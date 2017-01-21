بيان صحفي من مركزية مثقفي وخريجي وطلاب قبائل الرزيقات
بسم الله الرحمن الرحيم
الموت ولا الإهانة (4)
بيان صحفي من مركزية قبائل الرزيقات جمهورية السودان
إلي الصحافة السودانية المحترمة حول الإشاعات التي يسوقها المتآمرون علي الشيخ موسي هلال وعلي الذين يسعون بكل الادوات لشرخ النسيج إلإجتماعي بولايات دارفور .. هنالك سؤال مهم هل هناك شخصية دارفورية سياسية نقصد حكومة حركات مسلحة معارضة أحزاب سياسية ألخ… قامت بفعل في أطار كسر حاجز الحرب والإقتتال بين القبائل في دارفور ..هل هناك زعيم حزب سياسي او ناشط سياسي او ممثل حكومة صرح صراحة : بأن الحرب في دارفور والإقتتال بين القبائل ماهو الهدف منه … قال زعيم المحاميد الشيخ موسي هلال في مبادرة رتق النسيج الإجتماعي بدارفور للأهالي في كل من صراع جنوب دارفور وصراع شرق دارفور (ياأخوانا الحرب دي ورونا سببها لو كويسة نتحارب لكن الخراب والقتل والموت مابعمر دار .. ودار علي دينار خادم الحرمين خربت أحسن نعيد بناها) من أفوال الشيخ لمراسل صحفي يدعي تومو كرسنال
هناك من يشبهك بزعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله وهناك من يقول انك تملك جيش ودولة داخل دولة؟
عندي قبيلة لكن ما عندي جيش، وأفراد قبيلتي الذين تجندوا للخدمة العسكرية يتبعون للقوات المسلحة السودانية، وعندي قبيلة مثلي والآخرين، وما في زول في السودان ما عندو قبيلة، وأنا رزيقي محمودي، ولي أبناء عمومة في الرزيقات الماهرية والنوابية وفي تشاد والنيجر لنا بطون(حوار: يوسف الجلال – عبير عبد لله… صحيفة (الأهرام اليوم 17/06/2013) أشار: د. مجدي الجزولي في مقال علي أن مركزية الرزيقات: فسروا وقصروا .. مركزية مثقفي وخريجي وطلاب قبائل الرزيقات مارس 2013م وذلك تمثل في قرأته للبيان الذي صدر من المركزية حول احداث جبل عامر والذي مات فيها 800 شخص وكل العالم يتابع الآن كيف كان موت شاب الخبز قد أشعل الشارع التركي فكيف بالموت المجاني بدرافور يوميآ سرف عمرة وفتنة كبر فيها والتي كانت ستؤدي الي مزيد من الخراب والدمار… (حشر البيان سبابة طويلة في عين كمال عبد اللطيف السحارة، وعين رفيقه كبر، وعليه الساعة أن يمرق النصيحة، ماذا فعل في جبل عامر؟ من هنا نؤكد لأسرة طالب جامعة الخرطوم علي ابكر مرورآ بأحداث مليط وأحداث ألفاشر اليوم هذا القتل والتقتيل المجاني الذي تغض الطرف عنة كل وسائل الإعلام ومافعلة السيد ألمحترم لأسيادة اليوم في فاشر السلطان من خدعة إعلامية وعسكرية من المفروض أن يرقي لدرجة أعلي كنائب للرئيس السيد كبروآلي شمال دارفور قد وقته بتركيز أثناء دخول قوات التدخل السريع بقيادة اللواء عباس عبد العزبز بعد معاركها مع جيش منآوي في مليط وأثناء دخول هذي القوات لفاشر السلطان أرسل كبر معاول الفتنة للأحياء الشرقية للمدينة حملة مداهمة لتجار المخدرات الذين يستخدمهم هو لتصفية أفراد الشرطة النزيهين ولنا أدلة ووثائق علي ذلك .. كان الهدف خلق الفتنة وكان الهدف إبتزاز سياسي كما عبر السيد كبر الوالي لشمال دارفور في بيان مفبرك نسب إلي مجلس الصحوة الثوري وفية إسائة وأضحة للأخ حسبوا النائب ألثاني لرئيس الجمهورية ماذا كان الولي كبر يريد أن يرسل من رسائل وكيف كان الإعلام مشا ركأ فيها ؟
بكبح تصريحات مسؤليهم السياسيين الذين لايفرقون بين القوات المسلحة والقبائل والحكومة نحزر المسؤلين في ولايات دارفور من الزج بالرزيقات في كل صراع مصالح مصنوع .
إننا نطالب السيد القائد العام لقوات الشعب المسلحة والسيد وزير الدفاع والسيد الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة نطالب بالقصاص بالقانون من المتورطين في هذة الاحداث مهما كانت مكانتهم في الدولة وإذا عجزالقانون عن محاكمتهم عندها لكل حدث حديث….. فقد القاتل : عثمان كبر شرعيتة كوالي لشمال دارفور وأيضآ فقد تجاني سيسي رئيس مايسمي حركة التحرير والعدالة وكل من يقف معهم منذ الأحداث التي بدأت بمقتل معتمد الوآحة مرورآ باحداث مليط والطامة التي مات فيها أهلنا في جبل عامر وما داموا يحكمون دارفور فعليهم حماية حكمهم .
3/ إذا كانت شرعية كبر القاتل كوالي لشمال دارفور أتت عبر الإنتخابات وشرعية السيسي أتت عبر التمرد أو غيره نحن عندنا فقدوا الصلاحية (لاعذر لمن أنذر).
حول مقتل السيد عبدالرحمن معتمد محلية الوآحة ولعله من المثير للدهشة أن حركات دارفور المتمردة وغيرها لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث وهذا إن دل يدل على تورط المذكور أعلاه وأثناء التحقيق مع الذين تم القبض في جريمة الاغتيال ، قد وجدت الأجهزة الأمنية أن آخر مكالمات في أجهزتهم الجوالة كانت بينهم وبين معتمد كتم المذكور…. وفي تتطور للأحداث في مدينة كتم نحيطكم علما بأن قوات شرطة محلية كتم قامت بتاريخ 3/9/2012 بقتل (3) من أبناء محلية الرحل (الواحة) في طريقهم إلى المستشفى وبهذا فقد أصبحت أجهزة الدولة من شرطة إلى الخ. بمدينة كتم والشرطة في ذلك الوقت كانت هي ذراع الولي كبر الحقيقية لقوات التمرد لأنه عندما تقتل الشرطة المواطنين المفروض عليها حمايتهم فقد فقدت شرعيتها كشرطة والبادي أظلم.(من بيان حول قتل شرطة كتم لأبناء ألماهرية في حادث البرادوا الشهير والذي ما زالت قضيتة عند النائب العام في الخرطوم ) تجمع روابط طلاب أبناء الرحل بولايات دارفور
أغسطس 2012م بيان ) إننا في المركزية ندعو كل أبناء دارفور للوقوف علي مايجري في الإقليم من أحداث والكل يجب عليه تقييم هذي الأحداث ومن ثم إصدار حكمة … في من يريد السلام والإستقرار ومن يريد الموت والإقتتال .
والله الموفق
بالتضامن مع مجلس الصحوة الثوري جمهورية السودان
بقيادة / الشيخ موسي هالال
مركزية مثقفي وخريجي وطلاب قبائل الرزيقات
مارس /18/03/2014م.
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11 تعليق على “بيان صحفي من مركزية مثقفي وخريجي وطلاب قبائل الرزيقات”
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بيان يصب في نفس اتجاه الخطاب العنصري السائد هذه الايام. بالذات عند تناول قضية دارفور. لم يتطرق البيان لاي مساعي لحل المشكلة. ولم يقدم من المقترحات، ما يمكن ان تساعد في انهاء حالة الحرب التي قضت علي الاخضر واليابس. هذا تعليق علي ما فهمته من البيان. لانه، حقيقة، استعصي علي فهمه. لانه كتب بلغة ركيكة، وصياغته جاءت مخلة بكثير من المعاني التي تبدو للقارئ خارجة عن صياغها المرادبه. بعني آخر، كأن أصل البيان قد كتب باللغة الانجليزية، وتمت ترجمته بواسطة google . والله المستعان.
بيان لا يخلو القبلية ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
المقال كتب بلغة ركيكة تدل على الضحالة الفكرية
جايكم مضحك ، عنصري قتل معتمد واحة انتم قتلتوا 300000 مواطن يا شركاء الإبادة الجماعية ابتداء من موسى هلال حميدتي وحسبو جايكم يوم حساب قريب
سؤال هل في سوداني غير موس هلال قام بقتل شعب إقليم دارفو وابادات جماعية وحرق قرى بأكملها مايفعله موس هلال هوعبارة عن أعادة تحصيل الحاصيل شنو؟ يعني مبادرة صلح بين القبائل إذا كان هو يقوم بفتنة والغريب في البيان عنوان يقول نحن مثقفين ابناء!!!! والبيان كلها عبارعن رصاص شعب السوداني واعي ما فعله موس هلال قائد الجنجويد سابقا وحالية ومعروف ما فعله موس لسكان سرف عمر وقتل سكان دارفور بحجة هم زرقة ونحن عرب اي كلام تاني غير كد كلام غير واقعي تجاه موس هلال المجرم المرتكب جرائم الابادة جماعية بالوكالة
عليكم الله ماتشرطونا ده شنو ده البيان الركيك ده … ياخي شوفوا ليكم واحد شاطر خليه يوريكم اساسيات كتابه البيانات … والله هذا البيان فضيحة بحق وحقيقة كونه يطلع من مثقفين وخريجيين اشك في هذا البيان .. هناك من ابناء الرزيقات لبقين في الخطابة والكتابة لايشق لهم غبار امثال الدكتور الوليد مادبو .. وعزت الماهري
معقوله يا أرزقيه يا مأجورين بعد عشره سنوات قتلتم فيها مئات الالاف ودمرتم فيها السودان جايين تقولوا الحرب دى سببها شنو؟؟؟
وكمان تقدمو المبادرات… انتو أرزقيه أسألو اسيادكم فى الخرطوم لماذا استخدموكم للقتل والخراب؟؟؟ وليه جدعوكم بايظ؟؟؟. اسيادكم خلاص فلسو وخزائنهم بقت خاليه من الدرهم والدينار وما قادرين يدفعوا ليكم عشان كده فكوكم باااااااااااايظ بعد ما فتنوكم مع الشعب السودانى كلو وبقيتو ما عندكم صليح وما مرقوب فيكم لدى الموتمر الوطنى ولا مرغوب فيكم لدى الشعب. الان يا كلاب يا ارزقيه يا مأجورين انتو اصبحتو هدف مشروع للشعب السودانى كلو ومصيركم ح يكون اسوأ من مصير الموتمر الوطنى زاتو. ونحن سلام معاكم ما دايرين امشو اتفقو مع الموتمر الوطنى لانو مصيركم مشترك.
ايها المدعو هلال الا تختشى وكمان تتنبر بالسيريه وغيرهم لكي تتورا علي فعايلك وسلوكك المشيىن مع الموتمر الوطني بتكويىن الجنجنوىد وقتل الابرياء طمعا في السلطه انسيىت ىاهلالي بان لازال اسمك عند المحكمه الجناية مطلوب للعداله واذا انت برئ امشي براء نفسك اولا وبعدين تعال نحاسب كبر ماكبر برضو زيك وانت سابقا لة وكمان بهدد في المساكين واذا زعلان من الحكومه وعامل فيها بطل ما تجمع جيشك وقبيلتك امشي للحاكومه الخرطوم وانت بتعرف محلها تمام واهجم عليهم وانشاء الله نحن معك بدل تجعجع في دارفور كبر عمل وكبر سوه الناس ماتوا في جبل عامر والناس ماتوا في دارفور وما الناس من زمان بموتوا والحاكومه عايزه كده وانت اول من قتل ولازال تقتل وغيرك يقتل والحكومه ولا يهما هي عايزه دارفور نضيفه تموتون جميعا مع بض وهى تلخلص علي الباقي ده اذا فضل باقي يامقشوش واذا انت اصلا عايز صحوه وسلام ده ما الطريقه البجي بيها السلام زمان قالوا ولدك رحمة الله عليه رجل حوبات وسلام ولكن انت ضليىت السكه ولكن باب التوبه فاتح والله ونصيحه نقول لك ربنا يهديك انشاءالله واسعى وراء السلام والتقوى وبقولوا البجرى وري الدنياء حتجري منه بعيد وعمره مايحقق امله حتى يموت فى غفله من الزمان
يا مثقفي الريزيقات بصراحه ده ما كلام زولا مثقف ومعناه انت لا تعرف معنى الثقافه انت فتنه وعايز تزيد النار حطب وانت واقف بعيد تتفرج حتى يقتل هلالي بدل ما تنصحو وتهديه والفتنه اشد من القتل والدنياء دواره ىوم ليك ويوم عليك والعاقل بتعظ من غيره
هههههههههه نفس خطاب رئيس سفاكى الدماء البشير
ياخى انتو وكت عارفين الحرب ماسمحه ماتجو من زمان وتقولو كدا بعد حرقتم وقتلتم الالاف من الابرياء ربنا يجازيكم على افعالكم ولى زمان سمحه
علي العموم نسعو لما هو فيه صلاح للجميع.
ونسأل الله العلي القدير عن يحفظ الشعب جميعا.