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    • الجنسية السودانية للبيع !!

    April 12, 2016  

    الجنسية 1(حريات)

    أكد سوريون بمواقع التواصل الاجتماعى امكانية الحصول على الجنسية السودانية لقاء مبالغ تتراوح ما بين (200 – 1500) دولار .

    وسبق ونُشرت صور اوراق ثبوتية سودانية صادرة  لسوريين وجنسيات اخرى .

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    الجنسية

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    10 تعليق على “الجنسية السودانية للبيع !!”

    1. emad في April 12th, 2016 2:01 pm

      نحن لسنا ضد التجنيس في السودان .. ولكن ضد بيع شرف وكرامة وامن الوطن بدراهم من قبل مجموعة مريضة بحب المال وهي على استعداد لفعل اي شىء وكل شىء من اجل المال ..

    2. ali murtey في April 12th, 2016 4:11 pm

      بالله دة كلام السودانيين خارج وداخل البلد وبلاخص المتعاملين مع السفارات لم يستطيعوا ان يستخرجوا الاثباتات من رقم وطنى وجواز الاجانب يتحصلوا عليها قبل المواطن هذة كارثة

    3. عبدالمنعم الصديق في April 12th, 2016 11:05 pm

      كل شى معروض للبيع فى السودان :الجنسيه ، الشهادات ، الجامعات ، الميادين ، المستشفيات ، المخدرات ، المشاريع ، المصانع ، المؤسسات ، البشر …..ألخ وكل يوم تظهر تجاره جديده

    4. أحمد ساتي في April 13th, 2016 5:24 am

      اخر الزمن , قمة المهزلة بقينا

    5. ككك في April 13th, 2016 9:22 am

      كرتون

    6. عبدالله الكباشى في April 13th, 2016 11:51 am

      سبحان الله هل هذا حقيقة مايحدث الله يرحمك يا بلد المليون ميل مربع الان موليد سودانين فى المهجر لم يتمكنوا للحصول على الجواز السودانى فقط يسافرون لبلدهم بوثائق سفر والذى اصبحت استخراجها هى الثانية اصعب من جواز السفر اين وزارة الخارجية و الدولة من الذى يحصل

    7. فوزي خلف عبد في September 30th, 2016 2:39 pm

      من العراق مع التحية الى الأخوة السودانيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مواطن عراقي من محافظة صلاح الدين انوي السفر الى السودان وذلك لغرض التجنيس في هذا البلد العربي المتواظع الجميل بشعبة وأرضة ليس لأن الجنسية السودانية رخيصة ولكن مايدعونه للمجيئ الى السودان هوا طيبة الشعب السوداني فهل ترحبون بنا ان قدمنا اليكم مثل ما رحبنا بكم في سنينً ماضيةعندما جئتم وميزناكم في الحب والأحترام عن باقي الوافدين العرب داخل العراق ام لم نأتي اليكم هل ارى منكم مرحب ام لا ايميل واتساب فايبر ……… نحن نحب السودان بلدً وشعبآ

    8. حمدالنيل في October 19th, 2016 9:06 am

      هلا ومرحبا بك الأخ فوزي وكل الشعب العراقي

    9. بشير بدوي في January 30th, 2017 5:27 am

      مرحب حبابك الف بس ماتكون اخواني بنقلب ليك ظهر المجن

    10. ليث س ش في February 9th, 2017 8:36 pm

      السلام عليكم
      اريد السفر الى السودان الشقيق لغرض التقديم على الجنسية السودانية والعيش هناك وذلك لطيبة اخلاق هذا الشعب وثقافتهم
      هل من شروط معينة وكيفية الطريقة للتقديم على الجنسية السودانية
      تحياتي اخوكم ليث

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