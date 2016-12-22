بيان من عمار السجاد حول تراجع المؤتمر الوطنى عن تنفيذ مخرجات الحوار

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

تيار اسناد الحوار

بيان حول تراجع المؤتمر الوطني عن إلتزامات رئيس الجمهورية بإنفاذ مخرجات الحوار

لقد تابعت جموع الشعب السوداني في ماضيات الأيام كيف أن حزب المؤتمر الوطني ظل يراوغ ويتحرى الأسباب ليتملص من إيداع التعديلات الدستورية خاصة تلك المعنية بالحريات، حيث أنه اعلن عن نيته تشكيل الحكومة الجديدة قبل يوم 10 يناير 2017م. في ظل عدم إجازة التعديلات الدستورية متعللاً بدخول المجلس الوطني في إجازته السنوية نهاية شهر ديسمبر والتي تمتد ل 3 شهور. إن المؤتمر الوطني في حال مضيه قدما في إنفاذ هذا الأمر يكون قد أنشأ حكومة حوار مجردة من أهم مخرجات الحوار ألا وهي “الحريات” وستكون حكومة محكومة بالقوانين الحالية التي تكبت الحريات وتصادر الصحف. إن هذا المسار يعتبر قمة الخروقات والإلتفاف على مخرجات الحوار الوطني وتجريدها من معانيها الحقيقية، وإضافة لاحباطات الشعب السوداني الذي ساوره بصيص الأمل بمخرجات الحوار الوطني وتفاءلت جموعه بإلتزام رئيس الجمهورية على رؤوس الأشهاد بضمانته لانفاذ المخرجات.

إننا في تيار إسناد الحوار نطالب المعارضة المحاورة بالإمتناع عن الدخول في أي حكومة قادمة أو المشاركة في تدابيرها مالم تتم إجازة التعديلات الدستورية والقوانين المعنية بالحريات كاملة غير منقوصة. وإن أيما إستمرار لهذه القوى السياسية في هذا الحوار بصورته الراهنه يعني انتحارا سياسيا لتلك القوى، وتراجعا عن قيمة اساسية تضمن استقرار البلاد والتداول السلمي للسلطة وحرية وكرامة انسان السودان.

د. عمار السجاد

رئيس تيار اسناد الحوار

20 ديسمبر 2016

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)