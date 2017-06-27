الشاعرة / امتثال محمود أو (إيمي محمود) فى قصيدة مؤثرة

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قصيدة مؤثرة للشاعرة / امتثال محمود تجسد المأساة الانسانية فى دارفور.

وإمتثال محمود أو (إيمي محمود) كما تعرف إعلاميا في أمريكا شاعرة وموسيقية وطبيبة ، فتاة سودانية أمريكية من دارفور ولدت بمدينة الفاشر في العام 1993 وهاجرت أسرتها إلي اليمن ثم أمريكا في العام 1998 ووالدها طبيب جراح هو الدكتور إبراهيم الإمام ووالدتها الدكتورة أميرة تبن أخصائية معامل طبية وهما من النشطاء في الحقلين السياسي والإنساني في قضية دارفور بأمريكا.

وكانت المذابح التي حدثت لأهلها وذويها بدارفور محور أعمالها أعمالها الأدبية .

شاركت في مسابقة الشعر الدولية الفردية في واشنطون دي سي في إكتوبر 2015 مع 96 متسابقاً من حول العالم وأحرزت البطولة . وكانت مشاركتها عبر ثلاثة قصائد (رصاصات) (وناس مثلنا) والقصيدة الأخيرة التي ألفتها قبل لحظات من النهائي (أمي) عن أمها وجدتها ونساء دارفور وكانت أمها في تلك الأثناء في السودان في دارفور لوفاة لجدها .

إختارتها بي بي سي ضمن برنامجها 100 امرأة مؤثرة حول العالم للعام 2015 في ديسمبر الماضي ، كما كانت إمتثال من الشخصيات التي حضرت إجتماع المائدة المستديرة مع الرئيس الامريكى أوباما خلال زيارته الشهيرة لمسجد بالتيمور بولاية مريلاند.

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