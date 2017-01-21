أكذوبة الثورة المهدية
م . صفوان رستم
المهدية لم تكن يوما ثورة بالمعايير العلمية لمفهوم ثورة تغير من واقع خاطئ او متدني الى الى احداث تفاعل سياسي وثقافي واجتماعي جديد وتغيير التركيبة الديوغرافية للمجتمع والبنية الاساسية للحياة لواقع افضل ومغايير للوضع السائد قبلا……..ولكن المهدية كانت انتكاسة انسانية متكاملة الاركان لكل ما هو سوداني اصيل وعريق …..فالدراسة التاريخية المحايدة تشير بوضوح الى ان الوضع الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي تردى الى الاسوأ حتى على مستوى الاسرة والافراد……..فاساس الفكرة كان يقوم على الكذب واسلوب القيادة كان يعتمد على استغلال سذاجة العامة واميتهم والبطش والتنكيل بالطبقة الواعية واجبارها ان تمتزج جبريا بالمهدية على علاتها…….علاقة القائد بالعامة والخاصة كانت تقوم على القدسية واستغلال الوازع الديني لدى الافراد بشكل غاية في الميكافيلية.
والمهدية في جوهرها لم تقم كحركة لمقاومة المستعمر ولكنها قامت على اساس استغلال فكرة ايمان الناس بخروج المهدي المنتظر اخر الزمان فيملأ الارض عدلا…..قام المهدي بمعاونة التعايشي (صاحب الفكرة اصلا)….بالتلاعب بذكاء يحسدون عليه بالمشاعر الصادقة لدى عامة الناس وثبتوا عليها اركان الحكم ولكنهم كان ولا بد من تجاوز القوى المضادة للفكرة سواء كانت مستعمرا من خارج الحدود ام سودانيا من داخل الوطن فكلاهما عند المهدية اما مستعمر او خائن يعمل مع المستعمر.
والمشكلة دوما هي في العقلية السودانية الفطرية…. تلك العقلية التي تحكم على الاحداث والامور من خلال اشخاص وافراد وتتناسى المنهج الذي ينطلقون منه…. قدسية الرجال اهم اركان العقلية السودانية التقليدية وقاعدة اعرف الحق تعرف رجاله معكوسة تماما لدينا……فنحن نعرف الرجال لنحكم على الحق.
والمهدية اجرمت انسانيا فالمهدية لم تعطي اي قيمة للانسان السوداني بل جعلت منه مجرد اداة لتحقيق اطماع واحلام نرجسية لافراد فقدوا الوازع الديني الحقيقي (المهدي والتعايشي) وكرسوا مفهوم قداسة الفرد ونيابته عن الله في الارض بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث ومنحوا لانفسهم عصمة لم يمنحها الاسلام حتى للصحابة حتى يغطوا على كل جرائمهم ويعطوا المسوغ لفعل كل ما تهواه انفسهم…. لذلك نرى انهيار المهدية سريعا فما بني على باطل فهو باطل.
ان هكذا كلام لا يروق للبعض ويمكنه ا ان يشتم ويسب ويكفر كما يريد… ولكن هل ستتغير حقائق التاريخ؟؟؟ كلا فالحقيقة ستظل حقيقة والاكاذيب تنكشف طال الزمن ام قصر…. وحينما اقول ان المهدي فقد الوازع الديني الصحيح انا لا أجرده من اسلامه ولا من ايمانه ولكن أجرده من الفعل الشرعي السليم واعود بكم الى احاديث الرسول ص الذي اخبرنا ان بينه وبين المهدي المنتظر اكثر من سبعين كذابا… ولا اشك ان محمد احمد المهدي احدهم فهو مات دون ان يصلي بالمسيح عليه السلام في دمشق ودون ان يملأ الارض عدلاً ودون حتى ان يدخل مكة والمدينة حتى….. والرسول ص يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار … ومحمد احمد المهدي كذب على الرسول ص مرارا وتكرار وادعى انه يأخذ التعليمات من الرسول ص مباشرة واذا كان كذلك ثم لا نصفه بأنه فاقد للوازع الديني (الحقيقي)… نكون قد جانبنا الصواب والمنطق السليم وتحكمت فينا العصبية.
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5 تعليق على “أكذوبة الثورة المهدية”
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حقيقة انا لا اعرف هل المدعو رستم يطلع على ماكتب من ردود ام لا واتمنى ان ييطلع عاى ردود الاخوة الاكارم الزين جادوا بما عندهم دفاعا عن الحقيقة وردا على الشبهات واقو لان هزا المقال غيرمحايد واجحف كثيرا فى حق المهدية
اولا: المعايير التى تتحدث عنها متفاوتة نسبيا فليست هنالك معايير متفق عليها للحكم ولكن هنالك نتائج ايجابية تحققت بفضل الثورة المهدية منها وحدة السودان وانصهاره وكزلك تنمية وزيادة الحس الوطنى والمناداة بالحرية والدليل الثورات التى قامت بعد انتهاء دولة المهدية
ثانيا اما من ناحية الفكر فان المهدية انهضت الشعور القومى بل وجعلت من الامييين قادة ابطا ل واخرجت ما عندهم من مواهب ومقدرات
ثالثا اما اصحاب الفكرة الامام المهدى وخليفته فانه يتضح من خلال الاطلاع على مناشيرهم انهما غاية فى العلم والفكر وكانت رؤيتهماغاية فى الوضوح من حيث المبدأ فالزى يطلع على منشورات دابراهيم ابو سليم تضح له الفكرة ومدى اجتهاد الامام المهدى وخليفته على انجاحها اما تجريحهما والاساءة اليهما بهزا الاسلوب الموجود فى المقال فان هزه الاساءة لا تصدر من باحث وانما من شخص له مواقف شخصية ومغبون ……
رابعا : اما الانتكاسة فى الدولة انما حدثت نتيجة للتحديات الجسام التى واجهت الثورة المهدية فهى كانت تواجه الدول الاستعمارية بريطانيا ومصر وتركيا وايطاليل فى الشرق بالاضافة الى التحديات الداخلية
خامسا : الثورة المهدية والفكرة ظلت وستظل باقية وهو ما تنبا به الامام المهدى وخليفته لانها تحمل عوامل البقاء
اخيرا اقول لكاتب هزا المقال فليكن عادلا ان لم يستطتع الحياد فليات بالايجابيات والسلبيات ………….. ونحن لن نقبل بمعايير وهمية للحكم على الثورة التى بحق هى خير منحة فى تاريخ السودان وشرف لكل سودانى اصيل .
ونحن لن تلين لنا قناه ولن يكمل مدادنا فى اجلاء الحقيقة والدفاع عن مكتسبات تاريخنا وخاصة الثورة المهدية
حقيقة هذا موضوع يستحق الوقوف عنده كثيرا .وهكذا كل تاريخ السودان .
وهكذا مجمل المثقفين السودانيين يملؤون تاريخ السودان بالخرافات .وهذه الصحيفة التي تسمي نفسها حريات ولا تمارس ايه حرية
فهي تنشر كل ما اتفق مع موقفها اما المخالف فلا حظ لها من النشر. فقد كتبت تعليقين. الاول علي مذكرة الجمهوريين وقلت فيها صمت دهرا ونطق …… -حذف التعليق. الثاني علقت علي مقالة الرائع الطاهر ساتي عن موقف اتحاد المزارعين للبذور الفاسدة. والغيت المقالة نفسها . فهل هنالك ممارسة للدكتاتورية اكثر من هذا
وشكرا
ابراهيم الامير
بسم اللة الرحمن الرحيم
ردا على ما كتبة صفوان رستم فى حق الامام محمد احمد المهدى و خليفتة الخليفة عبد اللة بن السيد محد
عجبت لمن كتب هذة الاسطر وفكرتة وظنة بنفسة اذ اننى اراة ضعيف الفكرة عاجز التصرف حنى فيما يقول ويظن وعجبت اكثر من ادعائة المعرفة بالكتاب والسنة حيث انة ياتى ببعض النصوص ويعجز عن ادراك مدى هذة النصوص وفهمها ولم اكن ذو رغبة فى الرد علية لو انة تحدث فى شىء اخر ولكنة طرق بابا يمس بعضا
اولا حاول فيما كتب تجريد المهدية عن ثوريتها مؤطرا للثورة ومكرسا لمفهوما بشروط هو يسميها بالمعايير العلمية للثورة ولم يحدد لنا تلك المعايير ونحن نقول ان المهدية دعوة ومرحلة الثورة جزءا منها وقد انحصرت الدعوة المهدية فى احياء الكتاب والسنة المقبورين والغاء الطرق الصوفية وسلوكياتها المختلفة واتخاذ وجهة موحدة فى الدين وترك كل ما لحق بة من شوائب والعودة الى الاصول وهذا المنحى صحيح فى حد ذاتة لان الاسلام هو ما جاء بة الكتاب والسنة وان الطرق الصوفية قد ابتدعت كثيرا من الاشياء لا علاقة لها بالدين لا من قريب ولا من حتى البعيد ومن امثلة ذلك اعتماد الناس على الشيوخ فى اشياء من الاوجب فيها الاعتماد على اللة عز وجل ورأينا كم من ضلال حدث بسبب ذلك كذلك منع المهدى بعض الممارسات العبادية مثل استخدام النوبة مثلا واعتبارها اسلوبا من اساليب الذكر اولا لانها لم يكن لها اصل لا فى كتاب ولا سنة وفيها الكثير من ضياع الزمن والتاثر بايقاعتها دون التاثر بالمعانى اذ تجد الحلقة تدور حتى اخر الليل والذاكرين يرددون اسما او اسمين من اسماء اللة الحسنى مع حركات الجسم الشديدة والايقاع الشديد او ترديد لفظ الجلالة دون تركيز على معناه ويخرج الذاكر من ليلة الذكر بحصيلة قليلة من المذاكرة والتفكر كان الاجدى من ذلك التسبيح فى هدوء ومناجاة الخالق فى خشوع لا يخالطة طربا ولا ايقاع وهذا هو السبب فى ان يتجة المهدى غربا لبداية دعوتة اذ ان الاسلام فى السودان لة اسلوبين الاول اسلام قبابى يعتمد على الشيوخ وبركاتهم وارائهم واعطائهم للطريق ودعواتهم وهذا الاسلوب ينتشر فى اواسط السودان وشمالة الاسلوب الاخر هو الاسلوب الكتابى ويعتمد على تربية الناس على الطريقة الاسلامية سلوكا ثم تحفيظ القران اكمالا لشخص المسلم وعلمة وينتشر هذا النوع فى غرب السودان المتاثر بالغرب الافروعربى والدفق الثقافى القادم من الاندلس فى اواخر ايامها لاحظت ان الاطفال فى وسط السودان اذا طلبت من احدهم تلاوة سورة من القران يتلوها مباشرة وان الاطفال فى غرب السودان اذا طلبت من احدهم تلاوة سورة من القران فانة يخلع نعلية ويجلس على الارض ثم يتلو اذا هناك اختلاف كبير فى الطريقة والتربية فكانت هذة الارضية هى ما يبحث عنة الامام المهدى لذلك رغما عن انة من الشمال الا ان غالبية اتباعة من الغرب ونجد ان اهل الوسط والشمال هم اكثر من ناكفوا المهدى فى دعوتة اضافة للحالة الاستعمارية الظالمة الجاثمة على صدور السودانيين وكل ذلك كان سببا للثورة والتصرف حيالة كان ثورة بكل المعايير اذا فالمهدية دعوة ثم ثورة
يتطرق كاتب الاسطر الى ان المهدية لم تكن شيئا جيدا واصفا اياها بالانتكاسة الانسانية ونحن نقول ان المهدية كانت على العكس مما تصف فهى وحدت بين كثير من السودانيين وبشكل غير مسبوق واقرب للمستحيل وشبية بالمعجزة وركزت المهدية على جمع الناس فى الصلوات الخمس وحلقات تلاوة الراتب المتكون من جملة ادعية ماثورة عن النبى ص فيها لغة راقية ورفيعة ثم تلاوة حزب من القران بعد كل صلاة فجر وعصر ثم انها جمعت الناس من اجل الجهاد فى سبيل اللة والموت معا فى شان اللة ثم ان المهدى لم يات بشى من عندة كاضافة فى الدين الاسلامى وانما جاء بتصحيح للمناهج المتبعة حبث انة قال لكل مقام مقال ولكل زمان واوان رجال فالغى المذاهب الاربعة رغما عما فيها من جهد معتبرا ان هذة الاجتهادات يجب تجديدها لانها اصبحت قديمة وبالية وهذا الاتجاة صحيح مثلا هناك اية فى القران (( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ))
اقول للكاتب هل تذكر التفسير القديم لهذة الاية مع ان العلم الحديث هو من اثبت ان مياة البحرين لا تختلط ويظل بينهما فاصل او برزخ اذا هنا كلام المفسر القديم اصبح لاغيا ثم فى ذلك دعوة لصناعة ر ؤية جديدة تتفق مع العصر
اما الناحية الانسانية اذكر الكاتب بغزوة الخندق حينما كان الرسول ص يربط حجرا فى بطنة من شدة الجوع والحالة الانسانية حينذاك وكثير من قصص الجوعى وردت ولا ننسى قصة عمر بن الخطاب والمرأة التى تضع على النار حجارة وتحركها حتى ينام اطفالها وهم فى انتظار الطعام الحجارة ثم ياتى عمر ليكتمل المشهد الانسانى وكان الرسول ص يقول (( ما جاع بيت فية الاسودان )) الماء والتمر ومعلوم ان هذا قليل بالنسبة للانسان وكل الرسل ومن تبعهم واجهو المشقات والصعاب وحتى القتل والطرد والتهجير الا تذكر ايها الكاتب قصة ال ياسر اللذين كان موعدهم الجنة الم تسمع من قبل (( فصبرا ال ياسر ان موعدكم الجنة)) الم تكن هذة حالة انسانية فريدة ام انها انتكاسة اقول لك ان هذة المشاق تسموا با صحابها حتى الجنة وهى ما تسمية انت انتكاسة انسانية
يقول مسطر السطور ان الفكرة تقوم على الكذب ولم يحدد كيف واستغلال سذاجة العامة واميتهم والبطش بالطبقة الواعية دون تحديد ردنا على ذلك ان المهدى طيلة حياتة لم يشهد علية الناس بالكذب وان اعتبرنا جدلا انة يكذب اقول لك لماذا كذب من اجل سلطة وجاة ومال انت لا تعلم ان المهدى حينما توفاة اللة كان راقدا على الا رض ولما رفعوة عنها كان خدة مليئا بالتراب مع العلم ان فى الخرطوم كانت هناك سراى الحاكم العام على الاقل كان يموت وهو راقد على عنقريب او سرير لم يكن هناك سببا للكذب لان كل ما يمكن الكذب لاجلة كان موجودا ولكن الامام المهدى كان عفبفا ونظيفا اما ان الناس كانوا سذجا فذلك يجافى الحقيقة لان هناك الكثير من العلماء صدقوا بالمهد ى واتبعوة وقصة الشيخ محمد عمر البنا استدل بها ها هنا واقول لك ان الشيخ البنا قدم من مصر بعد ان تخرج من الازهر الشريف ولم يقابل المهدى حتى ولكنة رغما عن ذلك ركب الجمل وسافر ليبايع المهدى فى قدير طواعية ورغبة وتصديقا اترى فى ذلك سذاجة ام استغلالا الم يكن الشيخ البنا من الطبقة الواعية اللتى تدعى بهتانا البطش بها كان الامام المهدى يحترم العلماء ولكنة يبغض علماء السوء والسلطان والمصالح الشخصية هؤلاء هم من واجهتهم المهدية
وتقول علاقة القائد تقوم على القدسية اى قدسية تلك لم تكن هناك قداسة وانما كانت طاعة تقوم على الحب والتصديق وحتى يومنا هذا اغلب السودانيون يحبون الامام المهدى ويعتبرونة اب السودان العظيم المحترم
اما ما تدعية بان الخليفة عبد اللة هو صاحب الفكرة فهذا غير صحيح لانة كان الاجدى ان يدعى هو المهدية ويقول انا المهدى خصوصا وان غالبية المؤيدين كانو من جهتة هو كانوا من غرب السودان فلو كان الامر يقوم على التامر فالاولى بصاحب الفكرة ان يتامر لمصلحتة اولا فاعلم ان مذهبك هذا خاطىء وسبق ان قرأناة فى كتب التاريخ فى المرحلة الابتدائية ولكنا وجدناة غير منطقى
اما ناحية تجاوز الفكر المضاد سواء كان مستعمرا او خائن يعمل مع المستعمر اولا لا اعتقد ان للمستعمر فكرا سوى ذلك الفكر المضاد للوطنية وقد تم تجاوزة والحمد للة فى كل بلدان الدنيا عربيها وعجميها وما زالت اسباب الجلاء قائمة حتى العراق وافغانستان اخيرا ومن تبع فكرا مرفوضا لابد ان يكون مرفوض حتى وان كان من ابناء الوطن العلماء
لم تجرم المهدية انسانيا ابدا ولم تجعل الانسان السودانى اداة لتحقيق مطامع انت لم تذكرها حتى المهدية سمت بالمشاعر الانسانية وصنعت هذا التعايش بين السودانيين وكونت التشكيلة المدنية الحاصلة الان فى السودان وام درمان اكبر مثال على ذلك ومن واجة المشقة واجهها فى سبيل اللة وما الجهاد الا المجاهدة وما المجاهدة الا بذل التعب وتحمل المشاق رجاءا وتصديقا وباذن من اللة عز وعلا فى الاية الكريمة (( اذن للذين يقاتلون الخ )) الم يظلم الناس فى السودان ابان فترات الاستعمار الم يكن الظلم سببا للجهاد حتى وان كان من اناس مسلمين الم تكن عبارة بانهم ظلموا سببا للجهاد ثم تصفهم بانهم افراد فقدوا الوازع الدينى هذا حديث مردود عليك بمجملة
لانهم كانوا مؤمنين وهناك حديث نبوى شريف بمعنى اذا رايتم احدا يتردد على المسجد فاشهدوا لة بالايمان
وقد كان الامام المهدى لا تفوتة صلاة بالمسجد وكان يؤم الناس فى الصلوات الخمس والجمعات وكان الخليفة عبد اللة خليفة المهدى يؤم سبعين الفا من المصلين لمدة ثلاثة عشر عاما حتى صلوات يوم استشهادة ولم يغب يوما واحدا ولا صلاة واحدة فنحن حسب حديث الرسول نشهد لة بالايمان حيث لا يجتمع الايمان والكذب فى قلب مؤمن واعلم ان ما تعرفة انت قائم على الخطا والتزوير المتعمد واعلم انك قد علموك ذلك فى الصغر فصار مثل نقش فى حجر ولم تسطع علية صبرا ولا تبديلا فانتهر نفسك يا هذا وتحقق وتفكر مليا عساك ان تجد على النار هدى او تاتى منها بقبس تستنير بة هذا الظلام
اما نيابة اللة فى الارض فقائمة منذ خلقة الانسان فلا تنسى ان اللة قال لملائكتة (( انى جاعل فى الارض خليفة)
فلا تتكلم جهلا بحقيقة الانسان وجهلا بنفسك فانت خليفة اللة فى الارض وان المهدى وخليفتة لم يكرسا لقداسة مزعومة ولم يدعيا نيابة اللة فى الارض كذبا كما تزعم عليهما انت وانما خلافتهم للة فى الارض هى صميم مهمة الانسان فى الارض وبنص القران الكريم
يقول الكاتب لذلك انهارت المهدية سريعا فما بنى على باطل فهو باطل مستخدما هذة العبارة فى غير موضعها واعلم بان المهدية ما زالت دماؤها حارة حتى يومنا هذا صحيح ان من قاموا بها ذهبوا الى رحمة ربهم ولكن اذهب فى كل انحاء السودان تجد مساجد الانصار ما زالت قائمة وحلقات تلاوتهم ما زالت قائمة وان فكرة المهدية منطقية حتى يومنا هذا وليس فيها تحريفا لكتاب ولا سنة انها ليست كثورة اكتوبر ولا حتى ابريل انها المهدية
ثم من انت لتجرد المهدى عن الفعل الشرعى الصحيح ما حرم المهدى حلالا ولا احل حراما تجردة انت من الفعل الشرعى الصحيح
وتستجدى فى مذهبك الظن بضعف العقول بقصة السبعين كذابا فلنفترض ان الكذابين الفا من قال لك ان المهدى منهم الا تخشى ان يكون هو الواحد بعد الالف ثم لم تاتينا بما يوكد انة منهم ولم تاتى باسنادات للحديث هل هو من مسلم ام البخارى واين بقية الاحاديث الواردة بحق المهدى المنتظر انت قلت ان المهدى حسب نص الحديث يملا الارض عدلا كما ملئت جورا وظلما وان مهدى السودان لم يملا الارض عدلا كلها فكيف يكون المهدى
هذا جهل منك باللغة العربية نحن نعلم ان الكسرة تعطى معنى والضمة تبدلة الى معنى اخر فى علم النحو ناهيك عن علوم البلاغة وابوابها
اظنك لاتعلم كيف يطلق الكل حينما يراد الجزء تقول يملا الارض كلها وانت تقصد الكرة الارضية ناسيا ان صاحب الرسالة الاسلامية لم يملا الكرة الارضية عدلا ولا حتى سيدنا سليمان ذلك اللذى سخرت لة الرياح والجن لم يملا كل الارض عدلا الا تستحى ان تطالب محمد احمد المهدى بذلك وتعتبرة شرطا لو لم يتوفر فية فهو كاذب ومجرم
ثم تستصحب معك حديثا نبويا اخر ( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار) وتدعى ان محمد احمد كذب على الرسول مرارا وتكرارا وتقول انة ادعى اخذة للتعليمات من الرسول ص مباشرة
انت حكمت على المهدى بالزج فى النار ايها البسيط الم تكن رؤى الانبياء حقا وبنص الحديث النبوى الم يقل ص ما معناة (( من رانى فى المنام فقد رانى حقا )) اذا كانت الرؤيا فى المنام هى رؤية حقيقية فلم لا يرى المهدى الرسول ص سوا فى المنام او حقا وتخوض انت فى ذلك وتعتبرة كذبا ومستحيلا وتحكم علية بانة من اهل النار جهالة وتطاولا على حكم اللة فى خلقة ثم تريد كذلك بما سبق من حجج واهية ووضيعة ومليئة بالجهل والغرض تريد ان تسوق الناس الى وصفة بالفاقد للوازع الدينى ويكون من لم يوافقك الرأى فى ذلك قد جانب الصواب والمنطق السليم وتكون العصبية قد تحكمت فينا
الم تفكر فى ان فكرتك ربما تكون معكوسة او مقلوبة وتكون انت كذبت على الرسول وجعلت رؤيتة مستحيلة فى مخالفة منك ونكران لقولة من رانى فى المنام فقد رانى حقا هذا المنطق لابد اعمى وعاجز جدا
فالامام المهدى رجل ورع جدا وصادق جدا ولم يوصف يوما بالكذاب عطوف جدا على من حولة صبوح ومهيب وتقى وقد نصرة اللة وايدة بكثير من المزايا والصفات جعلت الناس تلتف حولة وتصدق بة كما صدق صحابة رسول اللة برسول اللة ص ما كانو يبحثون عن نصوص فى كتب سماوية او اخبار ا فى السلف انما شاهدوة باعينهم وصدقوة واتبعوة ما بحثو عن اشياء ليقبحوة كما فعل الكفار اولئك اللذين حاولوا استجداء كل الافكار والرزايا والخبائث ليكذبوة ولكن اللة ناصرة الى يوم الدين نحن صدقنا بالامام المهدى لاننا وجدنا فية شبها برسول اللة سلوكا واخلاقا وورعا ودينا وجدناة متبعا لرسول اللة ص فاتبعناة وصدقناة ليس فينا كفور ولا جاحد واعلم يا اخى ان المؤمن صديق واعلم ايضا ان المنافقين لا زالوا والمكذبين لا زالو والمخذلين لا زالو منذ عهد الرسول ص وحتى هذة اللحظة واللة من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة اللة
رستم كفى ووفى بالمختصر المفيد.
مايسمى بالدولة المهدية اكبر اكذوبة في تاريخ السودان الحديث , المهدي بالفعل ادعى أنه (المهدي المنتظر) والخليفة التعايشي (فر) من ساحة المعركة في كرري وترك (خلفائه) ورجاله ولم يثبت الى النيل الابيض !
المهدي والتعايشي(خصوصا) مارس العنف المفرط والتصفية الجسدية لمعارضية مع صبغة عنصرية بحتة (أسألوا ما فعل في أهل توتي عقب سقوط الخرطوم).
حتى مجازره امتدت الى غربي السودان.
وبلاوي اخرى ,
يا اخ ابراهيم الامير لقد اطلت و لم تقل شيئا…انصحك بقراءة التاريخ من وجهات نظر مختلفة و المقارنة بينها..ما رايك فى التالى :
«أعلموا أيها الأحباب ان الخليفة عبد الله، خليفة الصديق المقلد بقلائد الصدق والتصديق، فهو خليفة الخلفاء، وأمير جيوش المهدية المشار إليه في الحضرة النبوية! فذلك عبد الله بن محمد، حمد الله عاقبته في الدارين، فحيث علمتم ان الخليفة عبد الله هو مني وأنا منه وقد أشار سيد الوجود، فتأدبوا معه كتأدبكم معي، وسلموا إليه ظاهراً وباطناً، كتسليمكم لي وصدقوه في قوله، ولا تتهموه في فعله فجميع ما يفعله بأمر من النبي، أو بإذن منا فحيث فهمتهم ذلك، فالتكلم في حقه يورث الوبال والخزلان وسلب الإيمان، وأعلموا ان جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب لأنه أوتى الحكمة وفصل الخطاب
خطاب المهدى الذى نشر فى اصقاع البلاد و فيه اشارة واضحة لان الخليفة معصوم واجب الطاعة ….ولا زلنا نسير وراء المهووسين