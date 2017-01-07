العابث اللاهى يدفع آلاف الدولارات لتمويل حج (103) من اليوغنديين

(حريات)

أكدت وسائل اعلام يوغندية بان المشير عمر البشير دفع آلاف الدولارات لتغطية نفقات دفعة من الحجاج اليوغنديين.

وأوضح بيان لسكرتارية الجبهة الوطنية الحاكمة فى يوغندا ان وفد الحجاج الممول يتكون من (103) ، (68) رجل و(35) امرأة .

وقالت وسائل الاعلام اليوغندية ان رحلة الوفد ممولة بالكامل من الرئيس اليوغندى موسفينى ورئيس النظام السودانى عمر البشير .

وفيما أوردت صحيفة (نيو فشن) المقربة من الحكومة اليوغندية ان متوسط تكاليف الحاج الواحد يتراوح ما بين (4000) الى (4700) دولار ، اضافة الى المصروفات الشخصية ، فان (وكالة الساموراى نيوز) – وكالة غير معروفة – أوردت ان تكلفة الحاج الواحد تبلغ (6000) دولار زائدا ألف دولار نثريات جيب لكل حاج ، وان عمر البشير تبرع بـ(700) ألف دولار للحجاج اليوغنديين .

وتجدر الاشارة الى ان شرط الحج فى الاسلام الاستطاعة ، فضلاً عن ان ملايين السودانيين يعانون حالياً من المجاعة وسوء التغذية ، بل ان مواطنى العاصمة يشكون من أزمة حادة فى مياه الشرب ، ولو ان لعمر البشير ادنى التزام بالقيم الانسانية أو القيم الجوهرية للاسلام لطالب القادرين من السودانيين بالتبرع بتكلفة حجهم هذا العام للفقراء ، أو أقله لما تجرأ على نهب أموال السودانيين ليحج بها يوغنديون .

(مصادر التقرير أدناه):

http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1434445/museveni-flags-pilgrims-mecca

http://eagle.co.ug/2016/09/06/nrm-cadres-eat-big-from-museveni-hajj-sponsorshipnrm-cadres-eat-big-museveni-hajj-sponsorship.html

http://www.source-7.com/news/641307.html

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