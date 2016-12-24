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    • السفير مصطفى مدني في ذمة الله

    June 16, 2016  

    نعى(حريات)

    نعي من الجالية السودانية ببريطانيا

    بسم الله الرحمن الرحيم

    (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

    تنعى الجالية السودانية ببريطانيا السفير مصطفى مدنى الذي انتقل إلى جوار ربه ليلة الأربعاء الموافق 16 يونيو 2016م، وقد ووري جثمانه الطاهر الثرى في السودان صباح نفس اليوم.

    المرحوم هو زوج السيدة عايده جمال محمد أحمد ووالد كل من أمجد بالقاهرة وأحمد بالسودان والبروفسير خالد بكندا، وأمل ود. حنين بلندن.

    رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.

    السودانيات والسودانيين ببريطانيا.

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    التعليقات

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    2 تعليق على “السفير مصطفى مدني في ذمة الله”

    1. محمد المكي ابرايم في June 20th, 2016 12:43 pm

      هنا في الولايات المتحدة عشرات ممن هو بالنسبة لهم او لهن خالهم الوحيد فهو نجل أوحد بين خمسة اخوات ومع اولئك ذريتهم من الابناء والبنات وذراري اولئك الذراري بما يمثل قبيلة كاملة تنتمي الى دوحته الباسقة وكلهم متشبع بسيرته العطرة التي تتناقلها الاجيال وتفيض بها صفحات الكنب والمطبوعات.يرحمك المتسمي الرحمن الرحيم بشامل رحمته ويتقبلك في ظله الوريف وانا والله لفراقك لمحزونون يا مصطفي يا قرة العيون

    2. Abdalla malik في December 23rd, 2016 5:23 pm

      بأسم الجالية السودانية والنادي السوداني في بيروت نتقدم باحري التعازي في فقيد الدبلماسية السودانية السفير مصطفي مدني الذي افتتح النادي ااسوداني في لبنان في عام 1967م حيث كنا بصدد دعوته لحضور اليوبيل الذهبي في العام القادم 2017م لكي نفتخر به بحضوره بيننا لكن يد القدر كانت اسرع له الرحمة والمغفرة .
      ونتمني ان نتواصل مع واحد من ابنائه لكي يشرفنا في الاحتفال تكريما لهذا الرجل القامة بحجم الوطن
      عبدالله مالك عبدالسيد
      رئيس مجلس ادارة النادي السوداني ورئيس الجالية في لبنان

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