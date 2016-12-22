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    • بيان مشترك بين حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني

    December 21, 2016  

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    بيان مشترك بين حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني

    فى إطار التنسيق المستمر بين شركاء تحالف نداء السودان، وفى ظل التطورات السياسية بالبلاد، اجتمع نهار اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2016م بدار الأمة بامدرمان حزبا الأمة القومى والمؤتمر السوداني وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى الآتى :

    1. حيا الحزبان الشعب السودانى للاستجابة الواسعة لدعوة العصيان المدنى فى 19 ديسمبر، وعبر الحزبان عن الرضا التام بنسبة التفاعل والمشاركة العالية بالعاصمة واجزاء واسعة بالإقاليم، وأكد الحزبان علي ان عصيان 19 ديسمبر قد حقق نجاحا كبيرا قبل وقته المضروب والدليل علي ذلك التعليمات والتوجيهات التي أصدرها النظام للمؤسسات الحكومية بالاحتفال باستقلال السودان في نفس اليوم.
    2. اتفق الحزبان على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء جبهة موحدة للمقاومة تضم القوى السياسية بالتحالفات المطروحة والناشطين والفاعلين فى التجمعات المهنية والمطلبية ومنظمات المجتمع المدني وبقية مجموعات المقاومة لمقابلة استحقاقات القيادة الموحدة التى من شأنها خلق اتفاق وطنى عريض على برنامج وآليات المرحلة، والتزم الحزبان بالعمل معا لإنجاز هذا الاستحقاق.
    3. أحاط حزب الأمة القومي المؤتمر السوداني علما بنتائج اجتماعه الأخير مع تحالف قوى الاجماع الوطني، وثمن الاجتماع الاتفاق الكبير حول وحدة قوى المعارضة وتم الاتفاق على مواصلة العمل عبر تحالف نداء السودان لتحقيق القدر الأكبر من الاتفاق مع تحالف قوى الاجماع الوطني.

    20 ديسمبر 2016.

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