السعودي المعتدي على الطبيبة السودانية : تقبضوني علشان هذي السودانية ؟؟؟

( فيسبوك )

السلام عليكم يا شباب .. اتكلمت مع الدكتورة المعتدي عليها .. و قبل ما احكي ليكم الحصل شنو و هي عملت شنو و ناوي تعمل شنو حبيت أوصل ليكم مدي سعادتها و ارتياحها الشديد لمن عرفت انكم واقفين معاها و مستعدين لي أي شيئ اشان تنصروها و تدعموها ..

…

هي مسافرة السودان بعد شوية عندها إجازة اضطرارية اسبوعين قدمتها قبل الحادثة لظروف قاهرة .. بس ما حتخلي حقها نهائي حتى لو كلفها انها تفقد شغلها …

….

الحصل كالآتي .. كانت مغطية افترنون في الطوارئ الساعة 11 م كان مافي مرضي مشت غرفة القهوة و هي غرفة للفيميل (للنساء) بس اشان تعمل غيار لجرحة في يدها جا المرافق (المرافق ده قبل كده اتعدي عليها و دفرها و اشتكتو و جا اعتذر ليها و عفتو يعني المرة دى جايي عن سبق إصرار و ترصد اشان ينتقم منها ) لحقها جوة الغرفة .. قال ليها يا دكتورة اختي تعبانة .. قالت مع انو ما مفروض يدخل غرفة النساء بس لو المريضة فعلا تعبانة حتمشي تشوفها .. قال ليها عندها الم في معدتها قالت ليه في الغرفة الفلانية فيها دكتورة للحالات الباردة و ديها هناك .. الراجل طلع و رجع تاني قال ليها … ليش ما تشوفيها انتي يا حمارة .. قالت ليه دي غرفة نساء لو سمحت اطلع من هنا .. طلع العقال حقو و بدأ يضرب فيها .. حاولت تهرب من الغرفة بس الغرفة كانت صغيرة .. في سستر سمعت الأصوات و نادت الدكاترة من الطوارئ جوا مسكوهو منها .. و نادوا ليهو الشرطة قبضوهو …

أخته الكانت تعبانة قامت تنبز فيها و هو زاتو ينبز .. تقبضوني علشان هذي السودانية ؟؟؟

…..

… أدت أقوالها قدام القاضي و أمير المنطقة أمر انو ما يطلع بي كفالة لحدي ما القضية تنتهي ..

.. …

اتصل عليها القنصل و حكت ليهو الحصل كلو و وحتى انهم بيعانو الأمرين من المراجعين نبز و اساءات و قلة أدب … قال ليها تكتب الكلام ده في ورقة و الأطباء المعاها يكتبو تضررهم ده و يرسلوه ليهو بالفاكس و هو حيقابل وزير الصحة السعودي ….

…

نحن نقدر نساعدها بشنو … ؟؟

.. أول شي أتعاب المحامي ..

..تاني شي المسألة الإعلامية اليوتيوب العرضتها علينا اختنا عهود و هي موافقة بس من غير أسماء اشان أهلها في السودان ما عايزاهم يعرفو .. أبوها متوفى و الباقين احتمال يمنعوها ترجع ..

و جزاكم الله الف خير و في ميزان حسناتكم …

* منقول (بتصرف) من قروب الاطباء السودانيين بالسعودية

د. محمد الحاج

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)