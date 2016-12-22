اسامه العيدروس : سارقوا الأحلام

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سارقوا الأحلام

اسامه العيدروس

“ولعلك تقول في نفسك إنما سبقوني ببضعة أميال..ولكن تذكر أن اليوم عند الله بألف سنة مما تعدون. ولو رأيتنا نرمل في شوارع المدينة والشيخ سليمان طه يجري معنا ويقول: دعوني إن الله لم يعذر أحدا..إن الله يقول: “انفروا خفافا وثقالا”..والشيخ عمر صبير يقف ديدبانا ويقول: دعوني فإن لم أقاتل معكم..كثرت السواد وحرست المتاع”. بهذا أرسل الشهيد تاج السر علي حمد وأبوالقاسم عيدروس يداعباني بعد أن تخلفت في القطينة مع بقية كتيبة الأهوال حينما تقدموا هم مع الفوج الأول إلى جودة وقاموا بالطواف في أرجائها جريا.

يسألني الكثير من إخوتي عن ذلك الزمان وليتني أجد الكلمات لأصف لهم فعلا بم كنا نشعر. كنا شبابا يفعا نعيش حياتنا بإرادة حرة ونسعى نحو أحلامنا بقوة. كنا نركض ركضا إلى الله بغير زاد نحمل قيما حية في دواخلنا من أجل غايات سامية آمنا بها حد الدعاء في صلواتنا: “اللهم أنسفني في سبيلك نسفا فلا تتجاور قطعتان من جسدي وخذني إليك كلا ..جسدا وروحا”. كنا نعيش حياتنا بكل لمحة خاطفة فيها ..تمام العيش ونحن نسعى للموت في سبيل الله. وأبودجانة يدعو: اللهم إني أسألك ايمانا أذوق له حلاوة في قلبي..وشهادة تبلغني بها الفردوس الأعلى…فإذا بأحد المجاهدين يسمعه يدندن بها فيدنو منه ويقول: ألا أعلمك أحسن منها..قل اللهم إني أسألك خيرا من نيتي.

غرباء المدن ..وعلي ينادي..هل انت جاهز يا خليفة؟ فيرد خليفة مطرقا..ما جاهز..وتصيبنا الدهشة..خليفة الذي أكمل الأهوال والخرساء رباطا..وما فاتته هيعة؟؟؟؟..ثم يقول خليفة…لكن عندي بوت في الفتيحاب..أمشي أجيبوا وأسافر معاكم…فصار ذاك معيارنا للجاهزية من أجل السفر البعيد..والعيش بكلياتك في رحاب الله..حياة من الصفاء ..ودوام الود بأجمل ما تكون هناءة عيش في هذه الدنيا. تآلفنا حتى ما ترى نفسك إلا بين إخوانك وحياتنا كلها فرح حتى ونحن نبكي على ظهر بص متجه إلى عطبرة وفي المعية عادل عبداللطيف ومحمد ذوالنون والأخير جاءته التعليمات بالرجوع لسد ثغرة في الطلاب..وأقول له ممازحا ومغايظا: “كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين”..وتسيل دموعه وتسيل دموعنا لدموعه…ثم نضحك فقد كان الخروج نية والسفر قاصد ..وهي حياتنا نعيشها كما نحب. على كيفنا..نحقق أحلامنا او نركض خلفها او نسعى إليها. وفينا عوض يدعو بكل يقين ما استطعنا ان ندرك كنهه: اللهم إني صادق فاصدقني.

طوال تلك السنين لم نكن ندري أننا نعيش أحلامنا..وفي نفس الوقت نسرق أحلام شباب آخرين في نفس عمرنا أو اكبر منا. تمت السرقة حينما جئنا للقصر بليل على ظهر دبابة ونصبت السلطة نفسها وصيا علينا وحارسا لنا…لا اتحدث عن أولئك المعتقلين والمشردين والذين طالهم طابور عرض الصالح العام فقط..ولكني أتحدث عن جيل كامل أصبح تحت الوصاية المباشرة، وبلد أصبح يقرر بشأنها من تقزم الوطن لديه في بقاء السلطة المقدسة مهما كلف الأمر. وصار السودان حقل تجارب كبير في كل مجال اقتصادي أو قانوني أو تربوي أو تعليمي. واقتصر الرأي على فئة محددة هي التي تحدد ما الذي يصلح للجميع. ففصلت وطنا كاملا على مقاس السلطة.

وبينما كنا نحن نعيش أحلامنا ونحققها زرافات ووحدانا..كانت أحلام الكثيرين تداس تحت مطاحن السلطة القاسية أو تسرق نهارا بخفة من يسرق الكحل من العين. وما لبثت السلطة الماكرة حتى سرقتنا نحن أيضا فضاع الاسلاميون ما بين شعبيين طحنتهم المعتقلات والسجون أو وطنيين ابتلعتهم السلطة شيئا فشيئا حتى لم يتبق إلا بقايا حزب لا يشار ولا يستشار. سارقوا الأحلام كانوا بارعين وما زالوا..فطوال سبعة وعشرين عاما ظلوا يسرقون أحلامنا وأحلام الآخرين ..دون أن نفطن…دون أن نعي أن الأفق قد انسد أمامنا…صارت حرياتنا منحة..وخدماتنا بأموالنا منا وأذى..وتمزق الوطن الكبير واحترق الباقي بنيران الحروب.

ان المدى الشاسع ما بين اللهم إني صادق فاصدقني…وبين الواقع المزري الذي نعيشه اليوم..هو في تلك الأحلام المسروقة من شباب بلادي…تلك التي كنا بوعي أو دون وعي نسهم في كبتها …نجعل من أنفسنا وصاة عليها…ننفذ أحلامنا ونحن في قمة الفرح..وهم هناك تذوي أحلامهم كبقايا عشبة رجع منها النيل وحاصرتها الرمال.

إن ليل الغربة مهما طال فله نهاية..فالاحلام لا تموت…تدفع أصحابها للأمام…قدمنا أرواحنا لنحقق أحلامنا…وغيرنا ليسوا أقل منا ايمانا أو عزيمة أو شجاعة..وقدموا الكثير دون أن نراهم ..دون ان نحس بهم..فليكن ضجيج العصيان دافعا لنا لنعرف أن الوطن لنا ولغيرنا.

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