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الشاعرة / امتثال محمود أو (إيمي محمود) فى قصيدة مؤثرة
قصيدة مؤثرة للشاعرة / امتثال محمود تجسد المأساة الانسانية فى دارفور.
وإمتثال محمود أو (إيمي محمود) كما تعرف إعلاميا في أمريكا شاعرة وموسيقية وطبيبة ، فتاة سودانية أمريكية من دارفور ولدت بمدينة الفاشر في العام 1993 وهاجرت أسرتها إلي اليمن ثم أمريكا في العام 1998 ووالدها طبيب جراح هو الدكتور إبراهيم الإمام ووالدتها الدكتورة أميرة تبن أخصائية معامل طبية وهما من النشطاء في الحقلين السياسي والإنساني في قضية دارفور بأمريكا.
وكانت المذابح التي حدثت لأهلها وذويها بدارفور محور أعمالها أعمالها الأدبية .
شاركت في مسابقة الشعر الدولية الفردية في واشنطون دي سي في إكتوبر 2015 مع 96 متسابقاً من حول العالم وأحرزت البطولة . وكانت مشاركتها عبر ثلاثة قصائد (رصاصات) (وناس مثلنا) والقصيدة الأخيرة التي ألفتها قبل لحظات من النهائي (أمي) عن أمها وجدتها ونساء دارفور وكانت أمها في تلك الأثناء في السودان في دارفور لوفاة لجدها .
إختارتها بي بي سي ضمن برنامجها 100 امرأة مؤثرة حول العالم للعام 2015 في ديسمبر الماضي ، كما كانت إمتثال من الشخصيات التي حضرت إجتماع المائدة المستديرة مع الرئيس الامريكى أوباما خلال زيارته الشهيرة لمسجد بالتيمور بولاية مريلاند.
(شاهد الفيديو):
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أحدث الأعمدة
-
زلزال التسريبات يرتد فى الخرطوم.. (البشير) يطيح بفاضح أسراره اسماء الحسيني
-
حينما تحارب الدولة النجاح.! شمائل النور
-
هاشم.. طه.. والشائعات…! عثمان شبونة
-
سياسة الانقراض الذاتي د.آمل الكردفاني
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من حكاوي امدرمان لشوقي بدري هلال زاهر الساداتي
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عذراً سيدي فهذا الشعب لا يسمع خلود دفع الله الحسن
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-
توالت النذر: فهل يرتفع القادة الأفارقة لمستوى التحديات القادمة ! محجوب محمد صالح
-
السودان و الأزمات المركبة زين العابدين صالح عبد الرحمن
-
ليلة تحرير نقابة المحامين !! سيف الدولة حمدناالله
-
تردي الأوضاع المعيشية في السودان د. عمر بادي
-
المعرفة الرقمية مستقبل التعليم نوري حمدون
-
خلافات الحركة الشعبية : حرب الهامش ضد الهامش وتهافت شعار السودان الجديد حيدر ابراهيم علي
-
رحلة كشف الحقائق الخفية عن التجمع العربى7 حسين بشير هرون
-
الصادق المهدي و صيغة غامضة لحكومة قاعدة عريضة تتوصل الي تسوية مع المحكمة الجنائية الدولية محمد فضل علي
-
واحسرتاه:- صلاح الباشا
-
تَقْنيَّة الكَذِب ! كمال الجزولي
-
السودانوية: المفهوم والأساس العلمي 3 – 6 محمد عبدالرحمن أبوسبيب
-
هم لآيستحون, من اهدار العزة الوطنية والسيادة القومية بدوى تاجو
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-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان
-
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ينعي الجنرال طرادة
-
(حريات) تنعي أسامة جعفر
-
الحاج محمد الحسن ابراهيم في ذمة الله
-
-
أحدث ما نشر
-
نائب أمير مكة فى استقبال (الوسيط) عمر البشير
-
د. ابراهيم البدوى : الاقتصاد السياسى للشمولية الزبائنية
-
منظمة باكس للاتحاد الاوروبى : لا تنسوا حقوق الانسان فى السودان
-
الـسـودان مـن أكــثـر عــشــر دول بـالــعــالـم تـتـضـمـن نــازحـيـن قـســراً
-
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسي : القوات الحكومية السودانية من ابرز المنتهكين
-
بيع السودان : (793) ألف فدان لشركات تركية
-
موقع اخبارى أمريكى يورد سبب إقالة مدير مكتب عمر البشير
-
مؤشرات اقتصادى مرموق ترجح عدم الاستقرار السياسى بالسودان
-
مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية : وفاة (820) شخصاً بسبب الكوليرا
-
فقــــــه الاســــتكـــــــلاب : طــــه عثــــمــان وعـــمــــر البــــشـــــير
-
بدء محاكمة المدافع البارز عن حقوق الانسان د. مضوى ابراهيم آدم
-
ياسين الحاج صالح : الهزيمة والدولة
-
بارقامهم ، ارتفاع معدل التضخم الى (35.52%)
-
جهاز الأمن يعذب عبد المجيد عبد الله بخيت باحراقه بالزيت المغلى
-
تسليم (45) الف فدان من اراضى المتأثرين الى شركة زادنا العالمية
-
حوار مع الأستاذ حمّادي الرديسي : تطبيق الشريعة بين (الاستثناء الإسلاميّ) و(ميثاق نجد)
-
محمد الحدّاد : دولة المواطَنة وأعداؤها
-
نداء عاجل من منظمة العفو الدولية : القاسم محمد سيدأحمد والوليد امام حسن ،يواجهان خطر التعذيب
-
الكتابة عن الأوقات الصعبة تسهم في التئام الجروح
-
قليل من الكحول أثناء الحمل يشوه وجه الجنين
-
مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن الدولى : من غير المقبول الترحيب بعمر البشير
-
سعيد بنسعيد : دولة الإسلام السياسي دولة العيش المشترك المستحيل
-
البصل الأحمر يفتك بالخلايا السرطانية
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مركز أمريكى : ربما تخفف العقوبات ولكن لا تطبيع بوجود عمر البشير فى السلطة
-
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-
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً : صناعة وهم الإستقرار في السودان
-
المركز العالمى للمسؤولية عن الحماية يطالب مجلس الأمن بحظر السلاح بجنوب كردفان والنيل الأزرق
-
عقار وعرمان يقترحان التنحى حفاظاً على الوحدة
-
خمس علامات على وجود السرطان وخمس طرق للوقاية منه
-
المناظرة العظمى الجديدة
-
فيما سلطة الكوليرا تكذب وتبرر ، الوباء يواصل التفشى
-
عزل اقليمى لقطر – الحليفة الرئيسية للنظام السودانى
-
حوار مع د. محمد شحرور: سؤال المقدّس
-
الــســودان فـى قـائــمــة الــدول الأقــل سـلامـــاً فــى الـعـالــم
-
thanks Emi ,
we wish you all the best