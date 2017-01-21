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    • أهالي قرية الكبره بسنار يطردون الوالي من منطقتهم

    June 17, 2013  

    5888(حريات)

    زار والي سنار احمد عباس مع وفد كبير لحكومته وبمعيته مستثمر سعودي منطقة الكبره بمحلية سنار في إطار خطته الاستيلاء على اراضي المواطنين بتلك المنطقه والبالغ مساحتها (17000) فدان .

    وإعترض مواطنو المنطقة الموكب الحكومي المكون من عشرات العربات لاسيما وقد اساء لهم الوالي بلفظ الاغبياء واضطر الموكب الى الرجوع بعد ان حطم المواطنون (3) عربات لم تستطع الفرار.

    وتأتي خطة الوالي ضمن سلسلة من الاعتداءات على أراضي مواطني ولاية سنار دون اي إتفاق او تسوية او تعويض .

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    التعليقات

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    4 تعليق على “أهالي قرية الكبره بسنار يطردون الوالي من منطقتهم”

    1. صدام هجانة في July 26th, 2013 5:57 am

      ارحل ياظالم

    2. ود هجانة في July 26th, 2013 5:59 am

      عرض اكتافم روحوا يلا شعبنا اصبح وامسى وظل كترتوها عليه الطل اكلتوه زمانك مما ولبستوه كذلك مما

    3. رمزي ودالخليفه في September 8th, 2016 7:27 pm

      احمد عباس صاحب الوجه القبيح
      كان ثقيلا علي قلوبنا
      الحمدلله الذي خلصنا من فتنته
      وانشاءالله عقبالهم جميع

    4. محمد عبدالمنعم في January 20th, 2017 6:15 am

      سدا منيعا يا وطن
      تبا لعهد السمسرة
      لو جا ثاني من جديد بنتصدا لي

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