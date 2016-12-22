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    • دعوة لمقاطعة منتجات شركة كريستال لموقفها المعادى للشعب

    December 21, 2016  

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    دعا النشطاء لمقاطعة منتجات شركة كريستال من المشروبات ، لفصلها عماد الدين أحمد – أحد العاملين بالشركة لتنفيذه العصيان المدنى 19 ديسمبر .

    وتهيب (حريات) بقرائها الكرام وبكافة السودانيين تنفيذ المقاطعة .

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “دعوة لمقاطعة منتجات شركة كريستال لموقفها المعادى للشعب”

    1. عبدالمنعم الصديق في December 21st, 2016 5:12 pm

      المقاطعه تكون شامله لكل البقيفو ضد تحركات الجماهير المطالبه بحقوقها الشرعيه ، اذا كانو بتاعين (انقاذ) او متعاونين معاهم او بيرضخو ليهم .

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