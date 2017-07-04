الدكتور مضوي ابراهيم ادم

سيرة ذاتية

الإسم: مضوى إبراهيم آدم

الميلاد: كندوة ـ شمال كردفان

الإبتدائية والمتوسطة : بمنطقة أم روابة

الثانوية : بمدرسة خور طقت الثانوية بالأبيض.

الدراسة الجامعية:

إلتحق بجامعة الخرطوم فى الفترة من 1974 ــ 1978 حيث درس بكلية الهندسة ونال درجة البكلاريوس فى الهندسة الميكانيكية..

ثم على على درجة الدكتوراة فى الهندسة الميكانيكية فى جامعة الخرطوم فى 1981..

• سافر بعد ذلك للولايات المتحدة وقضى بها عاما لاغراض البحث وقضاها بوكالة ناسا للفضاء

• حصل على دبلوم إدارة الأعمال من بريطانيا

• عمل كمستشار هندسى لعدد من الشركات والمصانع

• عمل مستشاراً هندسيا للبنك الصناعى فى 1979 ـــ 1983

• عمل أستاذاً بجامعة الخرطوم كلية الهندسة فى الفترة من 1981 ــ 2011

• عمل مستشاراً لمجموعة المقبول أخوان الهندسية

• ويعمل مستشاراً لمصنع أميفارما للأدوية منذ العام 1985-2011

• أسس شركة لامدا الهندسية منذ العام 1994 وهى شركة تعمل فى مجال التصنيع الهندسى وفى مجال بناء محطات تنقية مياه الشرب وتصنيع قطع غيار المصانع إلى جانب الصناعات الصغيرة للمعدات والأليات الزراعية كالحاصدات وطلمبات المياه

• حصل على براءة إختراع لعدد من الماكينات أهمها ماكينة طحن وتصنيع زيت التبلدى وبدرته.

• حصل على زمالة المجلس البريطانى للمهندسين الميكانيكيين..

• عمل فى كونسيرت البريطانية.

• أحد مؤسسى المنظمة السودانية للتنمية الإجتماعية ( سودو) التى عملت ومنذ تأسيسها فى مجال التنمية ولها فروع فى كل من زالنجى، الجنينة، نيالا,الفاشر , النيل الأزرق، وامروابة بشمال كردفان ويقع مكتبها الرئيسى فى الخرطوم.

إهتمت المنظمة بإقليم دارفور وكانت نشطة فيه لظروف الحرب هناك،حيث إفتتحت عدداً من مراكز تغذية ورعاية الأطفال إلى جانب حفر آبار المياه وإنشاء المراكز الصحية.ومدارس اساس.

أسست المنظمة عدداً من المدارس فى معسكرات النازحين أهمهما معسكر (كلمة)

ومعسكر (عطاش) ومعسكر (الشوك)،(وزمزم) كما أنشأت عدداً من مكاتب العون القانونى حيث تمّ تدريب عدد من أبناء دارفور للعمل كمتطوعين في مجال العون القانونى وبعثت عددا من العاملين بالمنظمة للتدريب خارج السودان .

• قامت المنظمة ومنذ نشأتها بتدريب عدد كبير من القانونيين والإعلاميين والعاملين فى مجال العمل الطوعي.

• إهتمت المنظمة ببناء شراكات مع منظمات قاعدية ومنظمات دولية

• كانت سودو على وشك أن يتم تسجيلها فى بريطانيا لكن قرار المفوضية بإغلاقها حال دون ذلك.

• وجاء قرار المفوضية إثر قرار الجنائية بإتهام البشير وكان ذلك ضمن منظمات دولية عددها (13) بينها ثلاثة وطنية وهى سودو،مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ومركز أمل لضحايا التعذيب

• إستقطب مضوى عدداً من رجال الأعمال والخيرين ليكونوا أعضاء فى الجمعية العمومية للمنظمة حيث ساهموا فى تمويل مشروعات المنظمة فى بدايتها.

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