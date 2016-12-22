صور تلفزيونهم تؤكد خلو الحافلات من الركاب يوم العصيان

(حريات)

توضح مقاطع الفيديو المأخوذة من أحد تلفزيوناتهم والتى أريد بها تأكيد انسياب حركة المرور كالمعتاد ، توضح بان حافلات الركاب كانت فارغة يوم العصيان المدنى أمس 19 ديسمبر .

وكانت (حريات) نشرت أمس نقلاً عن شهادات متعددة ومتطابقة بان السلطة بناء على تجربة نجاح عصيان 27 نوفمبر اتخذت عدداً من الاجراءات المضادة لاظهار العصيان بمظهر الفشل ، فاستجلبت عدداً من مؤيديها من الولايات ، واستأجرت عددا كبيراً من الحافلات والبصات للتحرك جيئة وذهابا فى شوارع العاصمة ، كما اغلقت عددا من شوارع وسط الخرطوم بدعوى احتفال اعلان الاستقلال لزيادة التزاحم ، وحشدت سياراتها الحكومية بالشوارع لتعطى انطباعاً بان الأمور تجرى على عادتها ، ولكن تؤكد الشهادات المتعددة بان الغالبية الساحقة من المواطنين لزمت منازلها .

ويلاحظ هذه المرة ، قياساً بتجربة العصيان 27 نوفمبر ، الاشتراك الفاعل للمدن الاقليمية كمدنى ، الدويم ، الجنينة ، نيالا ، الفاشر ، عطبرة ، بورتسودان وغيرها.

(شاهد الفيديو):

(صور وشهادات عن العصيان على الرابط أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=215027

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