بريطانيا : تضاعف أعداد السودانيين طالبي اللجوء

(حريات)

كشف مكتب الاحصاء الوطني البريطاني عن ارتفاع أعداد السودانيين طالبي اللجوء في المملكة المتحدة الي أكثر من الضعف خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المكتب في أحدث تقرير له الأسبوع الماضي ، ان عدد طالبي اللجوء السودانيين من سبتمبر 2014 حتي سبتمبر 2015 وصل إلى (2842) ، فيما كان العدد (1216) لاجئاً من سبتمبر 2013 وحتي سبتمبر 2014.

واحتل السودان المركز الثاني في أعداد طالبي اللجوء ببريطانيا هذا العام بعد ارتريا متفوقا حتى علي ايران سوريا ، حيث جاءت ايران في المركز الثالث وسوريا رابعا.

وأضاف المكتب في التقرير الذي تنشره حريات – أدناه- ان 84% من السودانيين تم منحهم اللجوء وحق الحماية في بريطانيا بسبب أوضاعهم الانسانية والسياسية ، مشيراً إلى ان كافة طلبات اللجوء لأسباب سياسية وانسانية ولطلب الحماية مما يجري في بلدانهم.

جدير بالذكر انه سبق وجاء السودان كرابع أكبر مصدر للاجئين فى العالم بنهاية عام 2014، بحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ، الصادر في 18 يونيو 2015.

وحسب التقرير لجأ (666) ألف سودانى الى خارج البلاد ، وبلغ عدد النازحين داخلياً (2.192.830) ، فيما بلغ اجمالى عدد السكان المثيرين لاهتمام مفوضية الامم المتحدة (2.909.668) .

كما سبق وجاء السودان كرابع أسوأ دولة فى العالم من حيث أعداد النازحين بسبب النزاعات والحروب ، في تقرير مركز (IDMC) – مركز مراقبة النازحين داخلياً – ومقره فى جنيف ، في تقريره ، 29 ابريل 2013 . وبحسب التقرير فان أسوأ الدول من حيث أعداد المُنزّحين داخلياً ، هى على التوالى : كولومبيا (4,9- 5,5 مليون)، سوريا (3 مليون)، الكونقو (2,7) مليون ، السودان (2,23) مليون ، العراق (2,1) مليون ، الصومال (1,1- 1,26) مليون . وبني التقرير على اعداد المُنزّحين فى السودان نهاية عام 2012 ، وقد زادت منذ ذلك الحين بما لا يقل عن (130) ألف فى دارفور ، وحوالى (500) ألف من جنوب كردفان والنيل الأزرق .

واكد تقرير أعده مجلس اللاجئين النرويجي أن السودان مازال البلد الذي يقيم فيه اكبر عدد من النازحين حيث يبلغ عددهم قرابة خمسة ملايين نازح ، أو ما يعادل شخصا واحدا من بين كل ثمانية من تعداد السكان.

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