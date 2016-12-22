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    • صور تلفزيونهم تؤكد خلو الحافلات من الركاب يوم العصيان

    December 20, 2016  

    32224(حريات)

    توضح مقاطع الفيديو المأخوذة من أحد تلفزيوناتهم والتى أريد بها تأكيد انسياب حركة المرور كالمعتاد ، توضح بان حافلات الركاب كانت فارغة يوم العصيان المدنى أمس 19 ديسمبر .

    وكانت (حريات) نشرت أمس نقلاً عن شهادات متعددة ومتطابقة بان السلطة بناء على تجربة نجاح عصيان 27 نوفمبر اتخذت عدداً من الاجراءات المضادة لاظهار العصيان بمظهر الفشل ، فاستجلبت عدداً من مؤيديها من الولايات ، واستأجرت عددا كبيراً من الحافلات والبصات للتحرك جيئة وذهابا فى شوارع العاصمة ، كما اغلقت عددا من شوارع وسط الخرطوم بدعوى احتفال اعلان الاستقلال لزيادة التزاحم ، وحشدت سياراتها الحكومية بالشوارع لتعطى انطباعاً بان الأمور تجرى على عادتها ، ولكن تؤكد الشهادات المتعددة بان الغالبية الساحقة من المواطنين لزمت منازلها .

    ويلاحظ هذه المرة ، قياساً بتجربة العصيان 27 نوفمبر ، الاشتراك الفاعل للمدن الاقليمية كمدنى ، الدويم ، الجنينة ، نيالا ، الفاشر ، عطبرة ، بورتسودان وغيرها.

     (شاهد الفيديو):

    (صور وشهادات عن العصيان على الرابط أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=215027

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “صور تلفزيونهم تؤكد خلو الحافلات من الركاب يوم العصيان”

    1. الفاتح حسين في December 20th, 2016 8:56 pm

      نظام فاشل ،مطارد دوليا، محارب من شعبه ، ماذا ينتظر ام فيهم رجل رشيد؟!!!

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