قبيلة التاما للمؤتمر الوطني ومنسوبيه من القبيلة : قبيلة التاما ليست مكانا للمتاجرة

(حريات)

بيان مهم

قبيله التاما

نحن قيادات وشباب وطلاب ونساء قبيله التاما داخل وخارج السودان ندين ونرفض رفضا قاطعا ما ورد في الصحف السودانيه من تأييد للمؤتمر الوطني في الانتخابات بلسان القبيله واذ نؤكد للشعب السوداني أن قبيلة التاما ثابته في مواقفها ماقبل الاستقلال وحتي الان وان القبيله ليست لها صله بالمؤتمر الوطني أو اي حزب آخر وإنما تحترم ابناءها الذين ينتمون لكافه الاحزاب وتكن لهم التقدير والاحترام.

وفي هذا البيان نرسل رساله واضحه المعالم للمؤتمر الوطني ومنسوبيه من القبيله أن قبيلة التاما ليست مكانا للمتاجره وان ابناءها بذلوا الغالي والنفيس من أجل استقلال السودان وقدموا ارواحهم غاليه في سبيله.

وأن أولئك الذين تحدثوا في الصحف عن مشاركه القبيلة في الانتخابات و دعم البشير و المؤتمر الوطني لا يمثلون الا انفسهم والقبيله بريئة مما يصنعون و للقبيلة أبناءها المخلصين الذين لا ينظرون للمصالح الشخصية والذاتيه نفوسهم عاليه من أجل عزة وطنهم السودان وقبيله التاما.

وكما نحذر منسوبي المؤتمر الوطني وغيرهم من الاحزاب السودانية الاخري ان قبيلة التاما خط احمر لايمكن التلاعب ولا التهاون بها ورسالتنا لكافه ابناء قبيلة التاما وبناتها داخل السودان وخارجه كونوا حذرين ومتيقظين انتم القوة و انتم المجد وانتم العزه والشرف.

دمتم ودام السودان و قبيلة التاما

نؤمن بالله ،،،وبأنفسنا

عنهم

ابناء التاما بالقاهره

ابناء التاما بفرنسا

ابناء التاما بالنرويج

ابناء التاما بالسودان

ابناء التاما ببريطانيا

ابناء التاما بإرلندا

ابناء التاما بالسويد

ابناء التاما بهولندا

ابناء التاما ببلجيكا

ابناء التاما بامريكا

ابناء التاما بجنوب السودان.

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