى 19 ديسمبر .

    واصدرت ادارة التعليم الثانوى محلية شرق النيل قرارا بايقاف واستدعاء ثلاثة معلمين بمدرسة على السيد ، وهم (عمر محمد أحمد ، قمرية عمر محمد وأسماء الطيب سلمان).

    وأوضحت الاستاذة قمرية عمر لـ(حريات) انها عند حضورها صباح الثلاثاء تفاجأت بمدير المدرسة الاستاذ / الصادق ضرار يمنعها دخول الحصص بحجة ان لديها استدعاء من مكتب التعليم ، وعندما طالبته بالاطلاع على الاستدعاء ، ذكر لها ان الأمر تم شفاهة ، فرفضت الامتثال لهذا الاستهتار وأصرت على دخول حصصها ، خصوصاً وان حصصها فى البداية كانت مع اتحاد المعلمين والذى لا تتبع ادارته للمدير..

    وأضافت الاستاذة قمرية انها ذهبت بعد ذلك للوكيل لتبلغه انها ستدخل ايضا لحصصها بالصفوف النظامية فاحتد معها المدير وقال لها (  لن تدخلى الصف ، رجالة ) ردا على حديثها بعدم قانونية منعها شفاهة من مزاولة عملها.. وتفاجأت بالمدير يأخذ كرسيه ويضعه بباب صفها طوال حصتين ..ومن ثم أحضر استاذا اخرا لتدريس طلابها فذهبت الي الاستاذ وطالبته باخلاء صفها. وبالفعل انسحب الاستاذ ليصفق لها طلابها فى الصف محيين اصرارها وشجاعتها ..وأضافت انها أكملت يومها العملى وعادت اليوم الثانى لتجد امر الاستدعاء مع استاذين اخرين .%d9%82%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9

    واختتمت حديثها قائلة ( ان صراعى مع ادارة التعليم هو صراع الاساتذة فى لجنة المعلمين ضد المؤتمر الوطنى حيث نزلت فى مواجهتهم فى انتخابات النقابة .لذا هم يستهدفون حد نشاطى وهذا ما لن يحدث انشاء الله) .

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    التعليقات

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    5 تعليق على “قمرية عمر محمد حسين ، الادارة تمنعها من التدريس وطلابها يصفقون لشجاعتها”

    1. almisahir fi izzallail في December 21st, 2016 2:16 pm

      اولآ لنسألن السيد مدير المدرسه والوزاره الاقليميه هل يتم تدريس طلاب اتحاد المعلمين صباحا مع الطلاب النظاميين.. ان كان الامركذلك هل الجماعه ديل يدفعوا مصروفات دراسيه؟
      *يا مدير الدرسه امرك عجب.. تجب مساءلتك لعدم سماحك للمعلمه ان تقوم بعملها علما بان الدراسه طبعا تبدا قبل مواعيد الدوام فى المكاتب!طيب تخليها تدرس طلابها اوطالباتها وبعدين تمشى مكتب التعليم! وطالما كان الاستدعاء شفاهة حقّو كان تتكلم معاهم بالتلفون!تدرس الطلاب اولا ولآ دا ما ضرورى!
      *هو ايه الهرجله دى.اى عمل محترم ييتم شفاهة! استدعاء مدرّسه بالكلام؟ مكتب التعليم فقد هيبتو مما مدير الثانوى فى عهد الوزير السابق اعلنها كواحده من انجازاتو تعيين الطلاب جواسيس على مدرسيهم ورفاقهم! يا ناس يا ويحكم اليس بينكم رجل رشيد!
      هو دا مدير شنو يا سيادة الوزير(رجاله قال!)رحم الله نُظّّار ماضى الزمان!اهل الحكمة والوقار والقدوة الحسنه لرفاقهم وطلابهم! والله اكاد لا اصدّق.. ناظر المدرسه يخت كرسيه قدام الفصل!! القاعدلها شنوو! حارس شنووو وحارس منووو ! خسئت يا اجهل من دابّه! حتقيف تانى قدّام الطلاب اللى صفّقوا لمعلمتهم بياتو وش! حتهديهم وترشدهم بياتو لسان ومنطق..رجاله!بالله يا جماعه اى تعليم واى تربية تنتظرونها من مثل هذا الناظر وفى مثل هذا العبث!

    2. عبدالمنعم الصديق في December 21st, 2016 4:55 pm

      قوقى وخلى الغربان تطير / تعليمك دروس فى صحو الضمير / دروسك تفهم الناظر والطالب والغفير / وعيديلهم درس مهيره والباشا العوير .

    3. حمدالنيل في December 22nd, 2016 4:47 am

      هذه رجالة الكيزان، يتراجل مع امراءة!!؟ هذا لسان حالهم.

    4. سيدى الحسن في December 22nd, 2016 5:38 am

      على الطلاق بت رجال يا قمرية ولتخسا عصابة الرقاص انه الزمن السيىء الذى ساد فيه السوء والجبن والسقوط

    5. واقف براك في December 22nd, 2016 9:29 am

      من الذي منح هذه المرأة السودانية كل هذه الشجاعة والجسارة؟
      القهر يولد الغضب والاقدام
      التحية لكن وانتن تخجلننا بالمواقف

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