مدافعان بارزان عن حقوق الانسان يؤكدان نجاح العصيان المدنى

(حريات)

أكد الاستاذان كمال الجزولى ومحمد الحافظ محمود ، المحاميان والمدافعان البارزان عن حقوق الانسان ، نجاح العصيان المدنى اليوم 19 ديسمبر .

وقال الأستاذ كمال الجزولي الذي بدا متفائلاً بنجاح العصيان لـ(حريات) في اتصال هاتفي ( الآن لا وقت ولا مجال إلا لدعم هذه الخطوة الجبارة، وبالفعل قد تضافرت كل قوى الشعب الحية لإنجاح العصيان. ويلاحظ ذلك الموجودون داخل السودان بالذات، فالشوارع خالية ، وللأسف لجأ الإعلام الرسمي لأن يكون شاهد زور حيث تعرض القنوات الرسمية صوراً من الشارع تبدو فيها سيارات وحافلات وبصات متحركة، ولكن الملفت أن أي تدقيق في هذه المركبات يكشف أنها خالية من الركاب. وهذا وحده يفضح بؤس خطة الحكومة في مقاومة ارادة الشعب. أما الخطوة التالية فليس الآن موعد الكلام عنها، الآن الكلام فقط لتنفيذ العصيان).

وحول سؤال (حريات) عن تحرك المحامين ذكر الجزولي ان المحامين وغيرهم من الفئات: الأدباء والكتاب والصحفيين والموسيقيين والمحامين كلهم قاموا بتجميع توقيعات مساندة للعصيان، كما فضل القضاء السابقون أن ينشروا قائمتهم باسمهم (القضاة السابقين) وهم الذين أحيلوا للصالح العام، وهناك مقترح جيد من الدكتور بشرى الفاضل أن توضع جميع الأسماء في قائمة موحدة.

وعبر مولانا محمد الحافظ عن غبطته وارتياحه لنتائج العصيان المدني، وقال (الشغل الذى استبق هذا اليوم جبار جدا يجعل الإنسان يشعر بارتياح، هناك تحرك ضخم على مستوى المحامين والقضاة السابقين والاطباء والمعلمين والمهندسين والصيادلة حاجة مفرحة جدا، كلهم عملوا قوائمهم).. وأضاف (الشارع من الصباح فيه شغل حكومي، عربات الأمن الخاصة عاملة حركة، وعلى غير العادة صرحوا للعربات الكبيرة المفروض ألا تمر عبر الكباري سمحوا لها تمر عشان تعمل زخم في الشارع، لكن واضح العصيان لاقى نجاحا كبيرا . كذلك عملوا احتفائية ب19 ديسمبر ورفع العلم والفعاليات الحكومية امبارح بالليل كانت ضعيفة الى حد كبير جدا، حشدوا منسوبيهم بالولايات للخرطوم منذ امبارح بالليل بالاضافة لشرطة الاحتياطي وغيرها من الجهات النظامية كلها تستخدم الآن لكي تعمل زخم لكن هذا التحرك اصبح مكشوفا وصعد من عملية العصيان)، وأكد (على مستوى الخرطوم فقط هناك اكثر من 500 محامي حتى الآن صرحوا انهم لن يدخلوا محكمة موجودين في منازلهم والعدد في ازدياد مستمر)، وأضاف (هؤلاء هم فقط الذين صرحوا وأكيد العدد الفعلي أكبر من ذلك).

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