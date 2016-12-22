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    • جهاز الأمن يواصل حملة اعتقالاته المسعورة : الماحى محمد سليمان ، عباس السباعى ، عصام خضر وعبد الرحيم فتح الرحمن

    December 21, 2016  

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    واصل جهاز الأمن حملة اعتقالاته المسعورة ليزيد عدد المعتقلين عن مائة معتقل .

    واعتقل الاستاذ / الماحى محمد سليمان رئيس حزب المؤتمر السودانى بولاية سنار أول أمس الاثنين.

    كما إعتقل الأستاذ / عصام خضر أمين عام المؤتمر السودانى بعطبرة .

    واعتقل جهاز الأمن الاستاذ / عباس السباعى – (72)عاما – عضو الحزب الشيوعى السودانى فجر الاثنين اول ايام العصيان المدنى من منزله بام بدة .

     وكذلك اعتقل مصعب رزق الله احد كوادر حزب البعث العربى الاشتراكى والطالب بجامعة النيلين ظهر الاثنين بالخرطوم.

    واعتقل عصر أمس الثلاثاء الاستاذ / عبد الرحيم  فتح الرحمن السنجك ، القيادي بقوى الإجماع الوطني و حزب البعث العربي الاشتراكي.

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