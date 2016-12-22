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    • كاريكاتير للفنان ود ابو

    December 21, 2016  

    (حريات)

    كاريكاتير للفنان ود ابو

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “كاريكاتير للفنان ود ابو”

    1. عباس محمد علي في December 22nd, 2016 11:39 am

      البشير لدعاة العصيان: واجهونا في الشارع و الدايرها يجي ياخدها !!! الكلام دا يا (بشة) تقول لواحد ‏زيك رتبة في الجيش و معاهو مجموعة ضابط و عندو قوات خاصة و مليشيات و شرطة و أمن ‏ومخابرات و عندو ملايين من الدولارات عشان يصرفها عليهم! لا تقولوا كلامك دا لشعب أعزل ‏محروم من أبسط مقومات الحياة ، إنت عسكري بليد و غبي لا تعرف أصول منازلة الخصم و ‏ضرورة تكافؤ إمكانيات الطرفين حتى تكون المعركة عادلة و متكافأة ‏‎ !!!‎‏ ‏
      إستخدم عمر (الكضاب) كل مهاراته في المرحلة الأولية من (كضب و هرشات) مع حشد مزور من ‏الأرتريين و الحبش بدل شعب السودان الأصيل في كسلا ليخاطبهم بقوله : المواجهة في الشارع لمن ‏يريد مواجهتنا وليس في (الكيبورد) و هذا قمة الكذب و التضليل لأنه بقيامه بإنقلابه المشئوم كان ‏هروبا من منازلة الشارع السياسي ومواجهة الشعب و الآن بعد ربع قرن من التمكين و السلطة و ‏حظر الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها و حل النقابات و الإتحادات و كمم الأفواه يريد من ‏الشعب ترك العصيان المدني و النزول للتظاهر في الشوارع كأن الشارع ملك له و نسي أن العصيان و ‏الإعتصام هو جزء من معركة المنازلة و مثل التظاهر بل أكثر نجاعة و فاعلية في مواجهة السلطة ‏الديكتاتورية المتسلطة و هو عمل و فعل معارض ممتـد و متواصل بدأ بحركة شـهداء 28 رمضان ‏‏1999م و شـهداء إنتفاضة سبتمبر 2013م المجيدتان و عصيان 27 نوفمبر و 19 ديسمبر2016م ‏التي هي مقدمات للإحتجاج بالتظاهرات و الحشود الجماهرية التي تلتف حول رقابهم وسيدوي هتافها ‏بإسقاط النظام و إستلام السلطة التي هي نهاية المطاف و لم يحن وقتها بعد وسنتقابل في الشارع قريبا ‏و تراه بعيدا و نراه قريبا يا (بشة) وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ الصغائرُ وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ ‏‎. ‎‎!!!‎

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