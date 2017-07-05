المسكوت عنه في الحياة السودانية (2) : تاريخ الفايكنج في أوروبا سبق مملكة الفونج بخمسة قرون ولا توجد له سجلات مكتوبة
بقلم/ محمد قسم الله محمد إبراهيم
في العام 1505 إكتمل تأسيس دولة الفونج بالتحالف الشهير بين عمارة دنقس زعيم الفونج وعبد الله جماع زعيم العبدلاب ،وتلك كانت من أشهر التحالفات التي استولدت هذا الشئ الذي اسمه السودان حتي نجح المستعمر في (لملمة) أطرافه شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً وترسيم حدود في أطلس الجغرافيا لم يكن لسوداني واحد يد في حدود هذه الخريطة ولذلك لم تلبث هذه الحدود المصنوعة أن سقطت بانفصال الجنوب بعد خمسين سنة فقط من الزواج الكاثوليكي القسري الذي يذكرنا بزواج بيرثا ماسون والمستر روشستر في رواية شارلوت برونتي (جان إير)…
وإذا كان تاريخ الفايكنج في أوروبا قد سبق مملكة الفونج بخمسة قرون توجد له سجلات مكتوبة، فإنّ تاريخ دولة الفونج يكاد يكون مصدره الوحيد هو طبقات ود ضيف الله الكتاب الذي كُتبت مخطوطته في زمن السلطنة الزرقاء وهو كتاب موغل في المشافهة أو هو يحاول توثيق المشافهة_إن جاز لنا التعبير_ فمصادره شفاهية وسماعية تكاد حكاويه تبلغ الاساطير ولم يكتفِ الكتاب بالاولياء والصالحين لكنه تناول الشأن الإجتماعي لدولة الفونج وإذا اعتبرنا طبقات ود ضيف الله المصدر التأريخي لدولة الفونج علي مآخذه في صدقية رواياته فلنا أن نتأمل قول ود ضيف الله ويقال أن الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهارها من غير عدة، حتي قدم الشيخ محمود العركي من مصر وعلّم الناس العدة). وكان يمكن ان تبقي المرأة يطلقها زوجها فتتزوج غيره في نهارها إلي يوم الناس هذا لولا قدوم الشيخ محمود العركي من مصر أي لم يكن لا عمارة دنقس ولا عبد الله جماع ضليعين في أمور الدين والتغيير الديني في أبجدياته.
الذي أريد قوله انّ تحالفهما كان بغية السلطة والشاهد قول كاتب الشونة ما زالا عمارة وعبد الله كالاخوين، الا ان رتبة عمارة أعلي وأعظم من رتبة عبد الله، اذا اجتمعا في مكان، واما اذا غاب عمارة فيعامل عبد الله كما يعامل عمارة، ولم تزل العادة جارية في ذراريهم الي القضاء علي ملكهم) فالأمر لا يعدو كونه بحث عن السلطة وتوريث الذراري . وعمارة دنقس أورث منصب السلطان لإبنه عبد القادر وجاء بعده نايل بن عمارة دنقس حتي السلطان عمارة أبو سكيكين بعد خمسين سنه من تأسيس المملكة وفي عهده مات عبد الله جماع الشريك الثاني في الحكم الذي ذهبت السلطة بعيداً عنه إلي أبناء عمارة وبقي هو لا جلس علي الككر ولا لبس الطاقية (أم قرينات) وهو أمر لعمري صمتت عنه كتب التاريخ ومشافهات المجايلين ولعلها كانت مفاصلة أقسي علي الشيخ جماع من مفاصلة رمضان.ولعل ذلك مدعاة للتأمل في التوريث الذي اتخذ طريقه بيننا منذ ذلك الأوان ليورث ملكاً عضوضاً نقتفي أثره ونستحلي مذاقه حتي لحظة كتابة هذه السطور.
ولأنّ الشئ بالشئ يُذكر فكاتب الشونة هو الشيخ احمد بن الحاج أبوعلي وهو من قرية المسلمية التحق متأخراً بخدمة الإدارة المصرية كاتباً لشونة الغلال بعد سقوط دولة الفونج بثلاثة أعوام . وكاتب الشونة كتب تأريخياته السماعية وتركها مهملة حتي حققها الدكتور مكي شبيكة واعتبرها مرجعية عن تاريخ الدولة السنارية في معرض بحثه عن إبرة في كومة قش أو في معرض بحثه عن معلومات تشفي غليل الباحث عن أدبيات تلك الفترة الموسومة بالكمال في منهجياتنا المدرسية فحين ندرس ولم نزل بعد تلاميذ صغار في سنتنا الرابعة تتداعي لذاكرتنا الصغيرة فراسة جماع وفروسية دونقس وتتداعي عبقرية أسطورية هي (ماركة مسجلة) لنا نحن السودانيين دون أن يجرؤ تاريخنا هذا لإبراز ثآليل ودمامل تعتري هذا التاريخ الذي نصفه دوماً بالناصع..
نعم .. ولا ازال حين أُغمض عيناي اتذكر حصة التاريخ في مدرسة بخت الرضا في سنتي الرابعة في (نهر عنجة ) والمدرس يجتهد لتوصيل مقرر منقح كما تحمل طبعات الوزارة ولا ادري هل التنقيح يعني التدليس ؟! حينها نغمض أعيننا الصغيرة علي الفراسة والفروسية والعبقرية غير المسبوقة للسلطنة الزرقاء ببساطة لأن كتاب التاريخ لا يذكر لنا توريث عمارة دنقس السلطان لأولاده حتي يرثها أبو سكيكين بينما يقبع عبد الله جماع بعيداً ولم يذكر لنا كتاب التاريخ ذاته ماذا كان يفعل جماع بعد إحالته للمعاش الإجباري. وذات كتاب التاريخ لم يذكر لنا فتاة العنج فارعة الطول التي اسمها (سن النار) التي بلغت بها الجرأة يوماً _والحياء والخفر يومها موروث_ وقفت سن النار أمام عمارة دنقس تطلب مجامعتها بحثاً عن ذرية خير فأبي عليها عمارة دنقس خوف الخطأ في رواية هي أشبه بقصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز. والتسرِّي أوان العصر الفونجاوي كان يومها مباحاً في تشريعات الناس وإلي زمن قريب في رواياتنا أجدادنا.
وهذه الفتاة سن النار هي التي اندمجت حروف اسمها لتصبح سنار علي نمط التخريجات الشفاهية التي نمارسها بفجاجة حين نبحث عن أصول تسميات المدن والقري عندنا من كادقلي (الماء كاد يغلي) وإلي الدمازين (ده ما زين) وأمدرمان (أم عبد الرحمن) وغيرها من الفجاجة المُحرجة.
تمضي سرديات دولة الفونج حتي استيلاء قائد الجيش أبو لكيلك علي السلطة وانتزاعها من الملك الذي ادمن الخمر والمجون وتذكر سردياتها كذلك معارك الشيخ عجيب المانجلك حفيد العبدلاب مع ودعدلان ومخاطبات محمد ودعدلان مع الجيش التركي (لا يغرنك انتصارك علي الجعليين والشايقية فنحن الملوك وهم الرعية) وجاء إسماعيل باشا فلا عرف الملوك ولا عرف الرعية هزمهم جميعاً حتي دخل سنار دون مقاومة تُذكر وسلم له زعماء سنار بفروض الطاعة كما تروي كتب التاريخ وتنازل بادي السادس آخر ملوك السلطنه عن جميع سلطاته للأتراك وبايع السلطان العثماني في القسطنطينية.
وتاريخ مملكة الفونج ذاخر وهو ليس يوتوبيا بطبيعة الحال كشأن كل حراك مجتمعي لكن الملاحظ ان التقديس يطال هذه الحقبة الموغلة في الغموض من تأريخنا الذي انبجست منه أساسيات الحكم وتمظهر عبرها الراهن السياسي.
والمشافهة التي تكبلنا دوماً تنسرب منها الكثير من الروايات التي قد تُجانب الحقيقة. وقد تتجاوز إلي الأسطورة التي نعتنقها بكثير من التسليم والجزل الممتع حين نسردها جيلاً بعد جيل.. تتجاوز هذه الأسطورة حدود العقلانية والمنطقية كما نري بعض ذلك في طبقات ود ضيف الله الممتلئ بغرائب الحكايا علي ما في ذلك من إضمحلال لإستخدامات اللغة حتي تبدو اللغة العربية شيئاً آخر ومسخاً شائهاً. وفي الطبقات لا يتواني الكاتب مثلاً عن تكرار مفردة (فرخه) للمرأة السوداء وهنا لا أدعو لمجافاة واقع كان يعيشه أسلافنا بقدر ما أدعو للتأمل فيه من إستخدام هذه المفردة كمثال للدلالة علي العقلية السائدة وقتها. والطبقات حققه بروفيسور يوسف فضل ولا ادري كيف كان الكتاب مثقلاً بمتواترات المشافهة الأسطورية قبل ترميمات المدير الأسبق لجامعة الخرطوم. والحال هكذا لا ننفك من كوننا أسيري هذه المتلازمات الخيالية التي تجعلنا تحت قيد الماضي المتضخم الذي نواري خلفه سوءات فشلنا المتراكم .. هذا الفشل الذي يورثنا واقعاً كالحاً ندفع ثمنه أنا وأنت وأبكر العجلاتي.
نواصل..
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10 تعليق على “المسكوت عنه في الحياة السودانية (2) : تاريخ الفايكنج في أوروبا سبق مملكة الفونج بخمسة قرون ولا توجد له سجلات مكتوبة”
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الاستاذ محمد قسم الله شكرا بالإضافة لكتاب الطبقات هنالك شهادات رحالة مثل جيمس بروس و روبيني عن السلطنة الزرقاء و هما بلاشك لم يكونا الشاهدان الوحيدان فهنالك آخرين و ايجاد افدتهم سيكون مجهدا و هو جهد يجب علي المؤرخين انجازه. لا اظن اهن قد تم حفر اثاري ممنهج لايجاد اي نوع من الدلائل علي الاثارية و هذا عيب تتحمل الدولة و الجهات المختصة كالجامعات المسئولية عنه و عدم وجود جهد الحفر الآثاري لم يضيع علينا فقط سيرة السلطنة الزرقاء بل حتي التاريخ المسيحي للسودان و ما قبله. مثلا خرائب سوبا في شرق النيل مرمية كجثة و لم يجتهد اي باحث في الحفر فيها و لقد نهبت هذه الخرائب في العهد التركيو في زمان الحكم الثائي الاستعماري و من خرائب سوبا أخذ الطوب الذي بنيت به جامعة الخرطوم (السنتر) مدرسة الخرطوم القديمة القصر الجمهور واجزتاء من مستشفي الخرطوم و سراية الشريف الهندي. هل كان دق الطوب صعبا حتي يتغول الاجانب و الغزاة و الأهالي علي الآثار. انعدام الوعي الناتج من استشراء الأمية و فشل الدولة السودانية هما السببين الرئيسيين في ضياع التأريخ. و لو طالبنا الآن بحماية مناطق الآثار لوصفنا الناسبالمقولة الدارجة الناس في شنو و الحسانية في شنو. هي يا استاذ أحزان و طبقات من الفشل و ليست طبقات ود ضيف الله فحسب. لقد فك العلماءالابجدية الهيرغلوفية والمسمارية و السومرية و فشل نفس العلماء في فك شفرة المروية فلماذا؟ ببسطة لاننا كسودايين لم نظهر اهتماما بموروثاتنا و لقد اعتبر متعلمونا ان تاريخ السودان ابتدأ مع موجات التعريب و الأسمة و في أحسن الاحوال ابتدأ التاريخ عندهم من الفونج و هي ليست اكثر من فصل قصير في تاريخ ضارب في القدم. لكن نشتكي لمنو
خرائب سوبا قريبة من الخرطوم لماذا لا تكون تدريبا دائما لطلاب الآثار علي الحفر عشان ما يتعذروا بالامكانيات يا ها دي سوبا العنج قريبة و لكنها كما قلت لك فهي مرمية كجثة و لا احد يهتم بها. لا بل عند زيارتي للخرائب في السنتين 2010 و 2011 و جدت ان الدولة المسلمة علي زمن الكيزان قد اقتطعت الاراضي للمستثمرين العرب جنوب غرب المدينة القديمة و ليس بعيدا عن القصر الملكي الكاتدرائية. و حكي لي بعض عمال البناء عن ايجادهم لسراديب تحتوي آثارا و هم يبنون للمستثمرين العرب قصورهم و حدائقهم في ضفة النيل الازرق. البلد سايبة يا استاذ و ما عندها وجيع يا هو يكون عندك حكومة زي بتاعت الحرامية ديل بيحكموا لمدة 24 سنة و لا هم عندهم غير نهب موارد السودان و بيعها لاتفه انواع المستثمرين عليشاكلة المستثمرين العرب . فشل الحكومات و ضحالة فكرة الحاكمين و خفوت صوت المتعلمين هما مكمن الأزمة و لا اري حلا في الافق هو الإحباط و ليس غيره. لست آثاربا و لا مؤرخا لكني مهتم فقط عملت مدرسا و احاول الان الكتابة الروائية. فهل وجدت كلاما لآثارري سوداني من الأجيال الحالية فقط يحلم بإنجاز حفر و بحث و تنقيب؟ هل سمعت بأن الدولة وفرت مليم واحد من اجل حفر آثاري. و من لا يهتم بتاريخه يجب عليه عدم انتظار الآخرين بالاهتمام. السودان دولة فاشلة و مرمية كجثة تعفنت و انتاشتها الديدان و الهوام
لآل تنتظروا من حكومة لقطاء أن يهتم بالتاريخ، التاريخ عندهم كشف عوراتهم.
التاريخ يهتم بها المؤرخون والمثقفون أما للقضاء هم يريدون دفنها
عينة ملوك سنار الامويون
أما العينة الأخرى، فهي لأحد أفراد البيت الملكي القديم الحاكم بدولة سِنَّار، بكسر السين و تشديد النون (Sinnar)، أو ما يسمى بمملكة الفونج، أو السلطنة الزرقاء، التي قامت في معظم ما يسمى الآن بجمهورية السودان، و صاحب العينة هو الأخ المكرم مدثر بن قسم الله بن محمد بن قسم الله بن يونس بن صالح بن محمد الأمين، سليل الملك عمارة بن عدلان العَمْري الأموي، و قد اشتهر الملك عمارة الملقب بدونقس بن عدلان بإقامته لأول سلطنة إسلامية واسعة النفوذ في السودان، تمتد شمالاً إلى نواحي دنقلة، و جنوباً عند جنوب النيل الأزرق و بلاد الدينكا و الشلك، و شرقاً من بلاد البجة و تخوم الحبش، و غرباً حتى إقليم كردفان، وحكم البيت العَمْري الأموي لأكثر من ثلاثمائة سنة، منذ العام 1504م إلى 1821م. و انتهت دولتهم بدخول جيوش الترك إلى بلاد السودان، و ضمه لإمبراطورية محمد علي باشا.
و تذكر الروايات أن أسلاف ملوك الدولة السنارية فروا من بطش العباسيين سنة 132هـ / 750م، و اتجه بعضهم صوب بلاد النوبة و الحبشة، و هذا تدعمه روايات متواترة لدى المؤرخين عن تسرب بعض أفراد البيت الأموي إلى داخل تلك الأرجاء هرباً من بأس العباسيين.
و لما خفي خبر هؤلاء القوم عن كثير من الناس اليوم، إلا بعضاً من ذوي الألباب، و من بادر و اطلع على تاريخ السودان، فنورد هنا مقتبسات و نبذات من مراجع و مصادر مختلفة أشارت إليهم أو دلت عليهم، و هم كبقية عرب السودان، لم يحظوا بقدر كاف التدوين و التوثيق، نظراً لغياب أحوالهم عن مؤرخي العرب و إخبارييهم، فلم يشتهروا خارج نطاق البلاد السودانية، فمن بعد ابن خلدون (ت: 808هـ) و ما أورده عن تهاوي ممالك النوبة بيد العربان، لم يذكر أولئك العرب أحد من أصحاب التواريخ و التصانيف، فظلوا في غياهب النسيان، حتى أطل بعض المستشرقين، و الرحالة من الغربيين، فطافوا البلاد، و سجلوا مشاهداتهم و ملاحظاتهم بفهمهم الخاص، فكانوا سباقين لذلك في العصر الحديث، رغم ما شاب مدوناتهم من علل و مواطن زلل.
جاء بكتاب التنبيه و الإشراف للمسعودي ما نصه -بتصرف-:
“لما قتل مروان بن محمد بن مروان تفرقت بنو أمية في البلاد هرباً بأنفسهم، وقد كان عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قتل منهم على نهر أبي فطرس من بلاد فلسطين نحواً من ثمانين رجلاً مثلة، واحتذى أخوه داود بن علي بالحجاز فعله فقتل منهم نحواً من هذه العدة بأنواع المثل، وكان مع مروان حين قتل ابناه عبد الله وعبيد الله، وكانا وليي عهده فهربا فيمن تبعهما من أهلهما ومواليهما وخواصهما من العرب ومن انحاز إليهم من أهل خراسان من شيعة بني أمية، فساروا إلى أسوان من صعيد مصر وساروا على شاطئ النيل إلى أن دخلوا أرض النوبة، وغيرهم من الأحابش، ثم توسطوا أرض البجة ميممين باضع من ساحل بحر القلزم، فكانت له من مروا به من هذه الأمم حروب ومغاورات ونالهم جهد شديد وضر عظيم، فهلك عبيد الله بن مروان في عدة من كان معهم قتلاً وعطشاً وضراً، وشاهد من بقي منهم أنواع الشدائد وضروب العجائب، و وقع عبد الله بن مروان في عدة ممن نجا معه إلى باضع من ساحل المعدن وأرض البجة، وقطع البحر إلى جدة من ساحل مكة وتنقل فيمن نجا معه من أهله ومواليه في البلاد متسترين راضين أن يعيشوا سوقةً بعد أن كانوا ملوكاً،
فظفر بعبد الله أيام أبي العباس السفاح فأودع السجن فلم يزل فيه بقية أيام أبي العباس وأيام المنصور والمهدي والهادي فأخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير فسأله عن خبره.
فقال: يا أمير المؤمنين حبست غلاماً بصيراً وأخرجت شيخاً ضريراً فقيل إنه هلك في أيام الرشيد وقيل بل في أيام الأمين.”
ا.هـ.
و أيضاً جاء في تاريخ الطبري، في خبر هزيمة آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد:
“ومضى حتى قدم مصر ثم خرج منها حتى نزل منزلاً منها يقال له بوصير، فبيته عامر بن إسماعيل وشعبة ومعهما خيل أهل الموصل، فقتلوه بها، وهرب عبد الله وعبيد الله ابنا مروان، ليلة بيت مروان إلى أرض الحبشة، فلقوا من الحبشة بلاء وقاتلتهم الحبشة، فقتلوا عبيد الله وأفلت عبد الله في عدة ممن معه وكان فيهم بكر بن معاوية الباهلي فسلم”.
ا.هـ.
و أورد الخبر الماضي ذكره – مع اختلاف طفيف – كل من الإمام الذهبي و ابن خلدون في تاريخهما.
و لقد ذكر القزويني في كتابه آثار البلاد و أخبار العباد ما يلي:
“و جرى ذكر ملك النوبة في مجلس المهدي أمير المؤمنين، فقال بعض الحاضرين إن له مع محمد بن مروان قصة عجيبة، فأمر المهدي بإحضار محمد بن مروان، و سأله عما جرى بينه و بين ملك النوبة، فقال: لما التقينا أبا مسلم بمصر و انهزمنا و تشتت جمعنا، وقعت أنا بأرض النوبة، فأحببت أن يمكنني ملكهم من المقام عنده زماناً، فجاءني زائراً، و هو رجل طويل أسود، فخرجت إليه من قبتي و سألته أن يدخلها، فأبى أن يجلس إلا خارج القبة على التراب. فسألته عن ذلك، فقال: إن الله تعالى أعطاني الملك فحق علي أن أقابله بالتواضع.
ثم قال لي: ما بالكم تشربون النبيذ و إنها محرمة في ملتكم؟
قلت: نحن ما نفعل ذلك و إنما يفعله بعض فساق أهل ملتنا!
فقال: كيف لبست الديباج و لبسه حرام في ملتكم؟
قلت: إن الملوك الذين كانوا قبلنا، و هم الأكاسرة، كانوا يلبسون الديباج، فتشبهنا بهم لئلا تنقص هيبتنا في غير الرعايا.
فقال: كيف تستحلون أخذ أموال الرعايا من غير استحقاق؟
قلت: هذا شيء لا نفعله نحن و لا نرضى به، و إنما يفعله بعض عمالنا السوء!
فأطرق و جعل يردد مع نفسه: يفعله بعض عمالنا السوء!
ثم رفع رأسه و قال: إن لله تعالى فيكم نعمة ما بلغت غايتها، اخرج من أرضي حتى لا يدركني شؤمك!
ثم قام و وكل بي حتى ارتحلت من أرضه.”
و جاء في بحث لعوض خليفات باسم ( العرب والنوبة في صدر الإسلام ) ما يلي:
“هذا ولا يستبعد أن يكون رجال البجة باتفاق مع النوبيين قد غدروا بهؤلاء الأمويين تقرباً للعباسيين؛ حيث كشفت الحفريات الأثرية الحديثة عن قبور هؤلاء الأمويين الفارّين على طول الطريق الذي سلكوه من النوبة إلى ميناء باضع البجاوي”
و ميناء باضع يقع على ساحل إريتريا على البحر الأحمر.
و لعل في الروايات السابقة ما يؤيده لدى ملوك سنار من مرويات و مدونات، إذ اشتهر أن أسلافهم هبطوا بأرض الحبشة، و من ثم ضايقهم ملوكها، فاضطروا لتركها و التحول عنها إلى جهة أخرى خارج حدودهم.
و لقد ذكرت كتب التاريخ و الأنساب بعضاً ممن فر من الأمويين تجاه بلاد النوبة و الحبشة،
حيث نجد منهم:
1- عبد الله بن مروان بن محمد.
2- عبيد الله بن مروان بن محمد.
3- محمد بن مروان.
4- العاصي بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان.
5- لؤي بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان.
6- عبيد الله بن الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية.
ناهيك عن أهليهم و قرابتهم كما تدل النصوص على ذلك.
ثم نجد المؤرخ مكي شبيكة يقول في معرض حديثه عن أصل الفونج الأموي، و الأحرى أن ملوك الفونج هم من ينتسبون لبني أمية، فقال في كتابه السودان عبر القرون ص 62-63:
“و قصة الأنساب هذه تقودنا إلى أصل الفونج. و هم كبقية معظم سكان السودان الأوسط و الشمالي يرجعون بأصولهم إلى العرب و إلى بني أمية بالذات. و المصادر العربية تذكر أن بعضاً من أمراء بني أمية هربوا من مصر إلى بلاد النوبة و البجة عندما خر صريعاً في مصر مروان بن محمد آخر خليفة لهم، و كانت سياسة بني العباس ترمي إلى إبادة البيت الأموي. فلا غرابة إذا ما توغل بعضهم في مجاهل إفريقيا و قفارها خوفاً من سياسة الإبادة هذه.
يُرْوَى أن أميراً من هؤلاء، وفد على ملك النوبة و ناقشه في مسألة خروج المسلمين على قواعد دينهم، و طرده إلى مصر حتى لا تحل اللعنة ببلاده بقدوم هؤلاء الذين لم يراعوا قواعد دينهم.
والآثار في منطقة البجة كشفت عن مسجد في سنكات وعن آثار وقبور إسلامية منتشرة في الطريق المؤدي إرتريا.
ويمتد الزمن منذ سقوط الدولة الأموية إلى حين قيام دولة الفونج إلى نحو 750 سنة فلا بد أن زواج هؤلاء الأمراء الفارين بالإفريقيات أثر في ألوانهم وطباعهم وتقاليدهم، وجعل بعض الباحثين يشكون في هذه النسبة ومنذ أن نشر جيمس بروس كتابه متضمناً أخبار سنار في رحلته لاكتشاف منابع النيل بدأ الجدل بمختلف النظريات عن أصل الفونج.”
و يقول المؤرخ ضرار صالح ضرار في كتابه هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل، ص349:
“ومع كل ذلك فإننا نرى أن بيت الزعامة الفونجية لا يعدو أن يكون من البيت الأموي وقد تزوج في عناصر أخرى مما جعل سحنة جماعتها سمراء أو سوداء أو زرقاء أو خضراء تبعاً لتفاوت السمرة في بشرة هؤلاء الأنجال.”
و قال أيضاً:
“و قد قام العرب في مختلف الأصقاع التي رحلوا إليها بالتزاوج بسكان تلك الأقاليم و نتج عن ذلك منهم الأسود و الأخضر و الأصفر و الأشقر و غيرهم. لهذا فانه ليس هناك ما يمنع أن يصطبغ الأمويون بهذا اللون الذي وجدهم عليه جيمس بروس وقال بسببه أنه يظن أنهم من الشلك.”
و بالفعل فإن أول من ألصق شبهة الأصل الشلكاوي الإفريقي بنسب ملوك سنار هو الرحالة الاسكتلندي جيمس بروس عند رحلته لاستكشاف منابع النيل في 1771 – 1772م، و أعقبه آخرون من المستشرقين ممن تكلموا في نسب ملوك سنار تنظيراً و تخرصاً دون دليل تاريخي و لا برهان موضوعي.
و نرى تحليلاً في هذه المسألة للدكتور عبد المجيد عابدين في كتاب البيان و الإعراب للمقريزي الذي قام بتحقيقه، فقال ص161:
” ومسألة موطنهم السابق الذي خرجوا منه إلى قلب السودان حيث أسسوا عاصمتهم سنار، هي مثار خلاف واسع بين الباحثين، ففريق يرى أنهم جاءوا من الحبشة، وفريق يرى أنهم من منطقة بحيرة شاد حيث الكانم والبرنو، وآخرون يزعمون أن لهم أصلا زنجياً.
ولم يعد للرأي الأخير ما يؤيده في الوقت الحاضر.
أما عن الرأيين السابقين، فلا ينبغي أن يؤدي أحدهما إلى الخلط بين الموطن الأصلي والأصل العربي، وسواء أكان موطنهم السابق بلاد الحبشة أم بلاد البرنو، فإن هذا لا يمنع من أن يكونوا ذوي صلة بأعقاب بني أمية الذين استوطنوا هذه الجهة أو تلك. والجدير بالذكر أن أعقاب بني أمية، قبل قيام سلطنة الفونج، كانت منهم طوائف أموية تحدثنا المصادر أنهم سكنوا بلاد الحبشة والبرنو.
ففي الحبشة “كان بنو أحمر، وهم قبيلة من بني أمية انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل”.
وفي منطقة البرنو يحدثنا أبو عبيد البكري، أن الكانم والبرنو يزعمون أن قوماً من بني أمية صاروا إليها عند محنتهم ببني العباس، ويؤيد ر. بالمر هذه الرواية بمصادر أهل البرنو أنفسهم.”
كما ذكر الدكتور محمد عوض محمد في كتابه السودان الشمالي
في معرض حديثه عن عرب السودان، و تفصيله في تاريخ ملوك سنار الأمويين، ما يؤيد ما سيق آنفاً عن هجرات أسلافهم و ما لحق بهم من مضايقات أدت لتنقلهم بين البلاد، إذ يقول ص253-254:
“و رواية الفنج أنفسهم عن نشأتهم الأولى تتلخص في أن أجدادهم من بني أمية التجؤوا إلى البلاد الحبشية بعد زوال دولتهم على أيدي بني العباس. فعاشروا الحبشة و صاهروهم. و قد احتج الخلفاء العباسيون لدى ملوك الحبشة لإيوائهم هذه الشعبة من بني أمية، فأدى ذلك إلى خروج هؤلاء الأمويين من دولة إثيوبيا و التجائهم إلى الجهات المتاخمة، و لعلها في الطرف الجنوبي من الجزيرة و سهل البطانة، هنالك تكونت تلك النواة و لم تزل تنمو و تتكاثر، حتى أصبحت من القوة بحيث تمكنت من غزو مملكة علوة و القضاء عليها.
و من المهم أن نذكر -و نحن بصدد هذه الرواية- أن دولة الفنج منذ تأسيسها كانت دولة إسلامية، لغتها العربية، و ليس لها أية لغة أخرى.”
ا.هـ.
و في الجملة الأخيرة تصريح بعروبة القوم، إذ كانت لغتهم و لغة الدولة التي أقاموها هي العربية، و يتجلى ذلك في مناشيرهم و كتبهم الموجهة لعمالهم و قوادهم.
و يذكر الدكتور يونس مؤنس في أطلس تاريخ الإسلام، ص353:
“ومملكة الفونج أول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية و إدارية ونظام قائم تظهر في السودان النيلي جنوب مصر”.
ا.هـ.
و يضيف أيضاً: “كانوا يدونون وثائقهم بالعربية و كانوا ينسبون أنفسهم إلى بني أمية”.
إحدى رسائل ملوك سنار في عهد الملك بادي بن دكين
و الجدير بالذكر هنا أن ذلك الحدث الجلل و الذي نجم عنه تسلطن الأمويين في أعماق إفريقيا، هو ذاته الذي أدى لأن يعتلي عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام الأموي عرش الأندلس في أوروبا، رغم ما لاقوه من مصاعب و مشاق. فلا غرو إذن إن وجدنا آثاراً تقر بأن بني أمية كانوا أهل رياسة و سياسة منذ القدم.
و من نوادر الزمان و عجائبه، أن دولة الإسلام في الأندلس و التي فتحها بنو أمية، قد أسقطها نصارى الإسبان عام 1492م، ثم أعقب ذلك قيام دولة أخرى للإسلام في بلاد النوبة النصرانية بقيادة بني أمية كذلك عام 1504م، و كان الفرق بين سقوط الأولى و قيام الثانية 12 سنة! فسبحان الله الملك الوهاب، يؤتي الملك من يشاء و ينزع الملك ممن يشاء…
و من نافلة القول أن نشير كذلك إلى ما علمناه نقلاً عن المقريزي (ت: 845هـ) في كتابه الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، بأنه وجدت بأرض الزيلع و تحديداً بأوفات، أسرة حاكمة من قريش، يقول الإمام المقريزي –رحمه الله- ص86:
“ذكر الدولة القائمة بجهاد النصارى من الحبشة:
اعلم أن هذه الدولة قام بها قوم من قريش فمنهم من يقول: هم من بني عبد الدار، و منهم من يقول: إنهم من بني هاشم، ثم من ولد اليوم الجبرت، و هي من أراضي الزيلع و استوطنوها و أقاموا بمدينة أوفات، و عرف جماعة منهم بالخير و اشتهروا بالصلاح”
انتهى من كتاب الإلمام للمقريزي.
فالظاهر من هذا النص، لأحد أئمة التاريخ الثقاة، و آخرين من قبله، أن تلك الأرجاء من أعماق إفريقيا، سواء بأرض الحبشة، أو النوبة، أو البجة، فقد اعتلى فيها أفراد من قريش و غيرهم من العرب تخت السلطنة، و حازوا صولجان المملكة، و هذا ما نجده كذلك في إشارات الإدريسي و ابن خلدون لملوك غانا من بني الحسن بن علي بن أبي طالب –رضي الله عنهم-!
أما عن عمود نسب ملوك سنار العَمْريين الأمويين، فتشير رواية ذكرها المؤرخ الشيخ الفحل بن الفقيه الطاهر أنهم من عقب: سليمان بن عمرو بن هشام بن عبد الملك، و ذكر الفحل في تاريخه (ص86-87) كيف أن سليمان هذا نجا من العباسيين و أقام في بلاد البرون، على التخوم الغربية للحبشة.
لكن أغلب الروايات لدى البيت الملكي السناري، و عامة مدونات النسب المحلية، فإنها تجعل ملوك سنار من عقب: عمرو بن سليمان بن عبد الملك، و هو الأصح عندنا، خصوصاً أنه اشتهر في التسمية القديمة لملوك سنار أنه يطلق عليهم العَمْريون نسبة لعمرو بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، كما أن لسليمان بن عبد الملك ولد اسمه عمرو، و انظر في ذلك نسب قريش للزبيري ص166.
و أما الشيخ الصديق بن أحمد بن حضرة صاحب ثالث أقدم مدونة مكتملة في تاريخ السودان، فيقول (ص209)، أن العمريين “بفتح العين و سكون الميم فهم آل سليمان بن عمر بن سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي”. فهو يوافق ما ذكرته المدونات المحلية، خصوصاً مخطوطة نسب العرب في السودان للسمرقندي، و مخطوطة أنساب العرب لمحمد بن النور الجابرابي، اللتان تعدان من أقدم ما ألف في أنساب أهل السودان.
نسخة من مخطوطة أنساب العرب في السودان للسمرقندي، بها معلومات عن تاريخ و نسب ملوك سنار الأمويين
موقع مملكة سنار باللون الأزرق الفاتح
أما العينة التي نحن بصددها فرقمها هو M7186
و ختاماً نعرب عن امتنانا و تقديرنا للأخ العزيز حاتم عدلان الذي بذل جهداً موفوراً في إيجاد هذه العينة الصريحة لأحد ملوك سنار، و تحديداً من ذرية الملك عمارة بن عدلان، و الذين انحصرت ذريته بشكل ملحوظ، و يقتصر تواجدهم الآن بمنطقة شمال ولاية الجزيرة بوسط السودان، فجزاه الله خيراً و من شارك في إيجاد تلك العينات القيمة.
اخطاء وضلالات عون الشريف قاسم والمبتوريين وأدعياء المعرفة
هي سنة الله تعالى في الأرض (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أن تعلو همم رجال لتبغ الثريا وتمتد أيديهم بالخير أينما حلو ويكونوا نبراسا لمن بعدهم فيذكرهم الناس بالخير ويذكرهم الله في ملآ خير منهم, وجزائهم الأكبر في يوم لا يضل فيه الله ولا ينسى, وهي نفسها سنة الله تعالى في أقوام ما اتبعوا كتاب الله ولا سنة نبيه فلم يعرضوا عن لحوم البشر ولم يكفوا عن الغيبة والنميمة ونشر الأباطيل والأكاذيب لكي ينالوا ممن رفع الله مكانتهم برحمة وفضل من عنده وهم في ذلك إما متعمدين وفي طريقهم لكي يتبوؤ مقعدهم من النار إن لم يتوبوا إلى الله ولم تشملهم رحمة الواحد الأحد وإما مخطيئين وساهون ينقلون الكلام كالبغبغاوات ولا يفقون من الأمر شيء وهذا لا يعفيهم فلقد حذرهم الله في كتابه الكريم من نقل الإفك والتأثيم بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) والخوض في أعراض الناس وأنسابهم جهلا لم يشفع لحسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينال ما نال غيره من حد القذف في حادثة الإفك وما هو إلا ناقل للكلام غير مقتنع به, فهذه حكمة الإسلام تقتل الفتنة في أول أمرها ولا تهاون فيها ولا تفريط, ونحن على سنة نبيه سائرين لنلجم كل دعي للمعرفة أفاك ينال من أعراض الناس ومن أنسابهم يدعي المعرفة والسيادة في العلم وما هو إلا كمن قال الشاعر :
اذ ما الجهل تفشي بقوم
مسخت قرودهم اسودا
فأف من الحياة وأف مني
وأف من زمن رياسته خساسة
أما حكم غير المسلمين من يهود وصليبيين فيختلف على نحو غير ما ذكرناه (فليس بعد الكفر ذنب) وإن كانوا قد تفننوا لما يملكون من مال وعلوم في أساليب الدعاية والإضلال, في نشر كثير من ضلالاتهم عبر التاريخ الإسلامي فلم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين ولم يسلم منهم هارون الرشيد وهو الملك العادل يغزو عام ويحج عام ليصوروه ويعيدو إنتاجه في كتبهم ومسلسلاتهم على أنه زير نساء يعشق الخمر والغناء ولم يسلم منهم خليفة المسلمين عبدالحميد الثاني أسد الإسلام من ضحى بكل ما يملك من أجل القدس ليصوروه الديكتاتوري الجاهل ويرفعوا مكانة أخوانهم اليهود على أنهم هم الأبطال المحررين ولم يسلم منهم حتى في زماننا هذا آل سعود ملوك الجزيرة العربية ممن أنفقوا المليارات حول العالم يبنون المساجد ويعلمون الناس الدين والتوحيد ويحفرون الآبار ويغيثون الملهوف والضعيف والفقير بلا شعارات وكثرت عويل ليتصيدوا بعض الأخطاء لأمير هنا وأمير هناك و لو وزنا هذه الأخطاء وقارناها مع أخطاء لحكام عرب من أدعياء الثورية والتقدمية ممن سفكوا دماء الملايين وسرقوا ونهبوا المليارات وافقروا الشعوب وجوعوها وفعلو الأفاعيل وراء شعارات لم تسمن ولم تغني من جوع ولم تحرر شبر أرض من بلاد المسلمين لوجدناها لا تساوي جناح باعوضة أمام أطنان من الضلالات وهكذا تسير سنة الله في الأرض وهذا قليل من كثير لعشرات بل مئات الأمثلة.
ولم يكن حظ السودان بأقل من ذلك من محاولات متعمدة لتشويه الحقائق, والتاريخ السوداني يحفظ بعثات يهودية مثل زيارة روبيني الشهيرة لبلاط الملك عمارة ابن عدلان أو زيارة الصليبي جيمس بروس للسودان أو كغيرها من الزيارات والبعثات يأملون فيها بأن يعيدوا أمجاد الصليب في السودان ليتفاجئوا بأن الصليب و بلا رجعة قد ولى من أرض السودان وبطبيعة الحال يأتي السؤال من كسر الصليب وأخذى الشيطان في بر جزيرة العرب الغربي فيأتيهم جواب يصم آذان الشيطان وأعوانه أنهم نفر من بني أمية أسمهم في السودان الفونج فلقد هزم ملكهم عمارة عدلان آخر ممالك الصليب في وسط أفريقيا الشرقي ورفع أول دولة إسلامية في وسط وشرق أفريقيا فتزداد الحسرات وهم يرفعون التقارير إلى ممالكهم في الغرب بأنهم هم انفسهم من كانوا في بلاد الأندلس يعمرونها بالقرآن أبناء امية وينشرون الإسلام في القارة الأروبية ولكن هذه المرة في أفريقيا ( وأن المفارقة أن الاندلس سقطت في عام 1498 وقامت دولة الإسلام بيد الملك عمارة الأموي في العام 1504 فكانت حكمة الله أن يعوض المسلمين عموما والأمويين خاصة هذه بتلك في فترة 6 أعوام ) هم أنفسهم من هزمونا وما تركونا نتهنى بنصرنا عليهم في الأندلس, وتخرج التقارير بعد ذلك لكي ينالوا ويشوهوا من حقيقة وتاريخ ابناء أمية في السودان فلقد علم الصليبي جيمس بروس بأن بالإسلام والعروبة تلتف القبائل حول ملكهم في سنار فأخذ يؤلف النظريات الغريبة عسى تجد من المبتوريين وادعياء المعرفة والفتنة من يتلقفها ليكيد بذلك على من كادوا نحورهم برفع راية التوحيد وكسر صنم الصليب متبعا بذلك سنة من ذكرناهم من المشوهين والمخربين, هلك جيمس بروس النصراني الصليبي مودعا هذه النظريات الغريبة في كتاب لا يسمن ولا يغني من جوع ارخص من المداد الذي كتب به, ولكن لم تنتهي الحكاية هاهنا فلقد كان الصليبي جيمس بروس من الذكاء والدهاء ما مكنه من أن يعرف بأنه سوف يأتي يوما يتصيد فيه المبتورين مثل هذه المقولات ومثل هذه النظريات لتدب فتنته من جديد ويطل قرن الشيطان في بر جزيرة العرب الغربي (ارض السودان) فكان له ما كان وهنا نأتي إلى بيت القصيد.
ما دفعني لكتابة هذا المقال أن الآلاف من أبناء هذا الوطن يحملون كتاب دعي المعرفة البروفيسر عون الشريف قاسم (عليه رحمة الله) وكأنه دستور منزل وصك غفران تبنى بكلماته أصول الأنساب وتتشعب الشعوب وتتحزب الأحزاب كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لما لا وهو السفر الضخم المكون من العديد من المجلدات المزيل لقب مؤلفه ببروفيسر وهي أعلى الشهادات الاكاديمية فيقول القائل قال عون الشريف قاسم ولم يقل عون الشريف قاسم وكأنه هو وما هو بهو وما هو في الحقيقة إلا الهوان نفسه وارزله (فيما اورده من ضلالات نرد عليها أما في سائر أمره وعلمه فلا شأن لنا به ), لم أكتب هذا المقال إلا لكي أبصر الملايين من السودانيين بأن من أعتمد على هذا المؤلف على أنه سفر نقي خالص فعليه أن يراجع كل حساباته ولم أجرء على الكتابة إلا لأني أملك من الأدلة ما يضحد ما انا بصدد الرد فيه على شبهاته ومن ثم أخيرا فأن انساب وأعراض عشرات الآلاف من أبناء هذا الوطن بل من أبناء بناة ومعمري وفاتحي هذا البلد لن تكون العوبة في كتابات كائن من يكون وإن نال من الشهادات العلمية ما نال.
وفي ردي على عون الشريف قاسم سأتناول ثلاثة محاور في حديثه عن قبيلة الفونج الأمويين وهي القبيلة التي بقيادتها تم فتح السودان وتحويله من دولة مسيحية إلى دولة إسلامية ونشروا فيها العروبة, ووزعوا الأراضي على القبائل وحددوا سكناها ومناطقها إلى يومنا هذا, وكسوا الكعبة وعمروها, وكونوا وجدان السودان واصالته الحديثة وجدهم الأكبر هو الأمير الأموي سليمان بن الامير عمرو بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي وجدتهم الأولى هي فنجة ابن الملك بودي والرد بالتحديد هو على مقالته عن قبيلة الفونج ضمن موسوعته المعروفة بأسم موسوعة القبائل والأنساب في السودان وأشهر أسماء الأعلام والأماكن (تتكون هذه الموسوعة من ستة أجزاء يمكن الحصول عليها من المكتبت او البحث في الانترنت لقرائة المقالة )
أما المحور الأول في ردي عليه هو ابتدائه بتعريفه عن قبيلة الفونج بقوله (الفونج قبيل من الناس بمنطقة جبال النيل الأزرق) ولا يخفى على القاريء الحصيف العالم ببواطن اللغة ما تظهره هذه اللغة من تقليل للمكانة ومحاولة إظهار أن الحديث عن موضوع نكرة ( قبيل من الناس) وكان يكفيه أن يقوم هم قبيلة كذا أو كذا كما كان يفعل بتعريفه للقبائل الأخرى ولا أظن بأن الفونج الأمويين نكرات خاصة في السودان لكي يقال عنهم أنهم قبيل من الناس فكلنا نحن من الناس والناس من آدم ولكن من أي فرع من الناس هم الفونج فإما أن يثبتهم بقوله إنهم قبيل من بني فلان أو من مجموعة فلان وإما أن ينسبهم للناس عموما فيجعل منهم نكرات لا يعرف لهم أصل وهذا ما ذهب إليه البروفيسر عليه رحمة الله بأن جعلهم نكرات وهم من حكموا السودان لأكثر من ثلاثمائة عام ولهم تواجد في السودان منذ أكثر من الف وثلاثمائة عام أي قبل المئات من القبائل السودانية الأخرى وكتب عنهم ما كتب من مؤلفات, ولكن في حقيقة الأمر لم يكن البروفيسر في مقولته هذه بروفيسر ولم يكن العبقري فلتة زمانه وإنما لم يكن أكثر من ناقل لترجمات كثيرة للصليبين في تعريفهم عن هذه القبيلة كمقولتهم a funj a, people who appeared وتعني بأن الفونج أناس ظهروا أو كمقولتهم The Funj are an ethnic group أي أن الفونج مجموعة عرقية وإن كنا نجد للمؤلفات الغربية العذر في تعريفاتها هذه وهي تنقل كل المعرفة من المبشرين والرحالة الأوائل أمثال جيمس بروس النصراني وغيره ممن امتلأت قلوبهم بالحقد على فاتحي السودان ورافعي راية التوحيد فيه, فما هو العذر الذي نجده للبروفيسر عون الشريف قاسم وهو يصف من كانوا يوم من الأيام اسياد أسياد أجداده ممن كانوا يعرفون اسيادهم في سنار وهو أيضا يعرفهم حق المعرفة وإن كان قد تكبر على الحقيقة أي عذر نجده له وأحفاد الملوك لا يزالون أحياء يملئون الأصقاع من اقصى السودان إلى أقصاه يقولون بصوت واحد وبتاريخ واحد نحن قبيل من بني أمية سادة العرب ومن ملوك قريش فمن أنت يا دعي المعرفة لكي تصفنا بقبيل من الناس دون إثبات للنسب ولنا في ذلك تفصيل في المحور الثالث لمقالنا هذا.
أما المحور الثاني في ردي على دعي المعرفة البروفيسر عون الشريف قاسم فهو استرساله في الغي والضلال حينما أخذ بذكر النظريات المبتورة وقوله (وقد دار جدل كبير بين الباحثين حول اصلهم) ويقصد أصل الفونج وهنا لدي وقفة واستفسار من هم هؤلاء الباحثين الذين يقصدهم عون الشريف قاسم ومن سار على نهجه من المبتورين سواء من السابقين له أو من اللاحقين من هم هؤلاء الباحثين ومن أين أتوا وما هي نظرياتهم, بالطبع أشهرهم جيمس بروس المستكشف الصليبي الاسكتلندي و مؤلفه “The discovery of the source of Nile” أكتشاف مصادر النيل والذي جاء بنظرية الأصل الشلكاوي الشهيرة, وهنا أدعوكم لكي ننسى جيمس بروس قليلا وللنسى معه المرحوم عون الشريف قاسم.
واسمحوا لي بأن نغوص في بطون الكتب ومراجع التاريخ, لنتصفح نظريات أخرى عن قبائل أخرى ونستكشف جوانب أخرى من الكيد أو الجهل الصليبي نحو قبائل السودان, ومنها عباراة للكاتب القس الانجلكاني ترمنجهام في اواسط القرن التاسع عشر من كتابه الإسلام في السودان وهو يتحدث عن نظرية تعارض الأصل الشريف العباسي لقبائل الشايقية وهي الحقيقة المسلمة والمعروف لدى جميع السودانيين ليأتي بنظرية غريبة لا أصل لها وبأنهم من أصل بجاوي من شرق السودان مستندا على بعض الشواهد ليس هذا المقام مكان ذكرها وتفصيلها وهذا أيضا يدفعنا للحديث عن نظرية ثالثة وأصل ثالث يضاف للأول العباسي والثاني البجاوي وهي النظرية التي ابتدعها الباحث الإنجلييزي مكمايكل المعروف حينما ذكر بأن الشوايقة هم من أصل غير عربي وهم في الحقيقة بشناق أي من البوسنة والهرسك ومن معهم من البانيين واتراك من بقايا جيوش السلطان سليم الفاتح وهذا غير النظريات النوبية والمروية القديمة كنظرية فيرن الالماني 1841 عن أن اصلهم ليسو بعرب وانهم من قدماء المصريين من جيوش وعبيد ابسمتيك وغيرها من الهرطقات فارغة المضمون ولم تكن باقي القبائل السودانية بأقل حظ من مثل هذه الترهات وما نظريات مكمايكل عن قبيلة الجعليين الخلص اولاد عرمان ببعيدة عن الاذهان والتي تأخذهم أيضا بعيدا عن الأصل العربي العباسي المعروف والموثق لدى السودانيين لتجعل منهم نوبة مستعربين حينا وبجة حين آخر وقس على ذلك عشرات الكتابات والمؤلفات والنظريات التي تطعن تارة هنا وتارة هناك في هذه القبيلة حين وفي تلك القبيلة حينا آخر والأمثلة على ذلك بالعشرات, إذا عبارة ( دار جدل كبير بين الباحثين حول اصلهم ) وعبارة ( اختلف المؤرخون حول اصولهم ) ليست حكرا فقط على قبيلة الفونج الاموية وإنما هي موجودة في بطون الكتب وقد اصابت سهامها تقريبا كل قبائل السودان, ومثل هذه الهرطقات المدسوسة والمبطنة في هذه الكتب (لم تزحزح قناعاتنا البحتة بعباسية بنو عمومتنا من جعليين وشايقية ومن أصالة أي مكون سودني إفريقي كان أم عربي وفق ما يورده نسابوا القبيلة عن أنفسهم) ولكن ما الذي جعل هذه العبارات وكأنها حكر فقط على الفونج بنو أمية في السودان وأنهم هم وحدهم من اختلف الباحثون حول اصلهم رغم وجود كل تلك النظريات عن القبائل الأخرى التي ذكرناها والتي لم نذكرها, حتى جعلت من كل ساقلط ولاقط من هنا وهناك يتشدق بأنه باحث وعالم وبروفيسر يتمنطق ويتفلهو في كلامه ناعقا بأن الفونج اختلف المؤرخون حول اصلهم وانهم كذا وكذا وهم كلهم في حقيقة أمرهم ليسو سوا بقبقاوات يرددون كلام مبتور واحد من أصل شجرة شيطانية واحدة امتلأت بالحقد بدل الإيمان والغريب في الأمر أن جيمس بروس هذا في القرن الثامن عشر وكتابه اكتشاف منابع النيل عام 1768 أقل شهرة بكثير وأبعد تاريخا من كتابي كل من هارولد مكاميكل المفتش الإنجليزي المشهور في السودان تاريخ العرب في السودان عام 1922 وكتاب القس ترمنقهام الاسلام في السودان عام 1949, أو حتى الرحالة الألماني فيرن الذي زار السودان عام 1840-1841, نعم ان كتاب جيمس وتاريخه البعيد أقل شهرة بكثير وهنا نعود لنسأل لماذا اشتهرت نظرية جيمس عن الاصل الشلكاوي للفونج ولم تشتهر نظرية مكمايكل او ترمنجهام عن الاصل البجاوي او النوبي للكرام بنو العباس في السودان من هذا الذي بحث عن الكتب البعيدة وترك القريبة ليثبت الشر في قبيلة وينفيها عن أخرى من هذا و لماذا وما هي خفايا نفسه الشيطانية وأحقاده الجهنمية, وهنا تأتي الإجابة لمعرفة هذا الأصل الشيطاني ومعرفة حقيقة هؤلاء البغبغاوت, أما الأصل الشيطاني فهو كاتب مبتور لم اتمكن من معرفته سمحت له الظروف بأن يكون له دور في وضع مناهج التعليم ولعله من بخت الرضا ولعله من غيرها فجائت كتب التاريخ السوداني والتي تدرس في المدارس بهذه العبارة السخيفة المبتذلة تدرسه أجيال بعد أجيال حتى صارت عبارة اختلف الفونج عن أصلهم كأنها هي الحقيقة الخالصة التي تخصهم هم وحدهم دون باقي القبائل رغم أن كل القبائل السودانية مختلف في أصلها على نحو ما اورده المستكشفون الغربيين والغريب أنه لم يراجع هذا المنهج أحد طوال هذه السنين ودون أن يتسأل أحد إذا كانت هناك نظريات أخرى عن قبائل اخرى في كتب أشهر من كتاب جيمس بروس هذا, وبهذا نجد أنه من باب الأمانة العلمية إنه إما أن تذكر هذه النظريات كلها في مناهج التعليم عن شتى القبائل وإما أن تترك كلها, حتى لا يأتي من يأتي متسائلا لماذا تصيدتم فقط قبيلة الفونج الأموية وذكرت هذه النظريات حولها وأهملتم باقي القبائل وباقي النظريات مع أنها كلها موجودة في مؤلفات أحفاد الفرنجة وحينها لن نجد إجابة لهذا السؤال سوى أنها من فعل مبتور لا اصل له امتلأ قلبه حقد على أسياده وملوك اجداده فتصيدهم على نحو ما ذكرناه فكبرت الشجرة الشيطانية في عقول التلاميذ وأينعت ثمارها وهي البذرة التي بذرها الصليبي جيمس بروس منذ أكثر من 250 سنة (الم اقل لكم بأنه ذكي), أينعت هذه البذرة الشيطانية بعد أن تلقفتها بالرعاية أيدي قوم من بني جلدتنا يسقونها بأنهار الحقد الدفين وما كان للمبتور هذا واضع مناهج التعليم لكتب التاريخ بأن ينجح لولا أن أيدي أخرى من مبتورين آخرين امتد له تشد من أذره وترفع من همته وغذتها ايضا موقف سلبي لأبناء أمية في السودان احفاد ملوكه وسادت سادته وهم يتركون السنين تمر بعد السنين ومناهج التعليم تتغير وتتطور وهذه العبارة الشيطانية لا تبارح مكانها دون أن يتحرك لهم ساكن ويجدوا من يلجم المبتورين ويوقفهم عند حدهم. وهنا عودة لبروفيسرنا عليه رحمة الله وأطالبكم بقرائة مقاله عن قبيلة الفونج في موسوعته المعروفة وقرائة نص تاريخ الفونج في مناهج التعليم السوداني واخبروني إذا كان هناك فرق بينهما انها العبارة نفسها (اختلف المؤرخون حول اصلهم ) وان اختلفت التعابير وصدقوني إن ما اورده البروفيسر هذا لا يعدوا نقل وان ما ملكه من معرفة للأجيال في هذا النص من موسوعته بمقدور أي تلميذ ضعيف المستوى في مراحل الأساس أن ينقلها نعم البروفيسر لم يؤلف النظريات ولم يبتدعها او يجمعها في كتاب كل ما قام به البروفيسر أنه صار واحد من البغبغاوات يردد ما ذكره المبتور مجهول الاسم في مناهج التعليم, أين البروفيسرية والعبقرية ليست لها اي مكان هاهنا والتي كان من باب أولى لها أن تراجع النظريات وتدرسها لتأتي بخلاصة استحالة مثل هذه الترهات وأن فاقد الشيء لا يعطيه (الم أقل لكم في عنوان هذا المقال أدعياء المعرفة )
( وفي حقيقة الأمر عبارة ما اختلف على أصلهم هذه إلا عبارة في كتاب مغمور نقلها إلى مناهج التعليم حاقد ابن مبتور فتناقلتها الرعاع وكأنها دستور )
ولكن الأسؤ في الأمر أن بروفيسرنا العزيز هذا كأن اسؤ من المبتورين الذين سبقوه وأشد فتكا منهم وتنكيلا في الترويج للأباطيل في موسوعته عند حديثه عن سادته الفونج الأمويين في أمرين اثنين, إنه حتى المبتورين وهم يذكرون النظريات يبدأون أولا بذكر النظرية الراجحة عندهم وهي الأصل الأموي الشريف ومن ثم ذكر النظريات الأخرى وفي نهاية مقالتهم على نحو ما هو موجود في مناهج التعليم يذكر المبتورين بأن الراجح هو الأصل الأموي كما تناقلته اخبار وكتب النسابة الوطنيين, وفي ذلك أعتراف منهم بأن أهل الحل والربط من الكرام أبناء السودان الوطنيين الأشراف منذ أيام سليل الأكرمين عبدالله القرين (جماع) وإلى يومنا هذا يعترفون بالأصل الأموي الشريف لملوكهم ولذلك ملكوهم عليهم وصارت فيهم دعوة المسلمين لاكثر من ثلاثمائة سنة (اللهم ولي علينا خيارنا) كيف لا وهم بفضلهم بعض فضل الله صارت الديار ديار إسلام واللغة العربية السائدة على البلاد وأن ما غيرها من النظريات هي ليست بالوطنية وهي من ترهات الأحقاد الصليبية, أما البروفيسر عون الشريف قاسم فلقد كان الأسؤ اولا حينما بدء بذكر نظريات الأصول الغير عربية ومن ثم ذكر الأصل الأموي والثاني أنه لم يرجح غلبة الأصل الأموي كما ذكره النسابة الوطنيين وبذلك نجد أن المبتورين السابقين لعون الشريف قاسم كانوا خيرا منه حيث أنهم يشككون القاريء في أصل الفونج الأموي ولكن في نهاية المطاف يجعلونهم أقرب للوجدان الوطني بذكرهم عبارة الراجح هو الأصل الأموي اما عون الشريف قاسم فلم يرجح أي رأي كما فعل من سبقوه ليترك القاريء في شك يجعله أقرب للوجدان الصليبي منه إلى الوطني وهو يختم العبارة بقوله (ولم يسفر البحث برأي قاطع حتى الآن ) (ألم أقل لكم ضلالات) من كل ذالك نجد أن هذا البروفيسر لم يجتهد حيث كان يحق عليه الأجتهاد وهو يؤرخ لقبيلة قدمت للسودان 27 ملك, لقبيلة فتحت السودان, لقبيلة علمت الناس الإسلام والقرآن ونشرته, لقبيلة وزعت الأراضي للقبائل ولم تحتكر, لقبيلة أثرت الوجدان السوداني وشكلت تاريخه الحديث, لقبيلة فيها كل معاني العزة والكرامة. وهنا استغرب كثيرا لأناس يقارنون بين هذا البروفيسر وبين سليل الأكرمين الفحل الفكي الطاهر الجعلي العباسي عليه رحمة الله وهو يطوف ارجاء البلاد ويقابل الأمراء والنظار والعمد ومنهم المك الناظر حسن عدلان ليكتب سفره الخالد وكتابه العظيم تاريخ واصول العرب بالسودان والذي أثبت فيه الأصل الأموي الشريف لأحفاد عمارة ابن عدلان وسليمان ابن عمرو الاموي في السودان حاله كحال العشرات بل المئات من الكتاب الوطنيين, ولم يكن كالناقل من كتب تلاميذ الأساس, وردنا لعون الشريف قاسم عليه رحمة الله أن نسب السادة أبناء أمية في السودان من الشرف ما يجعلك أنت وغيرك من المبتورين أدنى من أن تنالوا منه قيد أنملة لما لا هو النسب الذي حفظه الله بحفظ من عنده وحرم على العباد الطعن فيه وشرفه في السودان بشرف ومجد لم يكن لقبيلة أخرى غير الفونج الأمويين في السودان اليس هو النسب الذي كتبه السمرقندي أشهر علماء البلاد في ذلك الزمان في سفره المعلوم عن أنساب العرب في السودان بأمر من ملك السودان الملك عمارة ابن الملك عدلان ومن ثم أرسل هذا النسب لخليفة المسلمين في اسطنبول سليم الأول فأين انت وغيرك من المبتورين من هذا الشرف نسب يكتبه نسابة هوعلامة زمانه بأمر من ملك ليرسل لملك نور على نور وشرف على شرف أين أنت منه وأنت تنال من أنساب سادات ساداتك بل إن من كريم نور هذه القبيلة الكريمة أن بأمر هذا الملك الكريم حفظة أنساب أكثر قبائل السودان والتي ليست لهم مراجع لأنسابهم سوى كتاب السمرقندي الذي كتب بأمر من الملك عمارة فهذه القبليلة عمرت البلاد وحفظة انساب العباد, فسبحان الله من أعطى المبتورين ما اعطى من بيان استغلوه في نشر الأباطيل والضلال, حتى صار لهم من الفروخ ممن يطلون برأسهم بين الحين والآخر في هذا المجلس أو ذاك أو في هذا المنتدى أو ذاك, كحال ذلك المبتور في حوار يريد أن يثبت فيه عدم الأصل العربي للسادة بني أمية في السودان فسألته على ماذا تبني نظريتك هذه هل هي ابحاث ودراسات قمت بها أما أنها مجرد احقاد دفينة على اسيادك تصدر من عقلك الباطن يأزها الشيطان فيك أزا لتصادف هوى في نفسك فلم أجد له من الدراسات ما يدافع به عن حجته بل وجدته بغباء بغبغاء ينقل ما لقنه له المبتورين في مناهج التعليم وعندما سألته عن أصله وجدته مبتور يشك في أصله السوداني فقلت في نفسي لا ضير عليك وأنت المبتور وقلت له كيف لك أن تتحدث عن قبيلة وجودها في السودان يمتد لأكثر من الف سنة وحكمت السودان لأكثر من ثلاثمائة سنة ومن تلك اللحظة تيقنت بأن كل من يشككون في أصل الفونج الأمويين ليسوا سوا مبتورين لا أصل لهم يبحثون في فتات المائدة عن مجد زائف لا يتأتى لهم إلا بتغطية قرص الشمس لأن النجوم الصغيرة لا تلمع إلا إذا ما غابت الشموس العظيمة وإن نحجوا في ذلك يوم فسيفشلون ألف يوم وما الكسوف إلا آية عابرة والشمس أصل وآية ثابتة ومن ذلك اليوم سميتهم بالمبتورين من لا أصل لهم فالكرام أبناء الكرام من أهل السودان عامة يعرفون ملوكهم ويعرفون أنسابهم كيف لا وهم ممن عاشوا مع بعضهم مئات السنين تجمعهم الأخوة الصادقة والأنساب الكريمة والتصاهر الحميد وساحات الجهاد دفاع عن البلاد والتاريخ المشترك واللغة الواحدة والدين الخالد, وهذا ما صار عليه العديد من ابناء هذه القبيلة الكريمة في ردهم على من يحاججهم بالباطل بقولهم له (اذهب فأنت مبتور لا اصل لك لو كنت ود بلد كان عرفت نسب ملوكك وأسياد أسيادك )
أما المحور الثالث في ردي على البروفيسر عون الشريف قاسم فضلالات وجهل هذا البروفيسر واضحة فيه بصورة جلية تجعل حتى من لا شأن له ولا ناقة له ولا جمل في هذا الموضوع يقر ويعترف بالجهل الكبير والواضح الذي كان عليه هذا البروفيسر في موسوعته المذكورة لوجود الأدلة المادية التي تضحد ضلالاته حيث ذكر في نهاية حديثه عن اسياده الفونج بقوله ( وما يزال الفونج يسكنون دار الفونج بالنيل الازرق وبجزيرة الفونج في شمال السودان ) أي أن القاريء لهذه العبارة يختزل تواجد الفونج الجغرافي في منطقتين في السودان ولاية النيل الأزرق وجزيرة في شمال السودان ومثل هذا الاختزال المخل والخطأ الفاضح كنا سنقبله لو صدر من كاتب هاوي أو ذكر في مقالة في مجلة مغمورة والبروفيسر ليس بهاوي بطبيعة الحال وموسوعته ذات الست مجلدات ليست بمقالة في مجلة مجهولة وحتى مثل هذا الإخلال الواضح ما كان ليكون مقبول لو كان يتحدث عن عائلة صغيرة في السودان فضلا عن حديثه عن هذه القبيلة الكبيرة الممتدة والعريقة, وأن المؤسف في الموضوع أن البروفيسر وعند حديثه عن بعض القبائل التي تجد هوى في نفسه نجده يسعى لإثبات كل ما لها وعليها ويتصيد الفخوذ والبطون فيها وحتى العائلات والأفراد ولا يترك واردة ولا شاردة إلا وأثبتها وإن المقارنة البسيطة بين الصورتين تدفعنا للتسائل هل كان هذا الخطأ والإخلال سهوا من البروفيسر أم أنها سؤ نية وكتم للعلم تجعله في ذمرة الملجومين ممن كتموا العلم أم أنه كسل أصاب البروفيسر في تلك اللحظة أم أنه حظ أعثر من كل ذلك ساق تلك الذبابة اللعينة التي تنشر الكسل والنوم والخمول لتصيب منه ما اصابت لتدفعه لكي يتكاسل ويخل في ذكره على النحو الذي ذكرناه وأي كان السبب فوالله لا نتمنى من قلوبنا ونحن ابناء الأكرميين من تعلمت نفسوسنا الصفاء والعطاء والصفح إلا أن يكون البروفيسر قد أخطأ سهو وهو يقصد الخير ليكون له أجر المخطيء, وإن كان هذا لا يعفينا من أن نرد بسيف من نار يضرب بيد من حديد على كل مبتور ذميم أصاب من قبيلتنا بضلالته ما أصاب ولن يخمد هذا السيف إلا بعد أن نطهر ألأقلام والكتب والقراطيس من ترهات المبتورين دون أن يردعنا في ذلك قامة فلان أو علان وإن وجد من وجد من تلاميذ البروفيسر أو اسرته في مقالنا هذا في نفسه شيء فليعلم أن كتابات المبتوريين وموسوعة هذا البروفيسر وجدت في نفوس عشرات الآلاف من ابناء هذه القبيلة ما وجدت خاصة وصغار السن منهم ممن يسعى عباد الظلام مبتوري الأصل بأقناعهم بأنهم نكرات ولا نقل هذه بتلك فليست من شيمنا التشفي أو الهجاء وهذه ليست من سمات من ترفعت نفوسهم عن صغائر الأمور بل هي الحجة بالحجة والكلمة بالكلمة فإن أخطئنا في شيء أو ظلمنا هذا البروفيسر في مسألة فأذاننا وقلوبنا صاغية لأي رد وأي توضيح ولنجعل المحور الثالث حكم بيننا وبين البروفيسر الذي اختزل تواجد الفونج في منطقتين واحكموا انتم إن كان مخطيء جاهل أم حاقد متعمد أم كسول متكاسل ولن أزيد على ذلك هل الفونج فقط في النيل الازرق وفي جزيرة الفونج في الشمالية ويقصد بها مناطق دنقلة والتي اتصلت بالعديد من ابنائها من أخوننا الدناقلة والعارفين بجغرافيتها وبتاريخها اسأل عن جزيرة الفونج هذه فلم أجد لها وجود يذكر ويعتد به في وقتنا الحاضر فرجح العديد من الأخوة بأنها إما غرقت أو تغير أسمها بصورة لم تعد معروفة في غالب أمرها وهنا كان من باب أولى للبروفيسر أن يجدد معلوماته بدل أن ينقل معلومات بالية قديمة ليست لها قيمة في وقتنا الحاضر أو مدلول مادي واضح يقود الناس للتعرف عليها بسهولة ومثل ذلك يدفعنا لكي نقول أنها سنة البغبغاوات في تكرار الكلام وهي من شيم الكسل في الكتب والأسفار هل فعلا وجود الفونج الأمويين فقط في تلك المنطقتين دار الفونج بالنيل الأزرق وجزيرة الفونج في الشمالية نعم أن للفونج وجود معتبر في ولاية النيل الأزرق ففيها آل عدلان وكبيرهم وكبيرعموم الفونج الأمويين في السودان المك الدكتور يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق وهم متواجدون في ربوع النيل الأزرق في اولو وفي القيلي ورورو وبوط وبوك ومنطقة السلك وفازوغلي وفي قيسان والياس وباقي مناطق النيل الأزرق (الحديث هنا عن الفونج الأمويين لأن كل قبائل جنوب النيل الأزرق يطلق عليها مجازا الفونج نسبة للمنطقة والتاريخ والأحلاف العسكرية وهي قبائل كريمة ذات اصول افريقية وبعضها ذات اصول عربية ) نعم الفونج موجودون في النيل الأزرق ولكن أين هو هذا البروفيسر من الفونج في ولاية سنار درة ملكهم وعاصمة مملكتهم وهم المنتشرين في كل ربوعها في سنجة وفي السوكي وفي مينا وفي سنار المدينة عشرات الآلاف في القرى المختلفة أين هو من عشرات الآلاف من الفونج الأمويين في ولاية الجزيرة الحديقة الخلفية لعاصمة المملكة المنتشرين من أقصى الجزيرة في شمالها إلا اقصى جنوبها ومن اقصى شرقها إلا غربها في الجديد الثورة والنوبة وفي ام دقرسي والجمالي والجميعاب والكاملين العبداللاب والسوريبة وقوز نصرة والفريجاب ودار نائل واب دون وخشيم خالد واربجي وغيرها من قرى وفرجان الجزيرة أين هو من الفونج في ولاية النيل الابيض في القطينة والكوة وغيرها من الناطق أين هو من الفونج في شرق السودان أبناء نول وآل افونجاي المتواجدين بكثرة في مدينة كسلا والمنتشرين عبر القاش وفي منطقة أم دفري وأبو علقة وود شريفي وفي تل أويت وفي طوكر وسواكن وبورتسودان وحتى في خور بركة داخل الأراضي الأريترية وفي غيرها من مناطق شرق السودان أين هو هذا البروفيسر من الفونج في الولاية الشمالية في ديار الشايقية في الدبة وكرمكول وتنقسي وقشابي والغابة وغيرها من قرى ديار الشايقية و في ديار دنقلة في جزيرة لبب وفي سورتد وقرية جرادة ودنقلة المدينة وغيرها من مناطق دنقلة أين هو من الفونج الأمويين في كردفان في بارا وفي عموم نظارة الجوامعة وفي تقلي العباسية وفي رشاد وتجملة وغيرها من مناطق كردفان واين هو هذا البروفيسر من الفونج الامويين المتواجدين بكثرة في العاصمة الخرطوم والقادمين من كل تلك الفروع يحملون هذا التنوع المذهل أين هو من كل ذلك بل أين هو من مرجعيات منطقة الحلفايا موطن البروفيسر عون الشريف قاسم والذي الف فيها كتابه حلفايا الملوك أين هو من كل ذلك ومن كل تلك المناطق التي ذكرتها والتي لم أذكرها, علما بأنهم في تلك المناطق منذ مئات السنين وبعشرات الآلاف لا تخطئهم عين من يبتغون المعرفة الحقيقية في أسفارهم وأترك هنا الإجابة لمن سوف ينبرون في الدفاع عن البروفيسر ليعطوني الإجابة إن كان مخطيء وهو يبتغي الصواب أو كسلان أم أنه متعمد يكتم العلم والمعرفة وإن كنا نتمنى الأولى, أترككم لتجدوا الإجابة والعذر ولا يأتيني قصير همة في رده بأن ذلك بروفيسر وذلك فلان أو علان فكلهم عندي سراب فعلمه في اللغة أو الشريعة أو الأنساب لا يعني لي شيء فلدي مصادري لعلماء كرام وأجلاء أجل من هذا البروفيسر إذا ما اردت أن ابحث في علوم اللغة أو الشريعة أو الانساب وليس لي فيه حاجة ولم أكن لأترك هذه الترهات والأباطيل والأكاذيب دون أن اذيقها من سيفي البتار قاطع رؤوس المبتورين وناشري الضلال مبتغي في ذلك وجه الله أدافع عن نسب الأكرمين ممن فتحوا السودان وقادوا العباد فيها إلا عبادة الله الواحد القهار بعد أن كانوا يردحون تحت حكم عباد الصليب, وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم, لا يهمني بعد ذلك نعق الناعقين ولا يضرني من الأمر شيء فأنا أبن سليل الأكرمين جدي عمارة الملك من فتح السودان وجدودي ملوك كانوا سادة على البلاد و العباد وجدي عمر ابن العاص من فتح مصر وجدي معاوية أول ملوك الإسلام وفاتح العديد من الأمصار أمير المسلمين في كل مكان, وجدي عثمان ابن عفان ذو النورين وجدي ابو سفيان زعيم قريش وجدي أمية سيد العرب في قريش وجدي إسماعيل الذبيح ابن كليم الله وجداتي هن افارقة السودان خير بلاد إفريقيا وقلبها النابض ودرتها المكنونة والتي أفتخر بكل قطرة دم تجري في منهن ممن منحوني الأصالة في هذا البلد ومنحوني الحنان أنا كل ذلك ومثلي عشرات الآلاف من أبناء هذه القبيلة الكريمة فمن يكون ذالك المبتور الذي يسعى لينال من لحوم السادة الأتقياء من يكون ولن يكون, واسمحو لي بأن اقول إنه مخطيء من يظن أن دراسة هذه القبيلة الكريمة هو فقط دراسة لتاريخ السودان الماضي بل بدراسة هذه القبيلة هي دراسة لحاضر السودان ففي تنوعها على نحو ما ذكرناه طريق لمعرفة كل تفاصيل قبائل السودان ومناطقها في وقتنا الحاضر بل أزيد عن ذلك بدراسة هذه القبيلة دراسة لمستقبل السودان وأمله القادم وهنا تحضرني كلمة لياسر المك أحد أبناء القبيلة وفوحلها وهو يقول نحن قادمون قادمون وليسمح لي بأن ازيد عليها قادمون بالحق ومن أجل الحق في ظل القانون والدستور من أجل مصلحة السودان الواحد الموحد متعايشين مع أخوننا من سائر القبائل الأخرى,دون أن نغمد سيفنا المرفوع حتى نقمع به المبتورين في كل مكان ممن نالوا منا بسمومهم أو نالوا من غيرنا ينشرون الفتنة والابطايل وإن كان قولهم لا يضرنا بشيء فالغافلة تسير والكلاب تنبح ولكنه إحقاق للحق وبيان للحقيقة والأسد القرشي الأصيل قد يمرض ولكنه لا يموت إلا بإذن الله, وتبا لما كتبت يا بروفيسر عون الشريف قاسم عن قبيلة أسياد أجدادك, وليس تبا لك, ولا نحسبك مبتور وإن كنت سرت على شاكلتهم في موسوعتك المذكورة, ورحمة الله عليك, وتبا لكل مبتورنكير الأصل مذموم تتطاول على أسياده على حين غفلة من الزمن, وهو حاقد القلب ملعون وصدق الشاعر حينما قال:
لاتاسفن على قدر الزمان لطالما رقصت على صدر الاسود كلاب
لاتحسبنها برقيصها تعلو على اسيادها فالكلب كلب والاسود اسود
وأنا أكتب هذا الكتاب نيابة عن كل الشعب السوداني الكريم دفاعا عن ملوكهم وعن من هدوهم إلى سبيل الرشاد, أتمنى أن تكون كل كلمة في كتابي هذا في ميزان حسناتي وإن أصبت فذلك من الله وإن اخطئت فهو مني ومن الشيطان بقدر الله وتحت سلطان الواحد الغفار فأسئله المفغرة والسداد, وآخر دعونا ان الحمد لله, و (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )
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التاريخ السوداني تاريخ شفهي باليلدي كدا مبني على الحكاوي مما يعرضه للكثير من الاخطا. لكن اذا نظرنا لما هو متاح متاح من تاريخ السلطنة الزرقا و قمنا بدراسته و تحليله انه على قناعة بانه سيكون المدخل لحل التحديات السودانية
لم اري اي تعارض في حديث الكاتب عن الحقبة التارخية لدولة الفونج حيث ان المجتمع حينها كان في حالة سيوله اي لم يتم تحديد الهوية السودانية الجامعه وليست العربية الاسلامية التي تشمل جموع شعب السودان هي حقبة انتجت ولادة مجمتع جديد يسمي السودان لفترة امتدت لاكثر من ثلاث قرون
مقال مثير للتفكير، اختزله الى ملاحظة ان هناك صلات وهناك فروق بين تاريخ شعب ومجتمع ومنطقة وتاريخ ملوكها وان تحديد كل تاريخ منهم تلزمه نظرة إلى تنوعهم والى تفاعلاتهم، لا تكتفي بتحجير ولا تغرق في سيولة.
مقال مثير للتفكير، اختزله الى ملاحظة ان هناك صلات وهناك فروق بين تاريخ شعب وتاريخ مجتمع وتاريخ منطقة تضم عددا من المجتمعات وتاريخ الدول وسلالات الملوك المرتبطين بكل او ببعض هذه الدول والمناطق والمجتمعات والشعوب. وان تحديد كل تاريخ منهم تلزمه نظرة شمولية إلى تفردهم وتنوعهم والى تفاعلاتهم، لا تقع في تحجير ولا تغرق في سيولة.
السلام عليكم نظرة حسابية للتاريخ توضّح بجلاء أن لا علاقة بالفونج والأمويين – عندما قامت دولة بنى أمية كان الفونج موجودون أصلا كجنس وكقبيلة( وحت العرب القواسمة لم ينسبوا أنفسهم للأمويين )تاريخ الفونج يوضّح أنهم جنس نشأ فى ذاك المكان وهم خليط من النوبة الذين نزحوا من الشمال وفصيل من الشلك نزحوا من موطنهم الى منطقة الفونج فى النيل الأزرق ! فى كلام الفونج توجد كلمات نوبية ؟ وهل الأمويون كانت لهم لهجة او لغة غير العربية؟ وكلمة سنار تعنى باللغة النوبية( اللبن الروب )ومارنجان تعنى ( مكان بيع الذرة ) والدندر إذا تم نطقها هكذا – آدندر – تعنى غابة المرفعين ( وبالتحديد مرفعين كتير )- – وأقول للاخ محمدقسم الله محمد ابراهيم تمام أوافقك فى أن تاريخنا مشوّهوربما كانهذا التشويه متعمدا – ومن عجب أن دالترابى الذى وفد جده لابيه من قبيلة برقو التشادية قال فى قناة الجزيرة فى شاهد على العصر : ( انهم حاربوا الإثنية النوبية فى الشمال لطمسها ؟ )وهناك من هرب من بلده خوفا من المهدية وعاد فى معية جيش كتشنر وهذا ثابت فى كتاب حرب النهر لوؤلفه ونستون تشرشل – نسأل الله أن يحفظ سوداننا من شبح التمزق الذى يلوح فى الأفق .