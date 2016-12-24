السفير مصطفى مدني في ذمة الله

(حريات)

نعي من الجالية السودانية ببريطانيا

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

تنعى الجالية السودانية ببريطانيا السفير مصطفى مدنى الذي انتقل إلى جوار ربه ليلة الأربعاء الموافق 16 يونيو 2016م، وقد ووري جثمانه الطاهر الثرى في السودان صباح نفس اليوم.

المرحوم هو زوج السيدة عايده جمال محمد أحمد ووالد كل من أمجد بالقاهرة وأحمد بالسودان والبروفسير خالد بكندا، وأمل ود. حنين بلندن.

رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.

السودانيات والسودانيين ببريطانيا.

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