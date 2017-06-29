برنامج تدريبى لمركز كاريزما عن السلامة والصحة والبيئة
يدعوكم مركز كاريزما لتنمية القوى العاملة لحضور برنامجه التدريبى المتميز بعنوان :
HSE in Oil and Gas Industries
السلامة والصحة والبيئة في صناعة البترول والغاز
From American Institute for Professional Studies
بشهادة عالمية معتمدة من المعهد الأمريكي للتعليم الإحترافي AIPS – USA
فى الفترة من 2 الى 5-12-2013م
المستهدفون:
1- المدراء
2- الأطباء في مجال الصناعات
3- المهندسون
4- ضباط السلامة والصحة البيئة
5- مفتشين السلامة والصحة والبيئة
6- منتسبي التخصصات البيئية
7- كل من لدية رغبة في تطوير نفسه في مجال الصحة والسلامة المهنية
الأهداف:
– التعرف على نظام إدارة السلامة والصحة والبيئة في القطاع النفطي
– التعرف على أنواع المخاطر المحتملة في القطاع النفطي
– التعرف على كيفية تقييم المخاطر والتحقق في الحوادث
Contents
• Introduction to HSE
• HSE Terminologies
• HSE MS Elements
• Legislative Requirements
• Type of Hazards
• Causes of Incidents
• Risk assessment/HAZOP
• Electrical Safety
• Welding and Cutting
• Drilling safety
• Power-tools safety
• Gas cylinders and gas safety
• Elevated work and confined spaces
• Safety Signs and Signals
• Material Safety Data Sheets
• Work Permit System
• Fire Safety
• Emergency Preparedness
تفاصيل البرنامج:
التاريخ : من يوم 2 الى 5-12-2013م
الزمن: 4:30 م – 8:30 م
الرسوم : 1400 جنيه
للتسجيل او للإستفسار يرجى الإتصال بـ:
على ارقام الموبايل : 0903446273 – 0923580705
او بالتلفون الثابت: 0183520445
الإيميل: [email protected]
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2 تعليق على “برنامج تدريبى لمركز كاريزما عن السلامة والصحة والبيئة”
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