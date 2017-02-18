الماسونية في السودان

أمير النعمان‏..

الماسونية عبارة عن منظمة عالمية لها هدفان هدف نبيل ظاهر (عدالة – مساواة- اخاء) وهدف آخر خفي وهو الهدف الاساسي وهو تدمير الدين والأخلاق ونهب ثروات الشعوب وأغلبية اعضائها لايعلمون شيئا عن نشاطها الخفي وهي تعمر بمبداء الغاية تبرر الوسيلة.

وهذه المنظمة منتشرة في جميع انحاء العالم ولها سفارات مرة علنية ومرة مخفية حسب الظروف وسفاراتها في الدول العربية مصر – السودان وقد كانت سفارتهم في السودان علنية وألان اختفت – المغرب وتعمل في هذه الدول بصورة جاهدة ومنظمة وهذه المنظمة تستقطب دائما رؤساء الدول وذوي النفوذ المالي والمشاهير من الفنانين والمطربين ليكونوا اعضاء في المنظمة ينفذون سياستها.

وجماعة الاخوان المسلمين بكل مسمياتهم في الدول العربية هم القاعدة الحقيقة للماسونية العالمية والشاهد على ذلك ماهو حاصل في السودان منذ بداية حكم جماعة الاخوان (الكيزان) قاموا بالاتي :

أولا قفل داخليات البنات ورفع الدعم عن التعليم ليكون محصورا لذوي المقدرة والا فاتخاذ طالبات التعليم وسائل اخرى للصرف على انفسهن منها بيع انفسهن او بيع المخدرات.

ثانيا تدمير الين الاسلامي وذلك ب: 1/السماح للجمعيات التبشيرية بالعمل في شمال السودان وتنصير المواطنين هناك.

2/السماح للشيعة الايرانية بالعمل في السودان وتشييع المواطنين وذلك باعتناقهم عقيدة فاسدة.

ثالثا تدمير البنية التحتية للسودان ب تدمير مشروع الجزيرة وهو من اعظم المشاريع في العالم – تدمير السكة حديد تدمير التعليم – تدمير المستشفيات ففل المصانع والاعتماد على الاستيراد.

رابعا التخلص من كل المعارضين بقتلهم او تشريدهم او اغراء بعضهم وشراء ذممهم او محاربتهم في اكل عيشهم.

خامسا نشر المخدرات في اوساط الجامعات والمدارس برعاية حكومية خفيه.

سادسا سرقة ونهب ثروات السودان.

سابعا نشر الرشوة بل وتقنينها بسمى خدمات دون أي وصل.

بمعنى ان حكومة الانقاذ تنفذ في سياسات المنظمة الماسونية وتدمر في السودان تدميرا كاملا سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا وصحيا وتعليما وصدق من قال عصابة الانقاذ نبت وافد لاينتمون الى البلاد فصيلا.

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