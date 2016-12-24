السبت  24  ديسمبر  2016
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • قبيلة التاما للمؤتمر الوطني ومنسوبيه من القبيلة : قبيلة التاما ليست مكانا للمتاجرة

    April 15, 2015  

    رقصة(حريات)

    بيان مهم

    قبيله التاما

    نحن قيادات وشباب وطلاب ونساء قبيله التاما داخل وخارج السودان ندين ونرفض رفضا قاطعا ما ورد في الصحف السودانيه من تأييد للمؤتمر الوطني في الانتخابات بلسان القبيله واذ نؤكد للشعب السوداني أن قبيلة التاما ثابته في مواقفها ماقبل الاستقلال وحتي الان وان القبيله ليست لها صله بالمؤتمر الوطني أو اي حزب آخر وإنما تحترم ابناءها الذين ينتمون لكافه الاحزاب وتكن لهم التقدير والاحترام.

    وفي هذا البيان نرسل رساله واضحه المعالم للمؤتمر الوطني ومنسوبيه من القبيله أن قبيلة التاما ليست مكانا للمتاجره وان ابناءها بذلوا الغالي والنفيس من أجل استقلال السودان وقدموا ارواحهم غاليه في سبيله.

    وأن أولئك الذين تحدثوا في الصحف عن مشاركه القبيلة في الانتخابات و دعم البشير و المؤتمر الوطني لا يمثلون الا انفسهم والقبيله بريئة مما يصنعون و للقبيلة أبناءها المخلصين الذين لا ينظرون للمصالح الشخصية والذاتيه نفوسهم عاليه من أجل عزة وطنهم السودان وقبيله التاما.

    وكما نحذر منسوبي المؤتمر الوطني وغيرهم من الاحزاب السودانية الاخري ان قبيلة التاما خط احمر لايمكن التلاعب ولا التهاون بها ورسالتنا لكافه ابناء قبيلة التاما وبناتها داخل السودان وخارجه كونوا حذرين ومتيقظين انتم القوة و انتم المجد وانتم العزه والشرف.

    دمتم ودام السودان و قبيلة التاما

    نؤمن بالله ،،،وبأنفسنا

    عنهم

    ابناء التاما بالقاهره

    ابناء التاما بفرنسا

    ابناء التاما بالنرويج

    ابناء التاما بالسودان

    ابناء التاما ببريطانيا

    ابناء التاما بإرلندا

    ابناء التاما بالسويد

    ابناء التاما بهولندا

    ابناء التاما ببلجيكا

    ابناء التاما بامريكا

    ابناء التاما بجنوب السودان.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    2 تعليق على “قبيلة التاما للمؤتمر الوطني ومنسوبيه من القبيلة : قبيلة التاما ليست مكانا للمتاجرة”

    1. الزعلان في April 15th, 2015 8:39 pm

      الحمد لقد وعیت بنی تمیم (التامه) نفاق الموتمر البطنی و تعریب الناس و ضرب القبایل بعضها ببعض لیت کل القبایل تفهم و تعی الدین و السیاسه فهما صحیحا و لا تنساق ورا العوطف الجیاشه ..شکرا یا قبیله التامه وعیکم عالی و راقی باقی لینا البرقو المعربین و الفور المعربین و الgرآن المعربین …..الخ

    2. olam abobaker في December 22nd, 2016 5:28 pm

      اشكرك أخي والوعي التام حفظك المولى.ومؤيد للمقولة دي ونحن أكثر من ذلك ليس فخرا برغم وجود عظماء ساعدو نهوض الدولة وثقافتها من حيث القبائل والوجود والاستوطان، ولا يزال ناهضي جيل العولمة تحارب من أجل العلم وامتلاك النفوذ العلمي للتصدي لها وإثبات لمستها الساحرة الخارقة إنشاء الله، وعان الله السودان وكل من يجلس لخدمة البلد عامة.

    لا تتردد في ترك التعليق...