حزب (الركشه) لمن لا يعرفه فهو(المؤتمر السوداني)

مهند فتحي الضي

ولدوا في أروقة الجامعات السودانيه فقالوا عنه انه حزب “المفلفين ” وقالوا أيضا انه “حزب القشره” والاولاد الممسحين …

هكذا كان الرأي العام عنهم منذ تأسيس هذا الجسم في اواخر السبعينات بما يسمي ب”مؤتمر الطلاب المستقلين”…

كانوا يتحدثوا عن “الاستقلالية_والعقلية المستقله”و “الهوية _وظرفيتها المكانية والزمانيه” فا يبدون كما المجانين ،، ويصرون علي أن “القومية السودانية_هي نتاج لصراع ثقافي بين “أ”/ “ب” لينتج “ج” يحمل صفات “أ” و”ب” ..

فظنوا أنها ضرب من ضروب (الميثولوجيا)..

يتحركون بين الناس ويدعون “منهجيتهم الثقافيه” ويحاولون أن يقنعوهم ان الثقافة “ليست القراءه والأطلاع” بل هي (كل مركب من عادات وتقاليد ومعتقدات وانماط سلوك و وسائل كسب العيش).. فقيل نعم انه لعمري لوجه جديد “للشيوعية” والالحاد …

لم يسمع لهم احد ……

لم يحبطوا ابدا فكانوا كما “سيزيف”صاحب اسطورة الصخره ،،

كانت الة المعرفة تدور في السكون فتطور معها الفكره والسلوك والممارسة ،،لم يكن بينهم “كهنوت”يتقربون اليه ليصعدوا الي صفوة الجماعة لانه لم تكن بينهم صفوة ولا “زعامه” لم اقل انهم مثاليون لحد “النبوه” ولكن كانوا رسالئين حد “التفاني”..

دارت بهم الايام حتي صار لهم جيل سابق فكانت هذه المرحله هي أنتصار لمفاهيهم ودافع لنشر المعرفه والفكره رغم انهم لم يخرجوا من طونهم طلاب..

عندها****

أنتبه لهم الطلاب ولسان حالهم

من هؤلاء ؟؟؟؟

من أين اتوا ؟؟؟؟

ماهذا العدد ؟؟؟؟؟؟؟

حدث ما لا يحبه الكثيرون تمدد هذا فصارا هاجسا يؤرقهم .. وبذات الهواجس بدوا يدبرون لهم الاقاويل والسخرية

قال قايل منهم : ياخ ديل “ركشة”مابلموها ههههههههههه

فتتساقط الضحكات عبر اركان النقاش بردا وسلاما علي عضوية “المستقلين”

-يبتسم القائل في محاولة لرسم ضحكة السخرية للمشاهد وهو في نفسه يقول :ماكل هذا البرود يا أنبياء ؟؟؟

تداركت الظروف نفسها لتعلن عن اعلان هذا الكيان لوجوده في معظم الجامعات السودانية واحده تلو الأخري

الخرطوم_السودان_الجزيره_سنار_بورتسودان_كسلا_……….الخ الخ

والأدهى والامر ان هؤلاء الشرزمه ايضا لهم حزب في الشارع؟؟؟؟؟؟ …اسمه” المؤتمر الوطني المعارض” وتم مصادرته من قبل النظام الشمولي بل وأختار لنفسه هذا الاسم بأعتبار ان هؤلاء لن يكونوا يوما حزبا” حتي نترك لهم هذا الاسم ..وصودرت قيادته ايضا” رهن الأعتقال والتشريد والتنكيل ،،

واصل تمدده في الأتجاهين برغم الحصار ..علي مستوى الطلاب والجامعات وعلي مستوى الشارع السوداني ولكن تحت مسمى أخر

******”حزب المؤتمر السوداني” ***…..

فكانت بداية لشكل جديد ومختلف أكثر رعبا” واكثر تجربة ومعرفة ،، تكالبت عليه الانظمه الشمولية وألاحزاب الرادكالية واليمين المتطرف واصبح ماده دسمه للنقد في منابر الجامعات والشارع

ولم يكونوا يعلموا أن هذا النقد والهجوم هو أول من قدم هذا الحزب للشارع والطلاب بشكل متميز ومختلف …

وتواصلت الاحداث والظهور المميز في الجامعات حتي تحولوا لقيادة واعية للعمل العام الطلابي في الجامعات السودانية ومصادمة النظام الدكتاتوري حتي صار “المؤتمرجيه” هم العدو الاساسي للنظام الحاكم في الجامعات السودانية ،، فجاء دور التصفيات الجسدية والاعتقالات وتوالي سقوط “الشهداء” في الجامعات واحدا” تلو الأخري .. وبدء مسلسل التعزيب والفصل التعسفي للطلاب ،، كان هذا الأستهداف يولد مزيدا من الألتفاف حول هذا الكيان ..

فكنا أنا من الذين أنضموا لهذا الكيان لأيماننا التام بأنه في يوم من الايام سيكون هذا الكيان هو القائد الاوحد للدوله السودانية بفكره وقدرته السياسية وارادة عضويته ،، فدخلنا هذا المدرسة بكامل قدراتنا الزهنية لنستوعب هذا المنهج الذي ينادون به .. في فتره وجيزه كنا من دعاة هذا الفكر ومن المبشرين به ،، طوفنا به المدن والقرى والحواري والمنافي ،،

مرت السنوات وها نحن الان نتحدث عن “حزب الركشة” الذي تحول بقدرة أبناءه و دماء شهداءه وجهود قياداتهم لقيادة المعارضه السودانية

وبدون منازع ،،

ليس هذا الحديث من دواعي التباهي ولكن من دواعي أثبات الحق واحقاقه ..

اصبح النظام الأن شغله الشاغل هذا الحزب فتتواصل حملات الاعتقالت الاعتقالات والتشريد لعضوية المنظومه الطلابيه “مؤتمر الطلاب المستقلين” و كيانها “حزب المؤتمر السوداني” ؛؛ فالأمس القريب زجوا بقيادات طلابيه في السجون و قبلهم قيادات المكتب القيادي للحزب وقبلهم روؤساء الفرعيات الولائية ..وقبلهم رئيس الحزب نفسه لاكتر من شهور في معتقلات النظام ..

المجد والخلود لشهداء مؤتمر الطلاب المستقلين

المجد والخلود لشهداء حزب المؤتمر السوداني

والحرية للمعتقلين

ويظل حزب المؤتمر السوداني و رافده الطلابي مؤتمر الطلاب المستقلين منحازا” لقضايا الجماهير ومعهم في كل المنابر والخنادق وسائرا” في الدرب الي الوصول لوطن يسع الجميع …

ملحوظه:

هذا السرد بالضروره يمثل رؤيتي الخاصة ولا يعتبر وثيقه تؤرخ لمسيرة للحزب .

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