السعودي المعتدي على الطبيبة السودانية : تقبضوني علشان هذي السودانية ؟؟؟
السلام عليكم يا شباب .. اتكلمت مع الدكتورة المعتدي عليها .. و قبل ما احكي ليكم الحصل شنو و هي عملت شنو و ناوي تعمل شنو حبيت أوصل ليكم مدي سعادتها و ارتياحها الشديد لمن عرفت انكم واقفين معاها و مستعدين لي أي شيئ اشان تنصروها و تدعموها ..
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هي مسافرة السودان بعد شوية عندها إجازة اضطرارية اسبوعين قدمتها قبل الحادثة لظروف قاهرة .. بس ما حتخلي حقها نهائي حتى لو كلفها انها تفقد شغلها …
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الحصل كالآتي .. كانت مغطية افترنون في الطوارئ الساعة 11 م كان مافي مرضي مشت غرفة القهوة و هي غرفة للفيميل (للنساء) بس اشان تعمل غيار لجرحة في يدها جا المرافق (المرافق ده قبل كده اتعدي عليها و دفرها و اشتكتو و جا اعتذر ليها و عفتو يعني المرة دى جايي عن سبق إصرار و ترصد اشان ينتقم منها ) لحقها جوة الغرفة .. قال ليها يا دكتورة اختي تعبانة .. قالت مع انو ما مفروض يدخل غرفة النساء بس لو المريضة فعلا تعبانة حتمشي تشوفها .. قال ليها عندها الم في معدتها قالت ليه في الغرفة الفلانية فيها دكتورة للحالات الباردة و ديها هناك .. الراجل طلع و رجع تاني قال ليها … ليش ما تشوفيها انتي يا حمارة .. قالت ليه دي غرفة نساء لو سمحت اطلع من هنا .. طلع العقال حقو و بدأ يضرب فيها .. حاولت تهرب من الغرفة بس الغرفة كانت صغيرة .. في سستر سمعت الأصوات و نادت الدكاترة من الطوارئ جوا مسكوهو منها .. و نادوا ليهو الشرطة قبضوهو …
أخته الكانت تعبانة قامت تنبز فيها و هو زاتو ينبز .. تقبضوني علشان هذي السودانية ؟؟؟
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… أدت أقوالها قدام القاضي و أمير المنطقة أمر انو ما يطلع بي كفالة لحدي ما القضية تنتهي ..
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اتصل عليها القنصل و حكت ليهو الحصل كلو و وحتى انهم بيعانو الأمرين من المراجعين نبز و اساءات و قلة أدب … قال ليها تكتب الكلام ده في ورقة و الأطباء المعاها يكتبو تضررهم ده و يرسلوه ليهو بالفاكس و هو حيقابل وزير الصحة السعودي ….
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نحن نقدر نساعدها بشنو … ؟؟
.. أول شي أتعاب المحامي ..
..تاني شي المسألة الإعلامية اليوتيوب العرضتها علينا اختنا عهود و هي موافقة بس من غير أسماء اشان أهلها في السودان ما عايزاهم يعرفو .. أبوها متوفى و الباقين احتمال يمنعوها ترجع ..
و جزاكم الله الف خير و في ميزان حسناتكم …
* منقول (بتصرف) من قروب الاطباء السودانيين بالسعودية
د. محمد الحاج
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28 تعليق على “السعودي المعتدي على الطبيبة السودانية : تقبضوني علشان هذي السودانية ؟؟؟”
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ياخى دكتور حسن لغتك طيب واشرح الموضوع بسلاسة
لاحول الله ولاقوة الابالله
الله معاكم ..فقط احذركم من تسليم القضية للسفارة او القنصلية السودانية يقوموا يبيعوا القضية بثمن بخس ويقبضوا القروش ويهددوا الدكتورة اما تقبل او يرجعوها السودان او اى تهديد اخر .. صدقونى ناس الانقاذ ديل لا عندهم اخلاق ولا بخافوا الله ..همهم جمع الفلوس باى طريقة ..
هذه اهانةلكل السودانيين.وهذه نتيجةالتعامل بطيبة مع جلف عنصرى !!!
قالوا كمان قطر أسوأ
ينصرها الله بإذنه
السعوديين شعب مفترى معروف وهم عبارة عن برابرة لولا الحروب والفساد لما اضطر اى سودانى لمغادرة بلاده حتى تعلم حكومات بلادنا انهم جنوا علينا
انا موجود فى الرياض اين وقعت هذه الحادثة وارجو اعطائنا عنوان حتى نتمكن من المساهمة فى اتعاب المحامى او لو دايرين ناخد حقها بايدنا مستعدين لو اكلنا ارواحنا نحنا والله عندنا الشكلة زى يوم عرفات ولا بنعرف قنصل ولا غيروا ديل اى كلام
تفتكر القنصل حا ياخذ ليها حقها؟؟؟ يا ريت دا يحصل و ربنا يكفينا شر الغربة و بلاويها :::
اكيد سينال الجاني جزاؤه ….. وسيرد لهذه الاخت اعتبارها ….. ارجو الا يحمل الموضوع اكثر مما يحتمل ….. الكل يستهجن هذا التصرف وبالاخص اخوتنا السعوديين الذين عبروا لنا عن ذلك …. آمل ان يلتفت الاخ القنصل لعمله وجباياته وتحصيلاته ونقول له سعيكم مشكور …..
سوف يؤخذ لها حقها في بلد الشريعة ليس هناك فرق بين سوداني وسعودي
واولي الامر يقيمون العدل بين الجميع ,واكبر دليل عدم خروجة بكفالة من الحجز
سبق تم اهانت السودانيين في لبنان من
الشرطة ماذا فعل السفير السوداني ااااخ
يهان السوداني وتهان الكرامة السودانية
في شخصك ايتها الدكتورة لك الله
ايها الأخوة السودانيين البد القاعدة فيها دي فيها قانون واكيد حتاخد حقها ارجوا ان لا تسيئوا وتتعجلوا في اطلاق الأحكام قبل القضاء السعودي يقول كلمته وهذا موضوع بحصل في اي دولةحتى في السودان يما ضرب دكاترة واهينوا فقط تثبتوا قبل اطلاق الأحكام
ايها الأخوة السودانيين البلد القاعدة فيها دي فيها قانون واكيد حتاخد حقها ارجوا ان لا تسيئوا وتتعجلوا في اطلاق الأحكام قبل ان يقول القضاء السعودي كلمته وهذا موضوع بحصل في اي دولةحتى في السودان يما ضرب دكاترة واهينوا فقط تثبتوا قبل اطلاق الأحكام
الكلام ده يا بادى اشرحوا للناس الفوق ليك لولا الحروب ما كان فى سودانى اتزله وطلع من بلدوا
يجب أن نفرق بين العنصريين الأجلاف من السعوديين وبين بقية الشعب السعودي وحكومته السمحاء ..
القانون السعودي لايرحم جاني وثبت ذلك في مئات المواقف الشبيهة ..
للسعودية مواقف أنسانية لاتحصى تجاهنا ، ويكفي أنها باتت الآن (تعول) لو صح القول كثير من الاسر بوفيرها فرص عمل للعطالى من السودانيين ..
أغرب حاجة محيراني أنو نستنكر العنصرية من (الحرين) ونقبلها من (العبيد والفروخ ) ديل !!
لن اشتم او كلمة نابيه ولكن ارجو الخول على جوجل وكتابه (وثيقة سودانيه لتبرعات للسعوديه) وسبحان مغير الاحوال يابدوي فلا تغتر فقد يرسل الله عليكم حاصبا او تغور الارض بثرواتها
تحياتي
ناسف لمثل هذه الاهانات لاكن اولم يكن من الافضل لهذه الطبيبة ان تداوي جرحات حواء السودان اولم يقل يوما احدهم لا تبحث عن الكرامة ان فقدتها في موطنك اهذه اول اهنانة تحصل ام ستكون الاخيرة ماذا فعلت سفارة السودان لحل مشكلات السودانين قي الخارج اعطني مثال لا يوجد ومن ثم من الضارب ومن المضرب عربي ضرب خادم
وين المشكلة لا حقوق للخدم امام العربي هذه هي عقلية العربي اينما ذهب فكيف في بلاده انتم ارتضيتم الانفسكم هذه الاهانات فلا داعي للبكاء والتباكي كاتب التقرير يقول انه حجب الاسماء خوفا من ماذا الخوف عشان الرجعة والي اين الي نفس بلد الاهانات انتم شعب ادمن علي هذه الاهانات ودفن الرؤس في الرمال الضرب بالعقال بسيط هنالك انتهاك للاعراض تحدث ويتم لملمة الموضوع كان ما لم يحدث شي اتركونا من اوهامكم استمروا في دفن رؤسكم لن يتغير العربي مهما تطاول في العمران وستظلون انتم علي ما انتم علية خصوصا ان كنتم تحلمون بانكم عرب امثالهم والشمس غيريت حسنانتك
واوعدكم بان نلتقي في مصيبة جديدة تحت مسمي اخر
لا تنسو قدوقدو
اذا كان ضربنا بالسياط على بناتن و في جميع اعضاء جسدهن مغطي اليوتيوب و الوتس اب، لا تستبعدوا حصول الاسوأ.
اصلا الاهانة جاتنا من بلدنا
الاهانه شبعنا منو جوة البلد برة برضو. وليه صنف (علشان السودانية ) الم يكن السودانية كمثيلاتها من النساء من بني البشر ؟ الم يكن الانسانية كافيا للوحدة وتجاوز العنصرية ؟
انساالله السلامة من بطر النعمة والرسول صلي الله علية وسلم يقول لصحابتة اغشي عليكم من الدنيا ونعيمها الزائل انا عشتة في الرياض خمسة سنوات وجبت شرق وغرب وشمال وجنوب العاصمة وللحق اناس بسيطة من السعوديين متعلمين وفاهمين ويحترمو المقيمين علي اختلاف جنسياتهم ولكن للاسف الشديد القالبية العظمة متخلفين وتخلف من الدرجة الاولي وماقريب هذا التصرف عليهم انساالله ان ينصرها ويردها الي اهلها سالمة غانمة
ياناس بس نزلو لينا ليهو صورة عليك دينكم وايمانك بس دايريين صوره ما اكتر
انا سعودي ولانقبل ضرب الحرمه هذا انسان جاهل متخلف ولكن ان يكون اغلب الردود فيها تحامل ع شعب السعوديه انه شعب متخلف ومتعالي هذا يدل على مايكنه قلوب البعض من الحقد واللى ماتعجبه البلد او اهلها يحق له تركها وبلاد الله واسعه نحن نعرف سودانيين كثر الاغلب ناس محترمين ووددين جدا رغم وجود بعض التجاوزات ولكن لانعمم نخصص صاحب المشكله فقط والسعوديه فيها اطباء وعلماء ومهندسين ولو سافرو الاخوه السودانيين لااعتقد ان عجله التنميه راح تتوقف
انا سعودي ولانقبل ضرب الحرمه هذا انسان جاهل متخلف ولكن ان يكون اغلب الردود فيها تحامل ع شعب السعوديه انه شعب متخلف ومتعالي هذا يدل على مايكنه قلوب البعض من الحقد واللى ماتعجبه البلد او اهلها يحق له تركها وبلاد الله واسعه نحن نعرف سودانيين كثر الاغلب ناس محترمين ووددين جدا رغم وجود بعض التجاوزات ولكن لانعمم نخصص صاحب المشكله فقط والسعوديه فيها اطباء وعلماء ومهندسين ولو سافرو الاخوه السودانيين لااعتقد ان عجله التنميه راح تتوقف اما بالنسبه للقضاء والشرع لدينا الناس كلهم زي بعض لاسودانى ولاسعودي ولاهندي كلهم بشر وهذا شرع الله الجميع متساوون
انا مقيم في قطر والقطري هنا عارف السوداني شنو وممكن لو عمل حاجة زي دي حيحصل ليهو شنو وطبعا القطريين شعب أرقى من السعوديين شوية لكن لا يخلون من عنصريتهم دي وعلي بالطلاق ثلاثة الحادثة بتاعت الدكتورة دي وجعت قلبي وولعت نار الحمية جواي لأختي السودانية ويكفي انها طلعت من بلدها عشان تساعد اهلها ويتيمة الأب ، ووالله لو السعودي راجل ما كان رفع يده على مرأة ضعيفة الفاسق المتخلف عديم الرجولة يا ريتني كنت في المستشفى لحظة الحادث دا وورونا يا اخوان ممكن نساهم بشنو يا ريت تفيدونا
السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته ..تحياتي للجميع نسال الله ان يهدينا ويهدي الجميع ..والله انا مقيم 13 سنه في السعوديه ولله الحمد مريت بي جميع المواقف السالبه والموجبه والله مافي واحد من اخواننا السعوديييين بيعتدي علي امرأه الا ان يكون وليا عليها وماشابه ذلك لكن حاله الاخت دي حقيقه بتزعل ولانرضاها ابدا ..اتمني من اخوان
من اخواني السودانيييين ان نعالج الامر قانونيا وسوف ينال الجاني جزاءه لانهم والله اذا تدخل امير المنطقه زي مازكر في الموضوع فوالله يناا جزاءه ..اتمنب من الله القدير ان ننعم بوافر الصحه والعافيه وان ينصر كل مظلوم وان يهدي هذا الرجل وعود الي رشده وجزاكم الله خيرا
بالرقم من هذه الحادثة تغريبا لها ثلاثة سنوات مستفزة وانا حاليا فى المملكة بس عندى سؤال لو اى انسان عمل هذا الموقف المشين مع سعودية تتركوه . انا ما عارف لكن لو عرفت هذا الكلب اخسر دنيتى فيه . اظن كلام واضح