الاستاذة / ايمان عثمان حامد تروى اسباب وتفاصيل استدعائها بجهاز الأمن عقب نجاح العصيان بمدرستها

(حريات)

أوضحت الاستاذة / ايمان عثمان حامد مديرة مدرسة (العربية العالمية) بالرياض الخرطوم اسباب وتفاصيل استدعائها أمس الأول لمكاتب جهاز الأمن عقب نجاح العصيان المدنى بمدرستها.

وقالت لـ(حريات) ( أخطرنى عدد كبير جدا من أولياء الامور بالتزامهم بالعصيان يوم 19 وكذلك غالب اصحاب التراحيل ..ورغما عن ذلك التزمت بفتح أبواب المدرسة وحضور المعلمين والمعلمات، بناء على توجيه ادارة التعليم الخاص والتى أمرت ادارات المدارس الخاصة بفتح المدارس، ومدها بسجل حضور وغياب للاساتذة) .

وأضافت (حضر الى المدرسة 15 تلميذا فقط، احضرهم اولياء امورهم بانفسهم ، وابلغناهم اننا سننتظر حتى العاشرة لزيادة العدد والا سنرجعهم لانه لايمكننا تدريس هذا العدد المحدود).

وأضافت (عندما وصلت المدرسة وجدت احد اولياء الأمور(محمد عبد الحميد حامد ) واقفا بباب المدرسة يتحدث بهياج وصوت عال جدا . فطالبته بالهدوء وسألته عن سبب هياجه فقال انكم من طالبتم التلاميذ بعدم الحضور وتحول النقاش لتهديد وسباب . وانتهى بان قال لى ( والله لو ما انتى مرة ) فى اشارة لانه يرغب فى ضربى. فزجرته باننى إمرأة ولكنى لا أخاف غير خالقى . ورددت على تهديده بان يقوم بما يود ولكن عليه الا يقف بباب مدرستى يصرخ امام اطفاله والاساتذة الذين حاولوا فض اشتباكه معى فنالوا ايضا الاهانات.. فهددنى وشتمنى فطردته وطلبت من تلاميذى الدخول ..ولم تمر ساعة من الزمن حتى فوجئت بحضور رجال الأمن حيث حضر ضابطان برتبة مقدم وطالبانى بالذهاب معهما . فتجمع الاساتذة رافضين ذهابى وحيدة ودون معرفة المكان الذى سيأخذونى اليه..واصريت فعلا على تحديد الجهة التى سيأخذونى اليها فأخبرونى انهم سيأخذونى لمكاتب الامن السياسى بالولاية فطلبت منهم ان أتحرك بعربتى فرفضوا وأصروا على ان استقل البوكس معهم . وبالفعل ذهبت لمكاتبهم حيث تم التحقيق حول حياتى ، فقلت لهم انتم لم تسألوا حول عدد الطلاب الذى منعنا كمدرسة من التدريس ، ما أهمية هذا التحقيق ، فقالوا لى لماذا لم تخطرينا فى أمن الولاية بان الترحيلات واولياء الأمور استجابوا للعصيان . فاجبتهم مندهشة اننى لم أكن اعرف ان مشاكل المدارس تتبع للأمن !! ).

وأضافت ( ثم سألونى لماذا لم تحتفل المدرسة كما طلب منكم !..فرددت بالا منشور وصل لمدرستى بهذا الشأن واننا عادة ما نحتفل فى يوم 2 يناير).

وقالت الاستاذة / ايمان عثمان ( طالبهم زوجى بان يقوموا بالاجراء القانونى معى ان كان هناك بلاغ مفتوح ضدى لأمثل امام القضاء ..او ان يتم اطلاق سراحى. وبالفعل تم اطلاق سراحى . الا انهم قاموا باستدعاء الاساتذة الذين دافعوا عنى ووقفوا معى اثناء اشتباكى مع ولى الأمر).

وختمت حديثها لحريات بالتأكيد انها لا تستطيع التحكم فى التلاميذ ان قررت أسرهم العصيان . وكذلك الحال مع اصحاب الترحيلات الذين لهم كامل الحق فى الالتزام بالعصيان اذ ان الترحيلات عربات خاصة يتحكم ويقرر بشأنها أصحابها. و( ان مدراء ومديرات المدارس هم حماة الغد والمستقبل اذ تأتمنهم الأسر والوطن على اطفال بلادنا وبالتالى يجب ان يتم احترامهم وتقديرهم . بل يجب ان يتعرض من يسعى لمهانتهم واذلالهم للمحاسبة) .

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