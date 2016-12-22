البطل / عماد الصادق يواصل رواية ايام اعتقاله

(حريات)

الأيام العجاف. . اليوم الأول

سأروي في هذه المساحة تحديدا عن ألم السجون والمعتقلات وما تعانيه النفس جراء التعدي غير الأخلاقي وغير المبرر .. من أين أبدأ وإلى أين سأنتهي ..؟!

يصعب السرد من كل النواحي في مثل هذه الامور .. رغم أن استدرار الذكريات فيه سهل ولكن الحديث عن الموضوع بعينه صعب للغاية … أعلم تماماً مدى صعوبته بالنسبة لي ولغيري من اسرتي الصغيرة ومن ثم السواد الأعظم من عامة الشعب السوداني .. ولكن سأبوح بما عجز عنه الكثيرون ..

*في ساعات متأخرة من الليل في شتاء شديد البرد في مكان معلوم لدي .. موحش ومريب .، ملئ بالقلق والبؤس مزحوم بعدم الطمأنينة بعد ان جردوني من كل شئ قسرا.. بكل قسوة انتهرني احدهم قائلا الجابك هنا شنو؟؟!

-لا مجال للرد ..

■ قبل ان أرد .. رد أحدهم .. مع صفعه “كف” حاد جدا علي وجهي قائلا : بسخرية .. “دا الشفت بتاع حزب الأمة المناضل عماد الصادق ..عامل فيها بطل وبتعرض لضباط الجهاز .. ذات الشخص سائلا : انت قلت شنو للضابط ؟؟

– مساحه

■ بكل ثقه دون تردد أجبت قائلا : “قلت ليهو انت سفيه وصعلوك وحريقه فيك وفي المشغلنك لو ما اعتقلتني” .. ردا علي تهديد ضابط جهاز الامن وما قاله عند بداية المشكله ..

دا كل القلتو؟؟! متسائلا .. رددت ايوا: نعم ..

**جاء أحدهم طلب مني أن استدير نحو الجدران وان انتصب واقفا علي امشاطي رافعا اليدين الي الأعلى قائلا : ابقي راجل ونزلهن ..

– هي الرجاله دي كيفنها؟!

■ في بادئ الامر كان بمقدوري تحمل ذلك ولكن وبعد لحظات قلائل لم أستطع تحمل ذلك الألم ..

**هو ايضا لم ينتظرني كثيرا وجاء بقفل “طوق” وانهال علي ضربا به .. مرددا عبارات يعجز اللسان عن ترديدها منها “سب للعقيدة” و “للذات الإلهية” و”تحرش لفظي” و “تهديد بالاغتصاب”.. وسيل من العبارات التي قد تكون معلومة لأي مواطن سوداني شريف تجرع من نفس الكأس ..

*بداخلي أردد رائعة العمدة أبشرا :

أعزا دهاكم أم انتم دهاة ؟

أشب العوالي وأسب الطغاة

لو انتم مجارمه .. فإسمي الثبات ..فإسمي الثبات ..

**بطبعي ظللت احتمل الضرب .. دون الإهانة .. عندما ألتفت خلفا لأري أي من الناس هذا .. أهو ابن حلال من أب وأم شريفين؟؟

*لا مجال لذلك .. ينتهرني أوعك تتلفت ..

** ظلوا يتناوبون علي ضربا .. واهانة .. ووصفي بأبشع الأوصاف. .وسبي بأوسخ أنواع السباب .. والقذف .. كعادتهم ..

**بعد ساعات من الضرب والاهانة بصموني علي ورقه حصر مدون فيها كل ما كان معي “تلفون .. 11 جنية .. ساعه يد .. خاتم” علاوة علي ذلك جردوني من كل ما ارتدية من ملابسي قسرا .. سوي اللبس الداخلي .. “فنله داخلية وشورت داخلي”

**بعد ذلك التفتيش بصورة لا يمكن وصف الشخص الذي يقوم بذلك انه رجل سوي، إذ تصل يده إلى أقصى مكان تتصورونه..

**وقتئذ اتوا بملفي السابق المتواجد لديهم “ملف سوابق ” باعتبار أن جهاز الأمن درج علي اعتقالي منذ العام 2011 ..

**متسائلين : انت كل آخر سنة جاينا ؟؟ يومها كان الموافق 14ديسمبر 2015م

**بعدها اعتلوا بي الطابق الثاني .. وزجوا بي وبمفردي في زنزانه مظلمه حالكة الظلام .. شديدة البرودة .. لا فرش بها ولا غطاء ..

**أخيرا انفض سامر الضرب والتعذيب البدني بعد السب والإهانة .. ومن ثم الي سامر الحبس الإفرادي ..

عماد الصادق

#حبس_إنفرادي.

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