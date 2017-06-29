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    • برنامج تدريبى لمركز كاريزما عن السلامة والصحة والبيئة

    November 28, 2013  

    وظائف(حريات)

    يدعوكم مركز كاريزما لتنمية القوى العاملة لحضور برنامجه التدريبى المتميز بعنوان :

    HSE in Oil and Gas Industries

    السلامة والصحة والبيئة في صناعة البترول والغاز

    From American Institute for Professional Studies

    بشهادة عالمية معتمدة من المعهد الأمريكي للتعليم الإحترافي AIPS – USA

    فى الفترة من 2 الى 5-12-2013م

            المستهدفون:

                1- المدراء

                2- الأطباء في مجال الصناعات

                3- المهندسون

                4- ضباط السلامة والصحة البيئة

                5- مفتشين السلامة والصحة والبيئة

                6- منتسبي التخصصات البيئية

                7- كل من لدية رغبة في تطوير نفسه في مجال الصحة والسلامة المهنية

                 الأهداف:

                – التعرف على نظام إدارة السلامة والصحة والبيئة في القطاع النفطي

                – التعرف على أنواع المخاطر المحتملة في القطاع النفطي

                – التعرف على كيفية تقييم المخاطر والتحقق في الحوادث

                        Contents

                                • Introduction to HSE

                                • HSE Terminologies

                                • HSE MS Elements

                                • Legislative Requirements

                                • Type of Hazards

                                • Causes of Incidents

                                • Risk assessment/HAZOP

                                • Electrical Safety

                                • Welding and Cutting

                                • Drilling safety

                                • Power-tools safety

                                • Gas cylinders and gas safety

                                • Elevated work and confined spaces

                                • Safety Signs and Signals

                                • Material Safety Data Sheets

                                • Work Permit System

                                • Fire Safety

                                • Emergency Preparedness

            تفاصيل البرنامج:

                التاريخ : من يوم 2 الى 5-12-2013م

                الزمن: 4:30 م – 8:30 م

                الرسوم : 1400 جنيه

            للتسجيل او للإستفسار يرجى الإتصال بـ:

                    على ارقام الموبايل : 0903446273 – 0923580705

                    او بالتلفون الثابت: 0183520445

                    الإيميل: [email protected]

    مجموعة وظائف السودان البريدية

    مجموعة تهتم بنشر الوظائف | التدريب والدورات التدريبية | اخبار التوظيف والتدريب والفعاليات

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    2 تعليق على “برنامج تدريبى لمركز كاريزما عن السلامة والصحة والبيئة”

    1. John digio في June 28th, 2017 3:47 pm

      Please feed back me with your schedule program for year 2017. Specifically iso 9001/2015 quality management

    2. John digio في June 28th, 2017 3:50 pm

      WhatsApp. 0123078789
      Your accreditation concerning USA Institute if possible

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